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До +22 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни

Выходные на этой неделе будут теплыми

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Тепло придет в Новосибирск из Казахстана

Тепло придет в Новосибирск из Казахстана

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В Новосибирске на выходных, 16 и 17 апреля, ожидается потепление до +20 градусов. При этом в начале следующей недели в город придет холодный фронт.

16 апреля ожидается юго-западный ветер силой ночью 2–7 м/с, днем 5–10 м/с. Ночью температура составит +1… +3 градуса, днем +20... +22, в пригороде +17... +19 градусов.

В воскресенье, 17 апреля, возможен северо-западный ветер силой 4–9 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +7… +9 градусов, днем воздух прогреется до +18… +20 градусов.

18 апреля ожидается северо-западный ветер 4–9 м/с, ночью с усилением до 14 м/с. Ночью похолодает до +3… +5 градусов, днем температура составит +8... +10.

— Мы находимся в теплом секторе. Погода будет приходить из районов северного Казахстана, в юго-западных потоках будет выноситься теплый воздух. 18 апреля пройдет холодный фронт, поэтому похолодает.

С приходом тепла новосибирцы начинают проводить выходные на природе, например, в лесу или на берегу водоема. НГС составил для вас топ-10 мест, где можно провести пикник.

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