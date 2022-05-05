Война — в кино и на сцене, платный ботсад и «Дикая Африка»: чем заняться на майских выходных

Как говорить с современными детьми о войне? 7 и 8 мая Театр кукол представляет спектакль «Когда папа вернется с войны». Спектакль поставлен по рассказу Андрея Платонова «Никита», написанного в 1945 году. Пятилетний мальчик, чей отец ушел на фронт, когда тот был еще младенцем, остается дома один. Мать на работе, ему страшно и кажется, что весь мир ополчился против. Режиссер выбрал для спектакля особую форму. На сцене три экрана: на двух из них демонстрируются хроника и кадры из фильмов о войне, на центральном — сама история мальчика.

