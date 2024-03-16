«Может, вам еще анализы показать?!»: рождение дочери у 78-летнего Петросяна вызвало скандал

В 78 лет юморист Евгений Петросян стал отцом в третий раз. Его молодая супруга Татьяна Брухунова в свой день рождения выложила фото с маленькой дочерью. Пока одни подписчики Татьяны поздравляли семью и удивлялись способностям юмориста, другие оставили под постом женщины сотни гневных комментариев и попытались уличить семью в том, что они прибегли к услугам суррогатной мамы. Мол, Брухунова активно ведет свои соцсети и регулярно выкладывает фото, но ни на одном снимке не заметно округлившегося живота. Татьяна ответила, что на ее страничке люди видят лишь то, что она позволяет видеть.
— Если я не сливаю свои беременные фото в Сеть, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?! — написала супруга Петросяна.
Отбиваться от нападок хейтеров Татьяне не привыкать — женщину начали травить еще с тех пор, как только стало известно об их близких отношениях с Евгением Вагановичем. Они узаконили свои отношения в конце 2019 года. Вскоре у них родился сын Ваган. Также у артиста есть уже взрослая дочь от первого брака Викторина, которая живет в Америке.