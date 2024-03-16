«Может, вам еще анализы показать?!»: рождение дочери у 78-летнего Петросяна вызвало скандал

Отбиваться от нападок хейтеров Татьяне не привыкать — женщину начали травить еще с тех пор, как только стало известно об их близких отношениях с Евгением Вагановичем. Они узаконили свои отношения в конце 2019 года. Вскоре у них родился сын Ваган. Также у артиста есть уже взрослая дочь от первого брака Викторина, которая живет в Америке.