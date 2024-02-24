«Всё неправильно в жизни». Как живет и на чем зарабатывает королева российского шансона Любовь Успенская

Любовь последние годы много выступает с современными исполнителями, не боясь экспериментов в музыке. В 2019 году она спела в дуете с рэпером CYGO одну из самых популярных на тот момент песен — Panda. После звезда шансона работала с Люсей Чеботиной, Митей Фоминым, Алексеем Чумаковым.

В этом материале наши коллеги из 76.RU рассказывают о жизни и бизнесе Любови Успенской, о скандалах, в которых она была замечена.

«На наших глазах шестерых расстреляли»