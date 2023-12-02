«Если не нравилось, размазывал всё пальцем»: сибирский визажист — о работе с Шурой

Известный визажист и художник по гриму из Новокузнецка Софья Маркова рассказала о работе с популярным певцом Шурой. Новокузнечанка готовила артиста к выступлению на недавнем концерте группы «Руки Вверх», где тот был гостем. Сложно ли было делать макияж известному артисту и остался ли он доволен результатом — в материале NGS42.RU.
По словам Софьи, ей позвонили организаторы концерта «Руки Вверх!» и предложили поработать с Шурой («Одинокая луна», «Отшумели летние дожди»). Выяснилось, что Сергей Жуков перед выходом на сцену не гримируется, а приглашенная звезда предпочитает наносить макияж перед выступлением. Девушка в начале не поверила, что в Кузбасс приедет настоящий исполнитель хита «Твори добро», а не пародист. Когда ей рассказали, что Шура будет сюрпризом для зрителей, Маркова согласилась поработать с ним. Она отметила, что он один из ее любимых исполнителей.
— Я заранее изучила макияжи Шуры, что ему делают на съемки и концерты другие визажисты. И сделала выводы, что Александр любит «смоки айз» (от легких до темных), немного пучковых ресниц на внешний угол, подвести глаза черным каялом, иногда цветным. И коррекцию лица без тонального крема. В общем, я подготовилась и взяла всё необходимое. Легкое волнение было, но больше не от того, что я еду делать макияж звезде, а потому, что я не знала, оборудованы ли гримерки для макияжа. Сколько времени мне дадут на макияж, будут ли подгонять. От этого была легкая тревога, — рассказала NGS42.RU Софья Маркова.
По словам девушки, она ждала звездного клиента порядка 30 минут в гримерке, прежде чем ее пригласил директор Шуры. Пока визажист раскладывала кисти и косметику, певец рассказывал свои предпочтения.
— А я говорю, что так и думала, потому что смотрела, как красят другие визажисты. Он: «Это здорово, потому что иногда визажисты приезжают и не знают, кого будут красить и что человек любит. Приятно, что вы подготовились», — поделилась эмоциями Софья.
На работу у нее было примерно полчаса. Пока новокузнечанка красила Шуру, они обсудили любимые косметические бренды и ранние макияжи артиста в
— Если ему не нравилось, как его накрасил визажист, он просто размазывал всё пальцами и получался макияж в стиле гранж. Я предложила, чтобы после работы он сказал, что подправить, на что он ответил, что доверяет, потому что я сама накрашена красиво, кисти чистые, а косметика хорошая. Мне, конечно, было очень приятно это слышать. Руки у меня не тряслись. Мне кажется, звезд раздражает, когда перед ними трясутся. В первую очередь артист хочет получить от тебя качественную услугу, как и любой клиент. И если ты опытный мастер, как я, нужно показывать свой профессионализм и четкость в работе, — отметила Софья.
В итоге она сделала Шуре «смоки айз» с пигментом, чтобы сделать голубые глаза артиста ярче и выразительнее. Добавила немного пучковых ресниц, выполнила коррекцию лица без тонального средства и увлажнила губы, как просил певец. Итоговый результат звезде понравился, он отметил, что это идеально.
— Как бальзам на душу. Оказалось, что с Шурой работать одно удовольствие. Я ему предложила в следующий раз сделать какой-нибудь креативный макияж, когда приедет к нам выступать. В конце мы сделали пару совместных фото. И мне предложили немного вина, но я уже убегала. Теперь жалею, что не чокнулась бокалом со звездой, — рассказала Софья.
Как отметила визажист, до этого она работала с другими звездами. Например, делала грим блогеру и певцу Эльдару Джарахову («Я в моменте»), блогерам Саше Тилэксу и Кириллу Петрову (warpath). Девушка подчеркнула, что к каждому известному человеку у нее свой подход, но всегда она узнаёт пожелания.
Концерт группы «Руки Вверх!» с приглашенным Шурой прошел в Кемерове и Новокузнецке в конце ноября. NGS42 публиковал репортаж с выступления в кемеровском ЛДК.
Софья Маркова уже больше 10 лет занимается гримом и макияжем. За это время она создала более 1000 различных образов: русалки, монстры, известные певцы, киногерои. На это девушка потратила около миллиона рублей. Софья рассказывала NGS42 как начала создавать монстров с помощью грима, можно ли на этом заработать и жалко ли смывать готовый результат.
Артист Шура - в жизни Александр Медведев - артист из Новосибирска. В январе НГС рассказывал о том, как певец жил в родном городе в 90-х.