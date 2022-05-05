Война — в кино и на сцене, платный ботсад и «Дикая Африка»: чем заняться на майских выходных
Новая подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС
Если в ближайшие дни вы не уезжаете за пределы Новосибирска, вам наверняка пригодится обзор культурных событий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой, составленный специально для НГС. Смотрим классику советского кино и кукольный спектакль о войне, гуляем по ботсаду и «Дикой Африке».
9 мая в честь Дня Победы смотрим в «Победе» фильмы, говорящие о войне разными голосами, но неизменно талантливо и честно. Поклонники советской классики могут посмотреть легендарные ленты 50–80-х годов: «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Женя, Женечка и "Катюша"» Владимира Мотыля, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, «Завтра была война» Юрия Кары, а также фильмы Алексея Германа «Проверка на дорогах» и «Двадцать дней без войны».
Взгляд современных кинематографистов на историю представлен фильмами «Дылда» Кантемира Балагова и «Уроки фарси» Вадима Перельмана. Анимационная лента «Где Анна Франк» израильского режиссера Ари Фольмана рассказывает историю Холокоста языком анимации, а документальная лента «Война Раи Синицыной» раскрывает эту тему через воспоминания
Где: кинотеатр «Победа», Ленина, 7.
Цена билета: от 100 рублей.
Как говорить с современными детьми о войне? 7 и 8 мая Театр кукол представляет спектакль «Когда папа вернется с войны». Спектакль поставлен по рассказу Андрея Платонова «Никита», написанного в 1945 году. Пятилетний мальчик, чей отец ушел на фронт, когда тот был еще младенцем, остается дома один. Мать на работе, ему страшно и кажется, что весь мир ополчился против. Режиссер выбрал для спектакля особую форму. На сцене три экрана: на двух из них демонстрируются хроника и кадры из фильмов о войне, на центральном — сама история мальчика.
Где: Театр кукол, Ленина, 22.
Цена билета: от 250 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
В преддверии Дня Победы в Художественном музее председатель новосибирского отделения Союза фотохудожников России Евгений Иванов представит свою новую выставку. На протяжении многих лет фотограф снимает ветеранов Великой Отечественной войны в их домах, создавая развернутые почти на 360 градусов панорамы. Кроме того, экспозиция включает в себя более приватные черно-белые портреты — зритель может в прямом смысле взглянуть ветеранам в глаза.
Где: Художественный музей, Красный проспект, 5.
Цена билета: от 150 рублей.
Помните те времена, когда ко всем праздникам отправляли родным открытки почтой? Они их бережно хранили, а по надписям на обороте можно было проследить, как менялся почерк и настроение отправителя. В окнах первого этажа главного здания Краеведческого музея разместили увеличенные изображения советских открыток из собственных фондов, посвященных Дню Победы. На выставке можно увидеть почтовые карточки 1968–1992 годов известных советских авторов. Возможно, вы тоже подписывали такие.
Где: Красный проспект, 23.
Вход свободный.
Если планируете отправиться в Ботанический сад, не забудьте, что вход и въезд теперь платные. В ботсаду СО РАН сформированы крупнейшие в азиатской России коллекции и экспозиции растений — всего их здесь насчитывается более 14 тысяч видов. Можно погулять самостоятельно или записаться на экскурсию в оранжерею.
Где: Золотодолинская, 101а/1.
Цена билета: вход для взрослых — 50 рублей, для детей — 30.
Экскурсии: детям — 150 рублей, взрослым — 200 рублей.
С детьми можно сходить на голографическое шоу «Дикая Африка». На втором этаже ЦУМа на площади 2 тысячи метров разместили 32 интерактивные зоны, которые в игровой форме знакомят посетителей с природой, историей Африки, ее племенами и богатым животным миром. Много ярких фотозон и забавных голографических эффектов.
Где: ЦУМ, проспект Димитрова, 5.
Цена билета: от 699 рублей. Все мастер-классы оплачиваются отдельно.
Кстати, вряд ли вам будет жаль проводить майские дни в помещениях. В ближайшие дни в Новосибирске будет прохладно — температура снизится из-за прохождения холодного фронта.