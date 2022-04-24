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Тема дняНочной фоторепортаж из Вознесенского собора
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Фоторепортаж

Опять зима?! Новосибирск засыпало снегом, который и не думает таять

Сняли фото, от которых вам станет зябко

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Погода сегодня для самокатов явно не подходит

Погода сегодня для самокатов явно не подходит

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Новосибирск засыпало снегом. Минувшая суббота, 23 апреля, как и обещали синоптики, оказалась очень холодной. Днем столбики термометров едва-едва поднялись выше нулевой отметки, ближе к вечеру устремились в минус. Затем и вовсе пошел снег, который очень быстро засыпал весь город. Накануне не по-апрельски снежные фото начали публиковать красноярцы: у них завалило пригороды. Кажется, в Новосибирске всё вышло еще более эффектно.

К утру снег и не подумал таять, а на дорогах местами появился ледок

К утру снег и не подумал таять, а на дорогах местами появился ледок

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Дети снегу точно обрадовались...

Дети снегу точно обрадовались...

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...а водители двухколесных вряд ли

...а водители двухколесных вряд ли

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На газонах уже пробилась молодая травка. На фоне снега выглядит очень эффектно

На газонах уже пробилась молодая травка. На фоне снега выглядит очень эффектно

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Автолюбители шутят, что подождут переобуваться до 9 мая. Впрочем, снег может пойти и <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2018/05/18/54447671/" class="_" target="_blank">после Дня Победы</a>

Автолюбители шутят, что подождут переобуваться до 9 мая. Впрочем, снег может пойти и после Дня Победы

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Отличить эти фото от зимних можно далеко не сразу

Отличить эти фото от зимних можно далеко не сразу

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Сезон самокатов немного прервался

Сезон самокатов немного прервался

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В 2018-м погода в Новосибирске была еще необычнее: тогда весь город засыпало мокрым снегом 18 мая.

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