Слово Кологривого: кого успел разнести за отсутствие диплома и плохую игру звезда сериала о 90-х

Никита Кологривый, он же Кащей, последние пару месяцев завсегдатай новостных пабликов. Актер скандалит и очень жестко проезжается по своим коллегам.



Кологривый стал широко известен после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», хотя до этого в фильмографии 29-летнего актера было уже 60 картин. Но Никита никогда не скрывал, что жаждет славы, и, воспользовавшись шумихой вокруг своей персоны, стал еще больше подогревать к себе интерес. Актер заявил, что без профильного образования работать в кино — все равно что замуж выходить без любви, подтрунивал над Сашей Бортич и Оксаной Акиньшиной. Разнес игру Данилы Козловского, хоть тот и актер по образованию.

