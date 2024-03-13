«Ну что, девчата, по маленькой?»: как живет звезда «Фабрики звезд» Елена Кукарская и куда она пропала

В 2009 году контракт с Фадеевым закончился. Кукарская начала строить карьеру по своему видению. В 2010 году она выступала в Ванкувере на XXI зимних Олимпийских играх. В 2011-м у нее состоялись большие гастроли по Европе и США.



Только в 2013 году у Кукарской вышел первый сольный альбом «По маленькой». В него вошли хиты, написанные в период с 2004 года. В это время карьера певицы перестала набирать обороты. В течение следующих лет она выпустит еще несколько песен, ни одна из которых не станет популярной на всю страну. Но Елена продолжала гастролировать с концертами, писать новую музыку.