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На парковке за гостиницей «Центральная» строят фуд-корт и контактный зоопарк

На ночь животных из зоопарка будут забирать

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В администрации «Ресторанного дворика» обещают поставить здесь столько столов, сколько поместится

В администрации «Ресторанного дворика» обещают поставить здесь столько столов, сколько поместится

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В Новосибирске на парковке за гостиницей «Центральная» начались строительные работы. Здесь появится контактный зоопарк и посадочные места для заведений общепита ресторанного дворика.

Большая часть пространства дворика, которое ранее использовалось в качестве парковки, сейчас отгорожена внутри, в центре ведутся работы. На огороженной территории уже появились несколько столов со скамейками и больших складных тентов над ними.

Как пояснили в администрации «Ресторанного дворика», здесь должен появиться контактный выездной зоопарк.

— Там будут кролики и куры с петухами, также можно будет прокатиться на пони. На ночь животных, конечно, будут забирать, сообщили в администрации.

Кроме того, здесь появятся деревянные столы и лавочки, так что пространство за гостиницей превратится в полноценный фуд-корт.

— Планируем максимально заполнить площадку до деревянного ограждения, сколько войдет, пояснили в администрации «Ресторанного дворика».

В прошлом году посетителям приходилось довольствоваться лавочками

В прошлом году посетителям приходилось довольствоваться лавочками

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Всего на ресторанном дворике сейчас открыты 16 заведений разного формата (без учета тех, что расположены в здании гостиницы со стороны улиц Советской и Ленина). Ранее полноценные посадочные места на ресторанном дворике ограничивались небольшим количеством столиков, которые выносили сами заведения. В остальном посетителям приходилось довольствоваться лавками или заменяющими столы катушками из-под кабеля, бочками и т. д.

Напомним, что в январе этого года мэрия попыталась через суд изъять у гостиницы «Центральная» участок земли во дворе. Городские власти тогда, впрочем, заверили, что не пытаются добиться закрытия работающего здесь уже третий год ресторанного дворика, а лишь пытаются уладить юридические формальности.

Новые заведения в необычных интерьерах могут в этом году появиться и на площади Маркса. Купившие старую водонапорную башню инвесторы планируют превратить ее в творческое новое пространство.

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