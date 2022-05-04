После потепления до +22 градусов в Новосибирск придет холод: какими будут вторые длинные выходные
Синоптики обещают, что похолодание будет недолгим
В Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха из-за прохождения холодного фронта. Его ожидают 7 мая.
В четверг, 5 мая, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер юго-восточный силой
6 мая осадки не ожидаются. Возможен юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, силой
7 мая, в субботу, днем местами возможен небольшой дождь и гроза. Ночью юго-западный ветер, днем — северо-западный силой
— 7 мая мы ждем прохождения холодного фронта, такого же, как 1 мая. Он будет сопровождаться ветром, предполагаются небольшой дождь и гроза, затем понижение температуры днем. 8 и 9 мая будет достаточно холодная погода. Она задержится ненадолго, 10 мая воздух снова начнет прогреваться. Произойдет смена потоков на юго-западные, снова станет тепло, — сообщила НГС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на май, который составил Гидрометцентр России и интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать от этого месяца.