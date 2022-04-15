До +22 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни
Выходные на этой неделе будут теплыми
В Новосибирске на выходных, 16 и 17 апреля, ожидается потепление до +20 градусов. При этом в начале следующей недели в город придет холодный фронт.
16 апреля ожидается юго-западный ветер силой ночью
В воскресенье, 17 апреля, возможен северо-западный ветер силой
18 апреля ожидается северо-западный ветер
— Мы находимся в теплом секторе. Погода будет приходить из районов северного Казахстана, в юго-западных потоках будет выноситься теплый воздух.
С приходом тепла новосибирцы начинают проводить выходные на природе, например, в лесу или на берегу водоема. НГС составил для вас