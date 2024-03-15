Ого, какая у Джона Траволты выросла дочь! Как выглядят и чем занимаются дети зарубежных звезд

Ангелочки подросли и вовсю пробуют себя в кинематографе, музыке и модельном бизнесе Источник: Юрий Скулыбердин











Одним из главных событий недавней Недели моды в Москве было, пожалуй, появление Орнеллы Мути — одной из самых пленительных звезд итальянского кинематографа. Пока она признавалась в любви к России и российской моде, взгляды гостей были прикованы к подиуму — на нём дефилировала дочь обворожительной актрисы Найке Ривелли. Тогда мы задумались — а как вообще выглядят сегодня дочки зарубежных звезд? И нашли для вас целый букет сногсшибательных красоток.



Моника Беллуччи + Венсан Кассель = Дева Кассель

Дева Кассель начала передавать привет поклонникам с обложек модных журналов, даже не родившись. В июле 2004 года ее мама Моника Беллуччи позировала перед фотографами Vanity Fair, а через пару месяцев Дева родилась. Ее отцом стал французский актер Венсан Кассель.

Источник: devacassel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Семья жила на три страны, поэтому с самого детства Дева была полиглотом — выучила французский, итальянский и английский языки. А параллельно с этим по самую голову окунулась в модельный мир. Сперва просматривала огромные книги о моде, которых в библиотеке семейства Беллуччи-Кассель было хоть отбавляй. А потом, в возрасте 14 лет, появилась на Неделе моды в Милане вместе с мамой.



Источник: devacassel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После этого на девушку одно за другим посыпались предложения о сотрудничестве. Она работала с Dolce & Gabbana, снималась для Elle, Harper's Bazaar и Vogue Italia.

Источник: devacassel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда Деве стало слишком тесно на модных подиумах, она начала строить актерскую карьеру. В прошлом году красотка дебютировала в фильме «Прекрасное лето» (18+), а совсем скоро должен выйти мини-сериал «Леопард» (18+) с ее участием. При этом, по словам Девы, отказываться от одного дела ради другого она не намерена и хочет полностью реализоваться и в кино, и в модельном бизнесе.



Ума Турман + Итан Хоук = Майя Хоук

В отличие от Девы Кассель, детство дочери актеров Умы Турман и Итана Хоука оказалось не таким безоблачным. В раннем возрасте у нее обнаружили дислексию — у девочки были проблемы с чтением и письмом. Из-за этого родители отправили ее в специализированную школу, где программа состояла из творческих предметов, а оценок не было. Правда, здесь она столкнулась с травлей, и только родители помогли ей не чувствовать себя обделенной.



— Мы играли в игры, и я не чувствовала, что живу в знаменитой семье. Я люблю свою семью и своих родителей, и совершенно неважно, чем они занимаются. Так они нас воспитали, — рассказывала Майя.



Источник: maya_hawke / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чтобы заработать свои первые деньги на карманные расходы, Майя пошла в модели. И пошла успешно: снималась для обложек модных журналов (например Vogue), рекламировала нижнее белье от Calvin Klein, была лицом британского модного ретейлера AllSaints. Но, заработав достаточно, ушла из мира моды и подалась в кино.



Источник: maya_hawke / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сначала Майя попала в мини-сериал «Маленькие женщины» (18+), а настоящую славу ей подарила роль в сериале «Очень странные дела» (16+) — за нее девушка удостоилась престижной кинопремии «Сатурн». И это стало для Майи трамплином в мир большого кино. С него она влетела в тарантиновский фильм «Однажды в Голливуде» (18+), а одна из последних работ актрисы — фильм «Маэстро» (18+), который на недавней премии «Оскар» получил семь номинаций.



Помимо актерской карьеры, Хоук активно пробует себя в музыке. В соцсетях девушки полно фотографий с концертов и из студии, в которой она пишет песни. Написала уже, кстати, на три альбома.

Источник: maya_hawke / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Джон Траволта + Келли Престон = Элла Блю Траволта

Жизнь Эллы Блю не всегда была прямой и ровной дорогой. С самого детства судьба, кажется, испытывала ее на прочность. В ранние годы она была достаточно полной, из-за чего то и дело терпела насмешки. Но спорт и правильное питание помогли Элле стать настоящей красавицей.



Источник: ella.bleu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но самым страшным ударом для девушки стала смерть матери. Жена Джона Траволты, актриса и фотомодель Келли Престон, скончалась в 2020 году от рака. Эту трагедию Элла Блю вместе с отцом переживает до сих пор и как может поддерживает папу. На его недавнее 70-летие она отправила ему очень трогательное сообщение.



— С днем рождения мужчину, который всегда рядом со мной и который всегда несет свет и красоту в этот мир, — так подписала актриса совместную фотографию с папой, опубликованную в соцсетях.

Источник: ella.bleu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Источник: ella.bleu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Риз Уизерспун + Райан Филлипп = Ава Элизабет Филипп

Ава Филипп живет гораздо лучше, чем мама в ее возрасте.

— Я родила Аву в 23 года, у меня не было сестер или тетушек, а мама жила далеко от меня. Она тогда работала медсестрой на полную ставку, а я воспитывала маленького ребенка. Я была одна в новом городе, в Лос-Анджелесе, и у меня буквально не было друзей. Я постоянно плакала, — вспоминала мама Авы Риз Уизерспун.

Источник: avaphillippe / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С отцом девочки — актером Райаном Филлиппом — Риз разошлась после девяти лет брака. В подростковом возрасте, не желая сидеть на шее у богатой матери, Ава Элизабет стала подрабатывать в пиццерии.

Источник: avaphillippe / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Ава учится в университете и еще не решила, кем хочет стать. Родители говорят, что поддержат любое решение дочери. Параллельно с учебой она встречается бейсболистом Оуэном Махони.



Ренди Гербер + Синди Кроуфорд = Кайя Гербер

Уже в 10 лет дочь супермодели Синди Кроуфорд представляла коллекцию Young Versace, чему была несказанно рада: она с детства мечтала повторить успех мамы. Через четыре года девочка заключила контракт с международным модельным агентством IMG Models. В 2016-м вместе с мамой позировала для обложки Vogue и представила коллекцию макияжа марки Marc Jacobs Beauty. А в 2018-м Кайя стала лицом дома Chanel.

Источник: kaiagerber / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас у модели напряженный график. Фото в соцсетях Гербер обновляются каждый день.



— Мне так нравятся съемки, что я даже не воспринимаю их как работу. Я всё время в движении, у меня не бывает дней, когда сижу на месте и ничего не делаю, — делится Кайя.

Источник: kaiagerber / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









