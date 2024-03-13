НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-9°

ясная погода, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

ю-з.

 755мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 90,88
EUR 99,36
Реклама

СРОЧНО

Нашли труп младенца

Открывают «Жерарню»
Скуловая имплантация зубов
Посёлок для детей-инвалидов
Так строят только у нас
Таверна грека в Сибири
Масленичная прожарка
Ищем гардероб на весну в ТЦ
Репортаж с китайской барахолки
Кто владеет «Небаром»
НГС в Telegram
Развлечения

Дед дал жару: Евгений Петросян вновь стал отцом

У него родился второй ребенок от Татьяны Брухуновой

1 516
15 комментариев
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова во второй раз стали родителям

У 78-летнего Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родился второй ребенок. Официально о рождении младенца пара не объявляла, но сегодня, в день своего 35-летия, Татьяна опубликовала семейную фотографию, на которой держит на руках маленького ребенка.

— Мои счастливые 35. И 4 года Вагана! — подписала Татьяна снимок.

Судя по фото, у пары родилась девочка и ей уже несколько месяцев.

Имени малышки пара не раскрывала. Да и вся беременность Татьяны, которая регулярно публикует фотографии у себя в соцсетях, прошла для общественности незамеченной. Сам Евгений Петросян, который также активно ведет социальные сети, о прибавлении в семействе пока тоже не рассказывал.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова узаконили свои отношения в конце 2019 года. Вскоре у них родился сын Ваган. Также у артиста есть уже взрослая дочь от первого брака Виктория, которая живет в Америке.

А как вы считаете, ребенок в 78 — это в самый раз?

Идеальный возраст для отцовства!
Рановато что-то — можно и в 90
Нет, 78 это уже слишком поздно
Оптимально после 50 уже становиться дедушкой, а не отцом
Идеально нарожать кучу детей до 35 лет
ПО ТЕМЕ
Татьяна Брухунова Евгений Петросян Дети Родители Звезды Артист Ребенок
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Ничтожеством давно себя не чувствовала»: исповедь 22-летней выпускницы вуза, решившейся на аборт
Мнение
«Впереди — война»: почему «Дюну» лучше смотреть в кино — отзыв на самый ожидаемый фильм года
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Рекомендуем
Знакомства

Виктор, 38

Макс, 39

Sweet, 38

Brian Ronald, 54

Вячеслав, 42

Вера, 44

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление