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Фоторепортаж

В Новосибирске потеплело до +22 — 10 солнечных кадров с переполненных улиц

Уже на следующей неделе в городе похолодает, а пока новосибирцы наслаждаются солнцем

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С приходом тепла на центральной улице появился знаменитый новосибирский танцор

С приходом тепла на центральной улице появился знаменитый новосибирский танцор

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В эти выходные Новосибирску повезло с погодой: в субботу воздух прогрелся до +22 градусов. Горожане, истосковавшиеся по солнцу и теплу, заполнили улицы. Фотограф НГС прошелся по центру города и посмотрел, как новосибирцы встречают первое весеннее тепло.

Прохожие заполнили ресторанный дворик, несмотря на то что <a href="https://ngs.ru/text/food/2022/04/08/71241206/" class="_" target="_blank">сейчас там идут строительные работы</a>

Прохожие заполнили ресторанный дворик, несмотря на то что сейчас там идут строительные работы

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Те, кому не хватило посадочных мест, переместились в Первомайский сквер

Те, кому не хватило посадочных мест, переместились в Первомайский сквер

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Недавно в Первомайский сквер вернулись лабрадоры в очках, и дети с ними радостно фотографируются. Мы подробно <a href="https://ngs.ru/text/animals/2020/05/28/69278392/" class="_" target="_blank">рассказывали историю</a> их владельца

Недавно в Первомайский сквер вернулись лабрадоры в очках, и дети с ними радостно фотографируются. Мы подробно рассказывали историю их владельца

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Впрочем, многие решили уехать подальше от города. На площади Будагова собралась пробка

Впрочем, многие решили уехать подальше от города. На площади Будагова собралась пробка

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Михайловская набережная

Михайловская набережная

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В такую погоду можно гулять налегке

В такую погоду можно гулять налегке

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Уже завтра будет чуть прохладнее: температура опуститься до <nobr>+18… +20</nobr> градусов

Уже завтра будет чуть прохладнее: температура опуститься до +18… +20 градусов

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В понедельник и вовсе похолодает до +8. Подробный прогноз <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/04/15/71259179/" class="_" target="_blank">мы публиковали здесь</a>

В понедельник и вовсе похолодает до +8. Подробный прогноз мы публиковали здесь

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А <a href="https://ngs.ru/text/spring/2021/04/16/69869939/" class="_" target="_blank">здесь</a> можно посмотреть, какой была погода в этот день в прошлом году

А здесь можно посмотреть, какой была погода в этот день в прошлом году

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С приходом тепла новосибирцы начинают проводить выходные на природе, например в лесу или на берегу водоема. НГС составил для вас топ-10 мест, где можно провести пикник.

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