На море за 26 рублей: топ-7 самых классных мест для прогулок в весеннем Академгородке

С наступлением весны хочется всё больше времени проводить на свежем воздухе и наслаждаться солнцем, желательно вдали от городского шума и пыли. Новосибирцам в этом плане повезло — у нас есть Академгородок. Планировать поездку туда лучше всего на выходные, так как городок находится далеко от центра и скрывает в себе много интересных местечек для прогулок и встреч с друзьями, о которых мы расскажем ниже.



Как добраться до Академгородка?

Совершить свое мини-путешествие в Академгородок может каждый. Дорога из центра Новосибирска до городка займет от 30 минут до 1 часа. Можно заказать такси, но такая поездка обойдется вам в 500–700 рублей, или воспользоваться общественным транспортом.