Пригород Красноярска завалило снегом. Придет ли такая погода в Новосибирск?
В субботу и воскресенье в НСО будет холодно и снежно, а в понедельник начнется потепление
В окрестностях Красноярска произошло резкое похолодание, в результате пригород — Дивногорский — завалило снегом, передает NGS24.RU. Мы спросили у новосибирских синоптиков, дойдет ли до НСО такое похолодание. Оказалось, что в регион поступает холод, в том числе из Красноярского края. В эти выходные в Новосибирске погода будет холодной и ветреной с мокрым снегом и ночными морозами. По области ночью ожидается до -9 градусов.
Самым холодным днем станет суббота,
24 апреля ночью также пройдет небольшой снег, к вечеру небо очистится: ночью погода будет преимущественно без осадков, ветер северо-западный,
При этом в Гидрометцентре корреспонденту уточнили, что такая погода не приведет к образованию снежного покрова: количество осадков будет незначительное.
Как рассказала НГС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова, мерзнуть осталось недолго:
— У нас проходит холодный фронт атмосферный, он уже, считай, прошел город, и мы оказываемся в тылу его, в очень холодной воздушной массе. Воздух поступает с районов Норильска, Салехарда, с Северного Урала. И эта тыловая часть области высокого давления будет определять погоду у нас еще завтра и послезавтра. И вот только в понедельник, когда ветер сменит направление на юго-западное, тогда воздух будет поступать не с севера, а с юга, с районов Казахстана.
В понедельник, 25 апреля, начнет теплеть: ночью воздух прогреется до
Холодный ветер и снег пришли на смену удушливому смогу, который отравлял жизнь новосибирцам на прошлой неделе. НГС снял