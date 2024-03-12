«Уходила со сцены со слезами на глазах»: Анна Asti объявила о приостановке концертов — связано ли это с голой вечеринкой

Анна Асти известна хитами «Царица», «По барам», «Ночью на кухне» Источник: asti / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Анна Асти сообщила об отмене мартовского тура — певица пожаловалась на здоровье и сообщила, что концерты переносятся на апрель. Текст сообщения она опубликовала у себя в Instagram*, где рассказала, что в январе сделала операцию на обе ступни и до сих пор не восстановилась.



— Пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать. Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель, — сообщила певица.

Анна Асти извинилась перед поклонниками и попросила отнестись с пониманием. Билеты, с ее слов, остаются действительными.

— Я до последнего рвалась и пыталась пробовать работать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае, я не могу на это никак повлиять. Сейчас я активно занимаюсь решением вопроса здоровья, и надеюсь, что он будет решен в ближайшее время. Я даже готова еще к одной операции, чтобы забыть о том, что мне так больно, — призналась Асти.

Временный уход Асти со сцены вызвал вопросы у поклонников. Многие полагают, что пауза связана вовсе не с проблемами со здоровьем, а с участием Анны в голой вечеринке Насти Ивлеевой. После посещения «Мутабора» Анну Асти постигла культура отмены — ее имя стояло первым в черном списке запрещенных артистов. Известно, что из-за отмененных корпоративов и концертов Асти потерпела убыток в размере 13 000 000 рублей.

В середине января исполнительница вместе с мужем улетела заграницу, якобы на реабилитацию после перенесенной операции. Певица страдала от редкой болезни Келлера 2. Так называется дегенеративное заболевание кости стопы, из-за которого в конечности нарушается кровообращение. Болезнь проявляется во внезапных судорогах, которые могли застать певицу даже во сне или во время выступления. Вернуться в Россию Анна Асти планировала в марте.

Новосибирск не был включен в список гастрольного тура певицы, в нашем городе Анна Асти была в ноябре и задержала концерт на час. Певица является музой и вдохновением бара «Сплетни by Anna Asti», который заработал в сентябре на месте «Ирисок». На открытие заведения было потрачено около 30 000 000 рублей, инвестором выступил фанат Анны Асти, его имя не раскрывается.

В конце февраля певица Зиверт отменила концертный тур из-за плохого самочувствия — певица тоже жаловалась на проблемы со здоровьем и просила поклонников ее понять. Новосибирцы столкнулись с проблемой возврата билетов.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.



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