Из синего чулка — в ослепительную красотку: как изменилась «папина дочка» Лиза Арзамасова

Известная поговорка гласит: «Как быстро растут чужие дети!» Однако растут дети не только чужие, но и телевизионные. Кажется, еще недавно на экран вышли «Папины дочки», а на днях Лиза Арзамасова, сыгравшая в ситкоме Галину Сергеевну, опубликовала такое фото, что мы всей редакцией воскликнули «Мама дорогая!» И теперь мы хотим, чтобы вы воскликнули эти слова вместе с нами.
В «Папиных дочках» Лизе Арзамасовой досталась роль самой умной. И по расхожему стереотипу ум и привлекательность находятся на разных полюсах. Вот и образ Галины Сергеевны таким получился — девочка в очках разве что не в роговой оправе, строгая и блеклая одежда (часто в черно-белых тонах), неизменные две косички. В общем, в «Папины дочки» Галина Сергеевна как будто попала прямиком из «Сказки о потерянном времени».
Обычно такие образы надолго врезаются в зрительскую память, а актеры обречены всю жизнь влачить за собой созданный режиссерами образ. Так Александр Демьяненко стал вечным Шуриком, Анатолия Кузнецова редко воспринимали кем-то еще, кроме товарища Сухова, а при имени Евгения Моргунова первым делом появляется образ Бывалого. Хотя у них было множество других, более блестящих ролей.
Естественно, Лизе Арзамасовой не так легко было отделаться от ассоциации с Галиной Сергеевной — как-никак, в этой роли она появлялась на экранах долгие шесть лет. Но сегодня она бесконечно далека от того образа. И на днях подтвердила это, опубликовав очень женственное фото.
Галина Сергеевна Лиза Арзамасова долгое время вдохновляла своих поклонников натуральной красотой. Но в 2023 году актриса решилась на пластическую операцию. Причем обратиться к хирургу ей пришлось вынужденно — обстоятельства так сложились, что ей необходимо было исправлять нос. А всё из-за работы!
Лечь под нож хирурга Лизе Арзамасовой пришлось из-за того, что она дважды ломала нос. Сначала во время репетиции шоу «Ледниковый период» (12+) она упала лицом прямо на лед. Но после того случая актриса не стала обращаться к хирургам, потому что понадеялась, что всё заживет и срастется само собой.
— Да. Вот так. Прямо лицом об лед во время репетиции. Хныкать было некогда: в травмпункт за снимком, в аптеку за мазью от синяков и снова на репетицию, — рассказывала Арзамасова.
В результате нос сросся как попало. Но Лизе было некогда об этом переживать — она была занята в нескольких проектах и не хотела подводить коллег.
— Сросся нос не очень красиво, кривоватенько, но мне ж некогда, у меня же «елки», — объясняла тогда актриса.
Вскоре вопрос о восстановлении формы носа решился сам собой. На другой репетиции, теперь уже в театре, Лиза получила второй перелом.
— Партнер по сцене открыл мне дверь прямо в нос. На следующий день — в клинику. Ремонтировать, ну и форму деликатно поправили, конечно. Полюбите меня теперь с новым носом. Я в вас верю, — рассказывала Арзамасова своим подписчикам в соцсетях.
Также Лиза, как сторонница натуральной красоты, признавалась, что никогда бы не решилась на такую операцию и не запланировала ее.
— Потому что побоялась разрушить свое лицо, заслуженное временем жизни на земле и любимое теми, кто меня любит, — объясняла она.
Позже актриса признавалась, что ей было страшно потерять собственную индивидуальность после вмешательства врачей. Ее муж, знаменитый тренер Илья Авербух, также беспокоился о внешности супруги и не хотел кардинальных изменений.
— Муж переживал: «Не надо, не надо». Даже врач сказал, что выровняет форму носа крайне деликатно, потому что чаще к нему приходят с запросом: «Измените нос, и пусть моя судьба изменится». А у меня наоборот: «Только аккуратненько, мне нравится моя жизнь». Вот как-то так, — рассказывала Лиза.