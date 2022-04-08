На парковке за гостиницей «Центральная» строят фуд-корт и контактный зоопарк

В Новосибирске на парковке за гостиницей «Центральная» начались строительные работы. Здесь появится контактный зоопарк и посадочные места для заведений общепита ресторанного дворика.



Большая часть пространства дворика, которое ранее использовалось в качестве парковки, сейчас отгорожена внутри, в центре ведутся работы. На огороженной территории уже появились несколько столов со скамейками и больших складных тентов над ними.

Как пояснили в администрации «Ресторанного дворика», здесь должен появиться контактный выездной зоопарк.