«Он хотя бы 10 песен спел?»: Шура дал пятый концерт в Новосибирске за 30 лет — что не понравилось публике

8 марта в баре «Руки вверх» прошел концерт нашего земляка Александра Медведева. Новосибирцы ждали Шуру больше часа — причины задержки неизвестны, но это не помешало собравшимся (не всем) приятно провести время в копании кумира и насладиться любимыми песнями. Аудитория слушателей у певца разная, но преимущественно это мужчины и женщины возраста 40+, некоторые даже пришли с детьми. Рассказываем, что происходило на шоу в духе 90-х: анекдоты, признания в любви и забавные танцы.
Начало концерта было заявлено на 17 часов вечера, но Шура появился много позже. Даже с учетом того, что обозначенное время — это не старт мероприятия, а начало сбора гостей, ждать 1 час и 15 минут — слишком долго. Публика начала собираться ко времени, указанному на билетах, и если верить обсуждениям среди гостей, толпа на входе не рассеялась, даже когда Шура уже был на сцене.
Контингент в баре «Руки Вверх» собрался очень и очень разный. Народ оказался настолько разношерстным и в плане внешнего вида, и в плане поведения в обществе, что местами было несколько неловко. Испытывать чувство стыда за других — история привычная, но не приятная. К примеру, пара у сцены как будто бы забыла, что на дворе 8 марта, и активно продолжила отмечать 14 февраля: чрезвычайно громкие чмоки и неистовые объятия возрастных любителей проявлять свои чувства прилюдно смутили не только нас.
Диджей и ведущий тем временем делали все, что могли, но безуспешно — гости откровенно начали скучать: ностальгические треки не работали. К тому же ни один уважающий себя диджей не станет включать песню полностью, от начала до конца. Пока собравшиеся ждали Шуру, то прослушали самые неожиданные хиты из 90-х и начала 2000-х, сопровождаемые не идеальными вокальными данными местного «конферансье».
Приятно было посмотреть на семьи: дочки привели своих мам на выступление кумира их молодости.
— Маме сделала такой подарок на 8 марта. Она очень хотела, — делится Анастасия. Девушка пришла на концерт вместе с мамой и сестрой. Ожидание ее не смутило, говорит, приятно видеть, как радуется мама — остальное не важно.
Напомним, эпатажный певец родился в Новосибирске, его детство и юность прошли на Родниках. У Шуры были непростые отношения с семьей: больше всех он любил свою бабушку Веру Михайловну. В разных интервью он рассказывал, что тягу к экстравагантности привила ему она.
Звездный новосибирец любит выбирать небольшие площадки для выступлений: из-за чувства единения с публикой. Вполне возможно, они напоминают ему о начале его творческого пути: на старте карьеры Шура выступал с номерами в элитном по тем временам клубе «Вавилон». Александр Медведев был частым гостем в клубе «Отдых» — его бабушка работала там барменом, об этом певец рассказывал у себя в соцсетях. Выступал Шура и в клубе «Бегемот».
— Мне нравятся «Отшумели летние дожди» и «Ты не верь слезам», хорошие песни, такие добрые. Сегодня 8 марта, праздник, мы с подружками захотели повеселиться. Редко собираемся, а тут повод вспомнить молодость, — делится Екатерина. Компания заводных подружек активно приплясывала недалеко от сцены.
Не все из собравшихся положительно относятся к ожиданиям: недовольный шепот и некоторые вспышки агрессии из-за места периодически случались в толпе. К счастью, в 18:15 вечера толпа завизжала: кумир наконец-то вышел на сцену. Шура появился в ярко-оранжевом брючном костюме с огромным галстуком, очки — как неизменный аксессуар. Концертную программу он начал с песни «Разогнавшись до предела».
— Привет, Новосибирск! За 30 лет это лишь пятое выступление в нашем с вами родном городе. Девчонки, с праздником! Будьте здоровы, остальное — будет, поехали, — поприветствовал собравшихся Александр Медведев и запел знакомые строчки про то, как отшумели летние дожди.
В зале бара «Руки вверх» присутствовала мама певца и его племянница. Об этом он сам сообщил в перерыве между песнями. Он также признался, что его уговаривали остаться в Москве, но он отказался и настоял на поездке домой.
— Гуляем! — объявил Шура. Слова исполнителя было сложно разобрать: звук в баре был откровенно плохой.
На концерте Шура исполнял не только свои песни, но и пел тексты других исполнителей: «Улетаю» группы A-Studio, «Плачет девушка в автомате» Евгения Осипова, «Транзит» Ирины Аллегровой и другие.
Неожиданными стали анекдоты — несколько забавных историй поведал Шура об алкоголиках, белочках и енотах, между делом сообщив, что: «прибухивать — это нормально, но в меру». Сам артист пил исключительно воду.
Публика скандировала: «Шура, мы тебя любим!». Певец отвечал на признания гостей, любезничал и уделял внимание близко стоящим к сцене.
Факт об исполнителе: в 2000-х годах Шура уходил из мира шоу-бизнеса и вернулся лишь спустя 7 лет. С того момента артист активно проявляет себя, участвует в разных шоу и дает концерты.
Несколько раз певец поздравил женщин с праздником и высказал теорию о том, что если мужчина не подарил своей барышне цветы, то он не ее мужчина, а ее подруга.
— Это из психологии, — уточнил Шура на всякий случай. Цветов артисту, кстати, никто не подарил.
Прозвучала песня «Твори добро» — ее Александр Медведев в 2021 году исполнил на сцене театра НОВАТ, на народной премии НГС он признался, что это было его мечтой.
На протяжении концерта Шура был открыт к публике, шутил, смеялся и веселился, но к 19 часам неожиданно сообщил, что опаздывает на самолет. Шутка ли или правда, но «на ход ноги» певец спел еще раз «Отшумели летние дожди» и вежливо откланялся.
— Хуже концерта я не видела. Почти полтора часа прождали. Он хотя бы 10 песен спел? — возмущалась женщина по дороге в гардероб.
Недовольных столь скорым отбытием певца было достаточно. Билеты стоили от 2500 рублей до 3500 рублей. Гости расстроились, по мнению некоторых, потраченные деньги того не стоят, от выступления кумира они ожидали большего.
На выходе для особенно преданных фанатов продавали мерч: футболка с мультяшным изображением певца из 90-х стоила 5000 рублей, а худи предлагали купить за 10 000 рублей. Желающих приобрести одежду не наблюдалось.
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