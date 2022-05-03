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Вход в Ботанический сад стал платным в Новосибирске

Шесть лет назад за прогулки в нем тоже брали деньги — пока не вмешалась прокуратура

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Экскурсии и фотосессии в оранжереях всегда были платными, но гулять по территории до недавнего времени можно было просто так

Экскурсии и фотосессии в оранжереях всегда были платными, но гулять по территории до недавнего времени можно было просто так

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Новосибирский ботанический сад ввел плату за проход на территорию. Прейскурант опубликовали на официальном сайте ЦСБС СО РАН.

Так, проход в Ботсад для взрослого посетителя составит 50 рублей с человека, для детей с 5 до 16 лет — 30 рублей за каждого.

За въезд автомобилей придется платить дороже: от 250 за легковушку до 1000 рублей за автобус или свадебный лимузин. Как сообщает издание «Родные берега», новый порядок начал действовать с 1 мая 2022 года, соответствующий приказ директора Ботсада Виктора Чепиноги был издан 22 апреля.

Это не первая попытка сделать вход в Ботсад платным: в 2016 году предыдущий директор учреждения Евгений Банаев издал приказ о том, что входной билет для ребенка будет стоить 10, а для взрослого — 25 рублей. Прокуратура Советского района Новосибирска сочла это решение незаконным.

Два года назад фотограф НГС прогулялась по оранжереям Ботсада и сняла огромные кактусы, удивительные орхидеи и очень недовольную кошку.

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