Скандал на шоу «Маска»: Киркоров напал на Батрутдинова и перестал скрывать конфликт с Давой

Кто бы мог подумать, что главные удивления ждут нас совсем не на сцене проекта Источник: пресс-служба телеканала НТВ











Тимур Батрутдинов, не так давно выступавший на сцене шоу «Маска» (12+) в костюме Зайца, на этот раз занял место в жюри, оказавшись рядом с Филиппом Киркоровым. Но вряд ли комик ожидал, что поп-король устроит ему настоящую взбучку. В последнем выпуске артист, заходящий не в те двери, вообще был в ударе.



С самого начала выпуска Батрутдинов начал утверждать, что точно знает, кто скрывается за той или иной маской, не называя при этом осведомленного источника, который раскрыл ему эту информацию. Когда после выступления Перца жюри начали перебирать имена артистов, которые могли бы находиться перед ними, Киркоров предложил дать слово комику.



— Ну, и кто там? — спросил Филипп Киркоров.



Слегка растерявшись, Батрутдинов ответил, что просто блефовал всё это время, на что Киркоров заявил, что был лучшего мнения об актерском таланте Тимура.



— Я думал, вы очень хороший актер, но вы — не очень хороший актер. У вас не получается блефовать, — отметил председатель жюри.



Когда шоу продолжилось, Киркоров то и дело подкалывал Батрутдинова и вставлял ремарки в его адрес.



После выступления конкурсанта в костюме Змея Горыныча Тимур снова заговорил о том, что в курсе, кто скрывается под маской, но не будет называть его имени. И тогда поп-король просто вскипел, вскочил со своего места и накинулся на Батрутдинова с кулаками. Разнимать членов жюри пришлось участникам шоу.



Позже досталось не только Батрутдинову. Когда перед жюри выступил артист в костюме Акулы, Валерия, также занимающая место судьи, предположила, что под маской скрывается Давид Манукян. В ответ Киркоров без лишнего промедления заявил: «Тогда я его первый солью». На вопрос Регины Тодоренко о том, какие у певца претензии к Даве, Киркоров ответил: «А он знает, за что» и назвал Манукяна пираньей.

Еще немного, и Киркоров расскажет, как он относится к Даве Источник: пресс-служба телеканала НТВ











При этом еще не так давно Киркоров и Дава тесно общались. Певец приглашал блогера в гости, они создавали совместные композиции, проводили праздники в компании друг друга. Но сейчас заклятые друзья стараются не говорить друг о друге. Из-за этого их поклонники начали говорить о разрыве дружбы Киркорова и Давы и строить догадки о причинах конфликта.

