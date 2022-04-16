В Новосибирске потеплело до +22 — 10 солнечных кадров с переполненных улиц
Уже на следующей неделе в городе похолодает, а пока новосибирцы наслаждаются солнцем
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В эти выходные Новосибирску повезло с погодой: в субботу воздух прогрелся до +22 градусов. Горожане, истосковавшиеся по солнцу и теплу, заполнили улицы. Фотограф НГС прошелся по центру города и посмотрел, как новосибирцы встречают первое весеннее тепло.
С приходом тепла новосибирцы начинают проводить выходные на природе, например в лесу или на берегу водоема. НГС составил для вас