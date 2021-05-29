Иван Ургант встал на колени перед няней Зинаидой Секачевой в Оперном театре

Сегодня после награждения победителя номинации «Стоматологический центр года» на сцене НОВАТа произошла по-настоящему трогательная сцена — Иван Ургант встал на колени перед одной из гостей события. Рассказываем вам, что произошло.
Для награждения победителя в номинации «Стоматологический центр года» на сцену вышли няня для детей-сирот Зинаида Секачева и художник Ирина Верхградская, автор знаменитых на всю страну кукол-старичков. После вручения награды и перед уходом со сцены Зинаида Секачева просит сказать Урганту несколько слов.
Женщина передала Ивану приветы от своих друзей — они назвали ведущего человеком-улыбкой и попросили его почаще приезжать в Новосибирск. Также Зинаида поблагодарила комика. Затем Иван Ургант встал на колени и поцеловал руки Зинаиде.
— Это я должен сказать вам спасибо! — сказал Иван.
Зинаида Секачева работает няней для детей-сирот в инфекционной больнице № 3. В нашем материале мы рассказывали о ее трогательной и важной работе.