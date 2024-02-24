«Всё неправильно в жизни». Как живет и на чем зарабатывает королева российского шансона Любовь Успенская

24 февраля королева российского шансона Любовь Успенская празднует свое
Любовь последние годы много выступает с современными исполнителями, не боясь экспериментов в музыке. В 2019 году она спела в дуете с рэпером CYGO одну из самых популярных на тот момент песен — Panda. После звезда шансона работала с Люсей Чеботиной, Митей Фоминым, Алексеем Чумаковым.
В этом материале наши коллеги из 76.RU рассказывают о жизни и бизнесе Любови Успенской, о скандалах, в которых она была замечена.
«На наших глазах шестерых расстреляли»
Любовь Успенскую широкая общественность узнала в начале
— Были такие неприятные ситуации в жизни, когда я приехала петь на день рождения в Сибирь. 30 лет было парню. После выступления на наших глазах шестерых расстреляли. Трупы видела на снегу. Там была борьба за власть, группировки. Честно говоря, я не знаю, кто расстрелял, но то, что он кому-то мешал... Охрану тоже расстреляли. Я видела, в меня не попали. Я думаю, плохо стреляли, — рассказала Любовь в интервью Agent Show 2.0 (16+) Насте Ивлеевой.
Криминальные истории на старте карьеры были далеко не первыми потрясениями в жизни Любови. Мало кто знает, что Успенская росла без родителей. Мама умерла при родах, а отец сидел в тюрьме. Так она оказалась под опекой своей бабушки Татьяны Сицкер. Как отметила Любовь, в детстве она считала бабушку матерью, а отца — братом.
— Почему-то мне казалось, если бы мама была жива, все-таки я бы так не страдала и мама, наверное бы, смогла меня больше понять. Почему всё так несправедливо в жизни! Почему у всех моих друзей есть мамы и папы, у меня вот мамы нет? А я бабушку называю мамой. Как-то всё было у меня неправильно в жизни, не так, как у всех, — рассказала певица в интервью Первому каналу (12+).
Детство без родителей зародило в Любови Успенской главную мечту в жизни — создать свою крепкую семью и родить ребенка. Первая беременность в 19 лет закончилась трагедией — артистка в родах потеряла близнецов. В следующий раз решилась на материнство в свои 35. Рождение дочери Татьяны, как вспоминает певица, изменило ее жизнь на «до» и «после».
Не общались с дочерью несколько месяцев
В 2018 году дочь Успенской Татьяна попала в аварию. Отдыхая в Коста-Рике, девушка неудачно скатилась на велосипеде с горы и сломала челюсть. Ей пришлось пережить несколько операций. Фото Тани после происшествия облетели интернет. Ее было не узнать.
— В моей жизни это самый страшный день. Мы через такое прошли… Бог нас действительно поцеловал, ведь мы смогли выйти из этой ситуации. Только сейчас поняла, каково было маме, она впала в депрессию, боялась за меня. Мама так меня поддержала, когда у меня было разбито лицо, — с перекошенным лицом, без зубов, — вспомнила тот период наследница Любови Успенской.
Но на аварии испытания для Любови и ее дочери не закончились. Период реабилитации Татьяны стал переломным моментом в их отношениях. Как рассказывает Успенская, из-за пережитого стресса наследница начала искать поддержку на стороне. Рядом оказались недобросовестные люди, подсадившие девушку на запрещенные вещества. В тот период Татьяна Плаксина отреклась от звездной мамы и стала ходить на ток-шоу на федеральных каналах, вынося на всеобщее обозрение семейные тайны.
— Быдло правит балом, а вы танцуете для них. Вы продали свои жизни и жизни детей за деньги и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей, поэтому мы умираем. Мы лучше умрем, чем продадимся, как вы, — цитируют Татьяну коллеги из StarHit.
Было выпущено много ток-шоу, где мама с дочкой по очереди обвиняли друг друга во всех бедах жизни. Эфирное время стало чуть ли не основным путем коммуникации между ними. Зрители подсели на сериал из жизни звездной певицы Успенской, напоминающий хорошо спродюссированное реалити-шоу.
За пределами экранов и телекамер Любовь Успенская и Татьяна Плаксина помирились после нескольких месяцев вражды. Певица взяла под свое крыло дочь и стала продюсировать ее сольную карьеру.
