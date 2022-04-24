Жара до +27 и похолодание к майским праздникам — изучаем прогноз погоды на 10 дней

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе будет всего два солнечных дня: понедельник и среда, 27 апреля . Зато температура воздуха будет неуклонно расти. Ветер сменит направление на юго-западный, принесет теплый воздух из Казахстана. Самым теплым днем следующей недели станет пятница: до +27 градусо в днем. В субботу, 30 апрел я, похолодает до +20 , а уже в следующий понедельник, 1 мая, столбики термометров опустятся до +12.