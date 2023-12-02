«Если не нравилось, размазывал всё пальцем»: сибирский визажист — о работе с Шурой

По словам девушки, она ждала звездного клиента порядка 30 минут в гримерке, прежде чем ее пригласил директор Шуры. Пока визажист раскладывала кисти и косметику, певец рассказывал свои предпочтения.

— А я говорю, что так и думала, потому что смотрела, как красят другие визажисты. Он: «Это здорово, потому что иногда визажисты приезжают и не знают, кого будут красить и что человек любит. Приятно, что вы подготовились», — поделилась эмоциями Софья.