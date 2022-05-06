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На море за 26 рублей: топ-7 самых классных мест для прогулок в весеннем Академгородке

В путешествии вы увидите пруд с уточками, Ботсад и коттеджи ученых

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Планировать поездку в Академгородок лучше всего на выходные

Планировать поездку в Академгородок лучше всего на выходные

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С наступлением весны хочется всё больше времени проводить на свежем воздухе и наслаждаться солнцем, желательно вдали от городского шума и пыли. Новосибирцам в этом плане повезло — у нас есть Академгородок. Планировать поездку туда лучше всего на выходные, так как городок находится далеко от центра и скрывает в себе много интересных местечек для прогулок и встреч с друзьями, о которых мы расскажем ниже.

Как добраться до Академгородка?

Совершить свое мини-путешествие в Академгородок может каждый. Дорога из центра Новосибирска до городка займет от 30 минут до 1 часа. Можно заказать такси, но такая поездка обойдется вам в 500–700 рублей, или воспользоваться общественным транспортом.

Автобус: 8 (от вокзала Новосибирск-Главный). Проезд — 26 рублей.

Маршрутное такси: 35 (от метро «Речной вокзал»), 15 (от метро «Площадь Маркса»). Проезд — 55 и 60 рублей.

Электричка: от станции Новосибирск-Главный. Проезд — 60 рублей. В будние дни отправляется почти каждые полчаса, а на выходных раз в 1,5–2 часа.

Куда сходить в Академгородке?

Обское море

Пляжный сезон еще не наступил, но Обское море уже пользуется популярностью для прогулок

Пляжный сезон еще не наступил, но Обское море уже пользуется популярностью для прогулок

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Несмотря на то что сейчас совсем не пляжный сезон, Обское море пользуется популярностью. Местные жители любят прогуляться сюда с питомцами или просто подышать свежим воздухом, наслаждаясь весенним солнцем. А еще там можно найти качели, которые, несмотря на летний вид, отлично вписываются в пейзажи и служат классным местом для фотосессии.

Лесные кварталы с коттеджами академиков

Возле коттеджей академиков проходят пешеходные дорожки, можно блуждать по уютным улочкам и дышать лесным воздухом

Возле коттеджей академиков проходят пешеходные дорожки, можно блуждать по уютным улочкам и дышать лесным воздухом

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Адрес: улица Мальцева.

В лесной части Академгородка, неподалеку от пруда с уточками спрятались коттеджи академиков. Двигаясь вокруг пруда, можно увидеть несколько уютных, почти сказочных домиков. Если хочется подышать лесным воздухом и побыть вдали от городской суеты, то вам именно сюда.

Пруд с утками

Посмотрите на уточек, ради которых многие приезжают на озеро в Академгородке

Посмотрите на уточек, ради которых многие приезжают на озеро в Академгородке

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Адрес: пересечение ул. Золотодолинской и ул. Мальцева.

Следующее место — пруд с утками. Услышать их можно издалека. А еще пернатые совершенно не боятся людей, поэтому ходят прямо под ногами. Птицы появились на пруду, расчищенном и обустроенном местными общественниками и спонсорами в 2014 году.

Морской проспект

Морской проспект — главная улица Академгородка

Морской проспект — главная улица Академгородка

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Морской проспект — главная улица Академгородка, проложенная при создании Академгородка в 1957 году. Здесь можно прогуляться, рассматривая яркие четырехэтажные домишки, или забежать в одно из многочисленных кафе.

Весной Морской проспект оживает. Здесь раньше всего можно увидеть символ научного городка — белок, которые собираются неподалеку от специальных кормушек. Кроме того, возле Дома ученых и ДК «Академия» проходят различные ярмарки, на которых можно узнать что-то новое, обзавестись сувениром или новым саженцем к дачному сезону.

ДК «Юность»

В «Юности» регулярно проходят различные мероприятия — выставки, спектакли и просмотры фильмов

В «Юности» регулярно проходят различные мероприятия — выставки, спектакли и просмотры фильмов

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Адрес: пр. Строителей, 21.

В этом году культурное пространство «Юность» украсило свою территорию невероятным количеством гирлянд. Старое советское здание заиграло новыми красками, теперь оно отлично подходит для вечерней прогулки, а на ступеньках сделаны специальные лавочки, на которых можно устроить небольшой пикник. Уютная и романтичная площадка — идеально для свидания. А если вы замерзнете, то внутри «Юности» есть небольшая кофейня и книжный магазин, где можно согреться, перекусить и полистать книги.

Также на территории «Юности» регулярно проходят различные небольшие мероприятия — выставки, спектакли и просмотры фильмов в оригинале на чердаке здания.

Оранжерея Ботанического сада

Оранжереи открыты для экскурсий круглый год

Оранжереи открыты для экскурсий круглый год

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Адрес: ул. Золотодолинская, 101.

Несмотря на сезон, Ботанический сад всё еще принимает гостей. На его территории расположены оранжереи, которые круглый год открыты для экскурсий. В оранжерее можно посетить экскурсию, посвященную тропическим растениям и суккулентам. А также в Ботсаду регулярно проходят различные лекции и мастер-классы, посвященные зеленым друзьям.

Вход сюда с 1 мая стал платным: 50 рублей для взрослых, для детей с 5 до 16 лет — 30 рублей за каждого.

За въезд автомобилей придется платить дороже: от 250 за легковушку до 1000 рублей за автобус или свадебный лимузин.

Интегральный музей-квартира

Особенность музея заключается в большом количестве мини-коллекций — от фототехники до школьной атрибутики того времени

Особенность музея заключается в большом количестве мини-коллекций — от фототехники до школьной атрибутики того времени

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Адрес: ул. Правды, 4.

Музей квартира — это частный проект Анастасии Безносовой-Близнюк и Александра Степанова. Музей расположился в доме постройки 60-х годов на ул. Правды и примечателен тем, что оформлен в стиле квартиры 60-х годов. Все предметы в ней можно трогать, испытывать в действии, гости могут даже выпить чай из сервиза и послушать патефон! Особенность музея не только в его атмосфере, но и в большом количестве мини-коллекций — от фототехники до школьной атрибутики того времени. Посетители музея как будто переносятся во времени — в период становления Академгородка.

Где поесть в Академгородке?


Кофейня Teahupoo Coffee

Адрес: ул. Ильича, 10.

Неподалеку от НГУ спряталась небольшая кофейня в серферском стиле, названная в честь деревушки на берегу Таити. Здесь можно найти сытные завтраки и десерты, а также чашку вкусного кофе.

Clever Irish Pub

Адрес: Морской проспект, 54.

Это местечко — магнит для местных жителей. Clever расположен в самом центре городка — на Морском проспекте. Днем здесь можно съесть сытный ланч, а вечером насладиться романтическим видом и атмосферой ирландского паба, а также выпить вкусного пива.

White Swift

Адрес: Морской проспект, 3.

Еще одна небольшая кофейня, расположенная также на Морском проспекте. Уютное и современное место, в котором можно полакомиться вкусными десертами и погрузиться в мир классического и альтернативного кофе.

DoubleDog Brew Pub

Адрес: ул. Мусы Джалиля, 11.

Маленький барчик, который спрятался в нижней зоне Академгородка, прямо за ДК «Юность». Уютная и аутентичная атмосфера американского бара с местным пивом и американской кухней. Идеальное место для тех, кто любит небольшие и спокойные заведения. Отлично подойдет для того, чтобы под музыку нулевых перекусить бургером и выпить пару кружек фирменного пива.

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