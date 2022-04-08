На парковке за гостиницей «Центральная» строят фуд-корт и контактный зоопарк

В Новосибирске на парковке за гостиницей «Центральная» начались строительные работы. Здесь появится контактный зоопарк и посадочные места для заведений общепита ресторанного дворика.
Большая часть пространства дворика, которое ранее использовалось в качестве парковки, сейчас отгорожена внутри, в центре ведутся работы. На огороженной территории уже появились несколько столов со скамейками и больших складных тентов над ними.
Как пояснили в администрации «Ресторанного дворика», здесь должен появиться контактный выездной зоопарк.
— Там будут кролики и куры с петухами, также можно будет прокатиться на пони. На ночь животных, конечно, будут забирать, сообщили в администрации.
Кроме того, здесь появятся деревянные столы и лавочки, так что пространство за гостиницей превратится в полноценный фуд-корт.
— Планируем максимально заполнить площадку до деревянного ограждения, сколько войдет, пояснили в администрации «Ресторанного дворика».
Всего на ресторанном дворике сейчас открыты 16 заведений разного формата (без учета тех, что расположены в здании гостиницы со стороны улиц Советской и Ленина). Ранее полноценные посадочные места на ресторанном дворике ограничивались небольшим количеством столиков, которые выносили сами заведения. В остальном посетителям приходилось довольствоваться лавками или заменяющими столы катушками из-под кабеля, бочками и
Напомним, что в январе этого года мэрия попыталась через суд изъять у гостиницы «Центральная» участок земли во дворе. Городские власти тогда, впрочем, заверили, что не пытаются добиться закрытия работающего здесь уже третий год ресторанного дворика, а лишь пытаются уладить юридические формальности.
Новые заведения в необычных интерьерах могут в этом году появиться и на площади Маркса. Купившие старую водонапорную башню инвесторы планируют превратить ее в творческое новое пространство.