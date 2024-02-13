Слово Кологривого: кого успел разнести за отсутствие диплома и плохую игру звезда сериала о 90-х

Никита Кологривый, он же Кащей, последние пару месяцев завсегдатай новостных пабликов. Актер скандалит и очень жестко проезжается по своим коллегам.
Кологривый стал широко известен после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», хотя до этого в фильмографии 29-летнего актера было уже 60 картин. Но Никита никогда не скрывал, что жаждет славы, и, воспользовавшись шумихой вокруг своей персоны, стал еще больше подогревать к себе интерес. Актер заявил, что без профильного образования работать в кино — все равно что замуж выходить без любви, подтрунивал над Сашей Бортич и Оксаной Акиньшиной. Разнес игру Данилы Козловского, хоть тот и актер по образованию.
Деятели культуры и кино старались игнорировать выпады Кологривого, пока не наткнулись на его прошлогоднее интервью, где актер назвал роли Абдулова и Смоктуновского скучными. Вот тут уже досталось и Никите.
Высказывания Никиты Кологривого в адрес коллег и несдержанные ответы ему смотрите в видео выше.