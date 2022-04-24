Жара до +27 и похолодание к майским праздникам — изучаем прогноз погоды на
10 дней
Следующая неделя будет теплой, но пасмурной
Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю. Три популярных сервиса сошлись на том, что погода будет по-настоящему летней вплоть до майских праздников.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе будет всего два солнечных дня: понедельник и среда,
По данным Gismeteo, экстремальной жары ждать не стоит: максимальную температуру сервис обещает в субботу: до
Сайт World-weather в оценках наиболее осторожен. По данным сервиса, неделя будет теплой и пасмурной, в пятницу и субботу воздух прогреется до
Выходные в Новосибирске часто оказываются холоднее, чем предшествующие рабочие будни. В субботу,