Опять зима?! Новосибирск засыпало снегом, который и не думает таять

Новосибирск засыпало снегом. Минувшая суббота, 23 апреля, как и обещали синоптики, оказалась очень холодной. Днем столбики термометров едва-едва поднялись выше нулевой отметки, ближе к вечеру устремились в минус. Затем и вовсе пошел снег, который очень быстро засыпал весь город. Накануне не по-апрельски снежные фото начали публиковать красноярцы: у них завалило пригороды. Кажется, в Новосибирске всё вышло еще более эффектно.