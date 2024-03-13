Дед дал жару: Евгений Петросян вновь стал отцом

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова во второй раз стали родителям Источник: bruhunova / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











У 78-летнего Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родился второй ребенок. Официально о рождении младенца пара не объявляла, но сегодня, в день своего 35-летия, Татьяна опубликовала семейную фотографию, на которой держит на руках маленького ребенка.

— Мои счастливые 35. И 4 года Вагана! — подписала Татьяна снимок.



Судя по фото, у пары родилась девочка и ей уже несколько месяцев.



Источник: bruhunova / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Имени малышки пара не раскрывала. Да и вся беременность Татьяны, которая регулярно публикует фотографии у себя в соцсетях, прошла для общественности незамеченной. Сам Евгений Петросян, который также активно ведет социальные сети, о прибавлении в семействе пока тоже не рассказывал.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова узаконили свои отношения в конце 2019 года. Вскоре у них родился сын Ваган. Также у артиста есть уже взрослая дочь от первого брака Виктория, которая живет в Америке.