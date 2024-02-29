Новосибирский певец Шура сбежал с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ — что стало причиной

В студии шоу ведущие Ольга Бузова и Дмитрий Дебров и их гости разбирают ответы на самые острые и пикантные вопросы. На этот раз скандал разгорелся во время обсуждения вопроса, прилично ли брать детей на вечеринки.



Во время обсуждения слово дали одному из гостей передачи. Молодой человек начал высказывать свою точку зрения и нелестно отозвался о Шуре. Это не понравилось певцу, и между ним и гостем начался скандал. В итоге Шура покинул студию. После этого гостя попросили удалиться, только тогда певец вернулся на свое место.

