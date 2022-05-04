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Тема дняКакую ждать погоду на длинных выходных?
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После потепления до +22 градусов в Новосибирск придет холод: какими будут вторые длинные выходные

Синоптики обещают, что похолодание будет недолгим

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Вторые длинные майские выходные будут прохладными

Вторые длинные майские выходные будут прохладными

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В Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха из-за прохождения холодного фронта. Его ожидают 7 мая.

В четверг, 5 мая, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер юго-восточный силой 4–9 м/с. Температура ночью составит 0... +2 градуса, в пригороде — -2… -4 градуса. Днем ожидается +15… +17 градусов.

6 мая осадки не ожидаются. Возможен юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, силой 4–9 м/с ночью и 8–13 днем. Ночью температура опустится до +3... +5 градусов, днем воздух прогреется до +20… +22 градусов.

7 мая, в субботу, днем местами возможен небольшой дождь и гроза. Ночью юго-западный ветер, днем — северо-западный силой 8–13 м/с, с порывами до 18 м/с. Ночью температура составит +6… +8 градусов, днем +8… +10 градусов, ожидается небольшое понижение в течение дня.

— 7 мая мы ждем прохождения холодного фронта, такого же, как 1 мая. Он будет сопровождаться ветром, предполагаются небольшой дождь и гроза, затем понижение температуры днем. 8 и 9 мая будет достаточно холодная погода. Она задержится ненадолго, 10 мая воздух снова начнет прогреваться. Произойдет смена потоков на юго-западные, снова станет тепло, — сообщила НГС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на май, который составил Гидрометцентр России и интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать от этого месяца.

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