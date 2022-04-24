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Тема дняЛетняя жара придет в Новосибирск — изучаем прогноз
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Жара до +27 и похолодание к майским праздникам — изучаем прогноз погоды на 10 дней

Следующая неделя будет теплой, но пасмурной

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Жара придет ненадолго

Жара придет ненадолго

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Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю. Три популярных сервиса сошлись на том, что погода будет по-настоящему летней вплоть до майских праздников.

Самую теплую погоду обещает «Яндекс»

Самую теплую погоду обещает «Яндекс»

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе будет всего два солнечных дня: понедельник и среда, 27 апреля. Зато температура воздуха будет неуклонно расти. Ветер сменит направление на юго-западный, принесет теплый воздух из Казахстана. Самым теплым днем следующей недели станет пятница: до +27 градусов днем. В субботу, 30 апреля, похолодает до +20, а уже в следующий понедельник, 1 мая, столбики термометров опустятся до +12.

Экстремальной жары ждать не стоит, уверены синоптики Gismeteo

Экстремальной жары ждать не стоит, уверены синоптики Gismeteo

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По данным Gismeteo, экстремальной жары ждать не стоит: максимальную температуру сервис обещает в субботу: до +23 градусов днем и +11 ночью. Солнце всю неделю будет прятаться за облаками, но осадков ждать не стоит. Единственным ясным днем станет среда, 27 апреля. 1 мая будет пасмурно и ветрено, до 15 м/с, а затем в Новосибирск вновь придет похолодание.

Потепление сменится прохладой как раз к майским праздникам

Потепление сменится прохладой как раз к майским праздникам

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Сайт World-weather в оценках наиболее осторожен. По данным сервиса, неделя будет теплой и пасмурной, в пятницу и субботу воздух прогреется до +20 градусов. 1 мая будет пасмурно и прохладно, не выше +13.

Выходные в Новосибирске часто оказываются холоднее, чем предшествующие рабочие будни. В субботу, 23 апреля, например, выпал и остался лежать на улицах снег.

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