«Я чувствую себя неполноценной»
24 февраля Успенской исполняется 70 лет. Певица не скрывает, что для того, чтобы выглядеть моложе своего возраста, много сил и денег вкладывает в себя и поддержание формы.
— Я взвешиваюсь каждый день. Не потому, что я боюсь поправиться, я должна понимать, что сегодня набрала, значит вчера не ту еду съела. И я сегодня не так выгляжу, и лицо не такое красивое, цвет лица не такой, — рассказала звезда шансона в интервью на канале «Алена, блин!» (16+). — Я стараюсь жить для работы. Сохранять здоровье не для мероприятия или мужчины. Я это здоровье сохраняю, чтобы быть на сцене. Чтобы я настолько хорошо выглядела, чтобы у меня были силы и голос. Я ради этого живу.
Несколько лет назад Любовь Успенская решилась на пластику тела. Она обратилась к знаменитому на всю страну хирургу Тимуру Хайдарову, который оперировал многих звезд, в их числе: Филиппа Киркорова, Инстасамку, певицу Славу, блогера Гоар Аветисян, бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Даву, продюсера Яну Рудковскую. Казалось бы, раз такие известные люди доверяют свою фигуру и жизнь доктору, значит переживать нечего. Однако летом 2023 года пациенты Хайдарова один за другим стали обвинять его в некачественной работе.
Успенская заявила, что после операции Хайдарова она стала стесняться своего тела. Вместо блестящего результата Любовь вышла из операционной с массой комплексов, которые теперь мешают ей жить свободно и носить, что нравится. Про одежду с короткими рукавами она и вовсе забыла. Пострадала и грудь — после вставки имплантов грудь оказалась разного размера, а с одной стороны и вовсе стала «каменной».
— Я недовольна всем. Он мне делал живот, который стыдно [показывать]. Не дай бог, чтобы кто-то увидел. Он мне делал руки, высасывал жир. Сделал тяжеленные разрезы, шрамы, руки обвисли. Я не могу надеть вещи с короткими рукавами в жаркую погоду, — пожаловалась в разговоре с корреспондентом MSK1.RU Любовь Успенская. — Он мне изуродовал грудь, которую я вообще не просила делать.
Как оказалось, сделать операцию на груди артистке предложил сам Хайдаров: хирург сказал пациентке, что срок прежних имплантов истек, поэтому их нужно обновить. Об этом редакции MSK1.RU рассказала Любовь.
— Когда мне говорят: «У нее же правильная фигура, что же он ей испортил». Я что открылась, разделась. Я на пляж не хожу. Если хожу на пляж, то это должно быть private («частный» в переводе с английского. — Прим. ред.) какое-то место, где нет людей, где я могу в отдельной бане отдыхать, где меня никто не увидит. А до операции у меня никогда не было проблем, я могла спокойно выходить на море, на пляж. А сейчас у меня комплекс, я чувствую себя неполноценной. Сейчас я даже не представляю, даже если в моей жизни появится человек, что я смогу перед ним раздеться и показать свое тело. Это уже длится 3–4 года, — поделилась Успенская в интервью «Алена, блин!».
Успенская — не единственная, кто публично заявил о неудачной операции Хайдарова. Ее близкая подруга, певица Слава, выставляла на своей странице в соцсети пост с фотографиями Т-образных шрамов на груди. Певицы объеденились и подали коллективную жалобу на хирурга в суд.
Как сейчас живет Любовь Успенская
Королева шансона признаётся, что бывает дома нечасто. Из-за плотного гастрольного графика приезжает в Москву на пару дней пересобрать чемоданы и дальше — в тур. Чтобы успеть восстановить силы и при этом сэкономить время, Успенская оборудовала всё необходимое для спа-процедур у себя дома.
Живет певица в элитном поселке на модном Новорижском шоссе в семи километрах от московской кольцевой дороги. В доме на 1000 квадратных метров помещаются 8 спален, 5 ванных комнат, бассейн, сауна, хаммам, домашний спа-салон, кабинет для косметологических процедур, зал для йоги и 20 метровая конура для собаки.
