Из синего чулка — в ослепительную красотку: как изменилась «папина дочка» Лиза Арзамасова

Обычно такие образы надолго врезаются в зрительскую память, а актеры обречены всю жизнь влачить за собой созданный режиссерами образ. Так Александр Демьяненко стал вечным Шуриком, Анатолия Кузнецова редко воспринимали кем-то еще, кроме товарища Сухова, а при имени Евгения Моргунова первым делом появляется образ Бывалого. Хотя у них было множество других, более блестящих ролей.

Естественно, Лизе Арзамасовой не так легко было отделаться от ассоциации с Галиной Сергеевной — как-никак, в этой роли она появлялась на экранах долгие шесть лет. Но сегодня она бесконечно далека от того образа. И на днях подтвердила это, опубликовав очень женственное фото.