«Он хотя бы 10 песен спел?»: Шура дал пятый концерт в Новосибирске за 30 лет — что не понравилось публике

Приятно было посмотреть на семьи: дочки привели своих мам на выступление кумира их молодости.



— Маме сделала такой подарок на 8 марта. Она очень хотела, — делится Анастасия. Девушка пришла на концерт вместе с мамой и сестрой. Ожидание ее не смутило, говорит, приятно видеть, как радуется мама — остальное не важно.

Напомним, эпатажный певец родился в Новосибирске, его детство и юность прошли на Родниках. У Шуры были непростые отношения с семьей: больше всех он любил свою бабушку Веру Михайловну. В разных интервью он рассказывал, что тягу к экстравагантности привила ему она.