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Пригород Красноярска завалило снегом. Придет ли такая погода в Новосибирск?

В субботу и воскресенье в НСО будет холодно и снежно, а в понедельник начнется потепление

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В Новосибирске на выходных также ожидается снег, но снежный покров не сформируется

В Новосибирске на выходных также ожидается снег, но снежный покров не сформируется

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В окрестностях Красноярска произошло резкое похолодание, в результате пригород — Дивногорский — завалило снегом, передает NGS24.RU. Мы спросили у новосибирских синоптиков, дойдет ли до НСО такое похолодание. Оказалось, что в регион поступает холод, в том числе из Красноярского края. В эти выходные в Новосибирске погода будет холодной и ветреной с мокрым снегом и ночными морозами. По области ночью ожидается до -9 градусов.

Самым холодным днем станет суббота, 23 апреля. Ночью температура опустится до -3... -5 градусов в Новосибирске и до -6... -8 градусов за его пределами. Ветер северо-западный, ночью — 6–11 м/с, днем — 4–9 м/с. Днем потеплеет, но не намного: максимум до +4 градусов. Синоптики ожидают, что пойдет небольшой мокрый снег.

24 апреля ночью также пройдет небольшой снег, к вечеру небо очистится: ночью погода будет преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 4–9 м/с. Температура ночью — -4... -6, в пригороде — -7... -9, а днем — +4... +6 градусов.

При этом в Гидрометцентре корреспонденту уточнили, что такая погода не приведет к образованию снежного покрова: количество осадков будет незначительное.

Как рассказала НГС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова, мерзнуть осталось недолго:

— У нас проходит холодный фронт атмосферный, он уже, считай, прошел город, и мы оказываемся в тылу его, в очень холодной воздушной массе. Воздух поступает с районов Норильска, Салехарда, с Северного Урала. И эта тыловая часть области высокого давления будет определять погоду у нас еще завтра и послезавтра. И вот только в понедельник, когда ветер сменит направление на юго-западное, тогда воздух будет поступать не с севера, а с юга, с районов Казахстана.

В понедельник, 25 апреля, начнет теплеть: ночью воздух прогреется до -2... -4, в пригороде — -5... -7 градусов, а днем — +8... +10. Осадков в первый день следующей недели синоптики не ждут.

Холодный ветер и снег пришли на смену удушливому смогу, который отравлял жизнь новосибирцам на прошлой неделе. НГС снял 9 жутковатых фото.

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