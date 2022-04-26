Жара в +25 градусов и дожди: какой будет погода в Новосибирске в мае

Уже в конце этой недели начнется последний месяц весны. В апреле температура в Новосибирске удивляла своими перепадами — 16-го числа она поднялась до +22 градусов, а уже на следующих выходных выпал снег. НГС изучил прогноз погоды на май, который составил Гидрометцентр России и интернет-сервисы. Рассказываем, стоит ли ждать температурных аномалий.

Согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра России на май, погода в Новосибирске будет на уровне нормы. Вероятность этого — 60%. Для города средняя температура днем составляет +17,5 градуса, ночью — +5,6 градуса. Среднее количество осадков — 36 миллиметров.