Пригород Красноярска завалило снегом. Придет ли такая погода в Новосибирск?

В окрестностях Красноярска произошло резкое похолодание, в результате пригород — Дивногорский — завалило снегом, передает NGS24.RU. Мы спросили у новосибирских синоптиков, дойдет ли до НСО такое похолодание. Оказалось, что в регион поступает холод, в том числе из Красноярского края. В эти выходные в Новосибирске погода будет холодной и ветреной с мокрым снегом и ночными морозами. По области ночью ожидается до -9 градусов.

Самым холодным днем станет суббота, 23 апреля . Ночью температура опустится до -3... -5 градусов в Новосибирске и до -6... -8 градусов за его пределами. Ветер северо-западный, ночью — 6–11 м/с, днем — 4–9 м/с. Днем потеплеет, но не намного: максимум до +4 градусов. Синоптики ожидают, что пойдет небольшой мокрый снег.

