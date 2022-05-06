На море за 26 рублей: топ-7 самых классных мест для прогулок в весеннем Академгородке

С наступлением весны хочется всё больше времени проводить на свежем воздухе и наслаждаться солнцем, желательно вдали от городского шума и пыли. Новосибирцам в этом плане повезло — у нас есть Академгородок. Планировать поездку туда лучше всего на выходные, так как городок находится далеко от центра и скрывает в себе много интересных местечек для прогулок и встреч с друзьями, о которых мы расскажем ниже.
Как добраться до Академгородка?
Совершить свое мини-путешествие в Академгородок может каждый. Дорога из центра Новосибирска до городка займет от 30 минут до 1 часа. Можно заказать такси, но такая поездка обойдется вам в 500–700 рублей, или воспользоваться общественным транспортом.
Автобус: 8 (от вокзала Новосибирск-Главный). Проезд — 26 рублей.
Маршрутное такси: 35 (от метро «Речной вокзал»), 15 (от метро «Площадь Маркса»). Проезд — 55 и 60 рублей.
Электричка: от станции Новосибирск-Главный. Проезд — 60 рублей. В будние дни отправляется почти каждые полчаса, а на выходных раз в 1,5–2 часа.
Куда сходить в Академгородке?
Обское море
Несмотря на то что сейчас совсем не пляжный сезон, Обское море пользуется популярностью. Местные жители любят прогуляться сюда с питомцами или просто подышать свежим воздухом, наслаждаясь весенним солнцем. А еще там можно найти качели, которые, несмотря на летний вид, отлично вписываются в пейзажи и служат классным местом для фотосессии.
Лесные кварталы с коттеджами академиков
Адрес: улица Мальцева.
В лесной части Академгородка, неподалеку от пруда с уточками спрятались коттеджи академиков. Двигаясь вокруг пруда, можно увидеть несколько уютных, почти сказочных домиков. Если хочется подышать лесным воздухом и побыть вдали от городской суеты, то вам именно сюда.
Пруд с утками
Адрес: пересечение ул. Золотодолинской и ул. Мальцева.
Следующее место — пруд с утками. Услышать их можно издалека. А еще пернатые совершенно не боятся людей, поэтому ходят прямо под ногами. Птицы появились на пруду, расчищенном и обустроенном местными общественниками и спонсорами в 2014 году.
Морской проспект
Морской проспект — главная улица Академгородка, проложенная при создании Академгородка в 1957 году. Здесь можно прогуляться, рассматривая яркие четырехэтажные домишки, или забежать в одно из многочисленных кафе.
Весной Морской проспект оживает. Здесь раньше всего можно увидеть символ научного городка — белок, которые собираются неподалеку от специальных кормушек. Кроме того, возле Дома ученых и ДК «Академия» проходят различные ярмарки, на которых можно узнать что-то новое, обзавестись сувениром или новым саженцем к дачному сезону.
ДК «Юность»
Адрес: пр. Строителей, 21.
В этом году культурное пространство «Юность» украсило свою территорию невероятным количеством гирлянд. Старое советское здание заиграло новыми красками, теперь оно отлично подходит для вечерней прогулки, а на ступеньках сделаны специальные лавочки, на которых можно устроить небольшой пикник. Уютная и романтичная площадка — идеально для свидания. А если вы замерзнете, то внутри «Юности» есть небольшая кофейня и книжный магазин, где можно согреться, перекусить и полистать книги.
Также на территории «Юности» регулярно проходят различные небольшие мероприятия — выставки, спектакли и просмотры фильмов в оригинале на чердаке здания.
Оранжерея Ботанического сада
Адрес: ул. Золотодолинская, 101.
Несмотря на сезон, Ботанический сад всё еще принимает гостей. На его территории расположены оранжереи, которые круглый год открыты для экскурсий. В оранжерее можно посетить экскурсию, посвященную тропическим растениям и суккулентам. А также в Ботсаду регулярно проходят различные лекции и мастер-классы, посвященные зеленым друзьям.
Вход сюда с 1 мая стал платным: 50 рублей для взрослых, для детей с 5 до 16 лет — 30 рублей за каждого.
За въезд автомобилей придется платить дороже: от 250 за легковушку до 1000 рублей за автобус или свадебный лимузин.
Интегральный музей-квартира
Адрес: ул. Правды, 4.
Музей квартира — это частный проект Анастасии Безносовой-Близнюк и Александра Степанова. Музей расположился в доме постройки 60-х годов на ул. Правды и примечателен тем, что оформлен в стиле квартиры 60-х годов. Все предметы в ней можно трогать, испытывать в действии, гости могут даже выпить чай из сервиза и послушать патефон! Особенность музея не только в его атмосфере, но и в большом количестве мини-коллекций — от фототехники до школьной атрибутики того времени. Посетители музея как будто переносятся во времени — в период становления Академгородка.
Где поесть в Академгородке?
Кофейня Teahupoo Coffee
Адрес: ул. Ильича, 10.
Неподалеку от НГУ спряталась небольшая кофейня в серферском стиле, названная в честь деревушки на берегу Таити. Здесь можно найти сытные завтраки и десерты, а также чашку вкусного кофе.
Clever Irish Pub
Адрес: Морской проспект, 54.
Это местечко — магнит для местных жителей. Clever расположен в самом центре городка — на Морском проспекте. Днем здесь можно съесть сытный ланч, а вечером насладиться романтическим видом и атмосферой ирландского паба, а также выпить вкусного пива.
White Swift
Адрес: Морской проспект, 3.
Еще одна небольшая кофейня, расположенная также на Морском проспекте. Уютное и современное место, в котором можно полакомиться вкусными десертами и погрузиться в мир классического и альтернативного кофе.
DoubleDog Brew Pub
Адрес: ул. Мусы Джалиля, 11.
Маленький барчик, который спрятался в нижней зоне Академгородка, прямо за ДК «Юность». Уютная и аутентичная атмосфера американского бара с местным пивом и американской кухней. Идеальное место для тех, кто любит небольшие и спокойные заведения. Отлично подойдет для того, чтобы под музыку нулевых перекусить бургером и выпить пару кружек фирменного пива.
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