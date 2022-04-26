Жара в +25 градусов и дожди: какой будет погода в Новосибирске в мае
Рассказываем о прогнозе Гидрометцентра и интернет-сервисов
Уже в конце этой недели начнется последний месяц весны. В апреле температура в Новосибирске удивляла своими перепадами —
Согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра России на май, погода в Новосибирске будет на уровне нормы. Вероятность этого — 60%. Для города средняя температура днем составляет +17,5 градуса, ночью — +5,6 градуса. Среднее количество осадков — 36 миллиметров.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», самую высокую температуру стоит ждать в середине месяца, 14 мая. Воздух может прогреться до +19 градусов. Самая высокая ночная температура ожидается 29 мая, она составит +13 градусов. Дожди вероятны в первую и третью недели месяца.
Как сообщает сервис Gismeteo, в Новосибирске в мае ожидается разброс температур от +8 до +25 градусов. Согласно прогнозу, самым жарким днем станет 23 мая, самым прохладным — 3 мая. В большую часть дней будет облачно, при этом дожди в конце месяца будут разной интенсивности.
Сайт World Weather прогнозирует, что температура днем не опустится ниже +11 градусов, а ночью ниже +7 градусов. Дождь ожидается только 31 мая. В целом месяц будет облачным.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на неделю, с 25 апреля по 1 мая, в Новосибирске. Ожидается, что к пятнице температура может подняться до +27 градусов, при этом уже к следующему понедельнику она опустится до +12. Рассказываем подробности.
Также Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды на лето. Согласно ему, серьезных аномалий в температуре в Новосибирске не ожидается. Почитайте, к чему стоит готовиться.