Живет в роскошном особняке Любовь вместе с дочерью Татьяной. В 2021 году артистка объявила о разводе с бывшим мужем Александром Плаксиным. Как объясняла сама артистка, на момент развода они с супугом уже несколько лет жили отдельно. После этого певица старается не афишировать личную жизнь. В программе Насти Ивлеевой Agent Show 2.0 на вопрос: «Сколько у вас было мужчин?», — ответила так:
— Этот вопрос самый сложный, потому что их было столько, сколько капель в море. Я, честно говоря, не жалею нисколько, потому что это такой опыт. Но поняла, что любовь — игра и ничего особенного от перемены мужчины в моей жизни я не узнала. А всё, что я узнала, это мой личный опыт.
На чём зарабатывает Успенская
Помимо гастролей с концертами и выпуска новых песен Любовь занимается продюсированием. Сейчас главный артист, чье творчество усиленно развивает Успенская, — ее дочь Татьяна Плаксина (сценическое имя Pacha Tati). До этого певица поддержала и помогла в развитии успешной карьеры многим уже известным артистам — к примеру, Теоне Контридзе.
Еще однин артист, которого продвигала Любовь, — Леван Кбилашвили. Он участвовал в седьмом сезоне шоу «Голос». Именно тогда Успенская заметила его и стала приглашать с собой на сольные концерты и выступления. Дуэтом они пели популярные среди поклонников артистки песни «Еще минута», «Лодочка». Их творческий союз был настолько органичен, что слушатели даже стали говорить о романе. Но в разговоре с корреспондентом StarHit Леван опроверг эти слухи.
В июне 2022 года 31-летний Кбилашвили умер во сне из-за проблем с сердцем. Это стало еще одним потрясением в жизни Любови Успенской.
Несколько лет назад Любовь Успенская решила попробовать себя в бизнесе. Осенью 2017 года певица открыла в центре Москвы караоке-бар «Люба-Любонька». Из-за этого у артистки даже произошел скандал с Филиппом Киркоровым. Поп-король посчитал, что она украла у него идею, ведь на тот момент он тоже открыл подобное заведение.
Караоке должно было приносить неплохой доход. В раскрутке заведения участвовали коллеги Любови Успенской: Слава, Ирина Дубцова, Наталья Ионова. Но через два года стало известно, что бар закрыли. Как пишет StarHit, всё дело в финансах. Собственник помещения загнул арендную плату, а артистка не согласилась на таких условиях продолжать сотрудничество.
Последние месяцы Любовь Успенская усиленно готовилась к своему концерту 24 февраля в столичном «Крокус Сити Холле». Концерт приурочен к юбилею дивы. Из-за сольника певица даже отменила выступление в Ярославле, который должен был пройти 17 февраля. Как рассказал 76.RU концертный директор Любови Александр, артистка продумывала уникальную программу выступления, записывала дуэты с артистами. Для всего этого требовалось много времени, и потратить пару дней на гастрольный концерт в регионе они просто не могли.
По данным «Яндекс.Афиши», на вечер 21 февраля почти полностью распроданы все билеты. Из 6400 мест остались около 150 в самых дальних рядах балкона. Стоимость этих билетов варьируется от 1500 до 1700 рублей.
На концерте будут выступать друзья Любови Успенской. В их числе Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Navai, Tsoy, Ирина Дубцова, Pacha Tati, Брэндон Стоун, Николай Басков, группа «Руки Вверх!», Глюкоза, Александр Панайотов, Алексей Чумаков и другие. Они споют дуэтом все главные хиты королевы шансона.
Одну из последних премьер Успенской — песню «Россия», слова которой написала глава российского МИДа Мария Захарова, юбилярша исполнит с Еленой Север. Об этом певица рассказала корреспонденту 76.RU.
— Любовь Успенскую невозможно не любить! Она воплощение женственности и настоящей русской женщины. Поет так проникновенно, что каждое слово проникает в душу, — отметила Елена. — А как она выглядит? Мало кому даже в 30 или в 40 лет удается выглядеть! Все, кто попадают на ее концерты, получают колоссальное наслаждение, как и мы сегодня. С юбилеем, Любочка! И спасибо за возможность стоять с тобой на одной сцене.
Также гости концерта смогут впервые услышать новую песню «Сила моя со мной», написанную по мотивам событий из жизни Любови Успенской.