Демоверсия лета: 15 жарких кадров с улиц Новосибирска (наконец-то потеплело!)

В Новосибирске зафиксировали самый теплый день весны
В эту пятницу, 16 апреля, выдался первый по-настоящему теплый день 2021 года. Снег уже практически сошел. На улицах появились мужчины в майках и девушки в легких платьях. В парках даже в разгар рабочего дня столько народу, что, кажется, объявили выходной. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по Новосибирску, пытаясь поймать и сохранить это ощущение приближающегося лета.
Весна — время разнобоя в одежде. Кто-то уже перешел на легкие платья, а кто-то остается верен пуховикам. Оно и понятно — погода может измениться в любой момент, и лучше вспотеть, чем замерзнуть.
Даже если совсем уж раздеваться не дает природная осторожность. то можно хотя бы внести в гардероб больше ярких красок. В довольно монотонной уличной толпе каждый такой прохожий виден издалека.
Рестораторы только-только начинают монтировать (или ремонтировать) летние веранды. Так что у желающих перекусить на свежем воздухе пока почти нет вариантов кроме ресторанного дворика за гостиницей «Центральная».
Начала работать система «самокатошеринга». Точек, где их можно взять (и оставить), пока немного, так что львиная доля пользователей модной услугой движется по одним и тем же еще более немногочисленным маршрутам.
По улице нынче нельзя пройти, чтобы не увидеть какого-нибудь блогера. Вот молодой мужчина снимает процесс потребления хот-дога. Позади Оперный театр. Сразу видно — культурный человек.
Молодые девушки несут что-то похожее на аккуратно завернутое небольшое бревно, ничего необычного. А может быть это просто лист ватмана. Новосибирск — город творческих людей, может быть всё, что угодно.
Михайловская набережная местами выглядит как подиум. И как место для свиданий, и как спортивная дорожка. И вообще, в такие дни здесь, кажется, собирается весь город. По крайней мере, его представители, которые могут себе позволить неспешные прогулки среди рабочего дня.
Группа молодых людей, кажется, репетирует съемки клипа на римейк композиции «Между нами тает лёд». Они даже попрыгали в такт.
Самое популярное заведение на Набережной — мини-кофейня с террасой на крыше. Там проходят порой сразу по две-три фотосессии. Место-то знаковое, видно и Обь, и сразу три моста, и даже строительство четвертого уже просматривается.
Кстати о четвертом мосте. Если вы планируете пешком дойти с набережной до центра Новосибирска (это довольно традиционный путь городского променада), то лучше эти планы пока отложить. Ибо идти придется по узкой, пыльной полоске между стройкой и потоком машин. Не повторяйте чужих ошибок.
На суровом Левом берегу тоже летнее настроение — девушки в майках сидят на всесезонных (в поэтому уже доступных) мини-верандах со своим лавандовым рафом и верой в лучшее.
Желающие подкрепить здоровье могут прикупить черемши. Это вам не тепличная зелень, которая годится больше для украшения стола. Натуральный продукт из сибирских лесов. А может быть и из краснодарских. Какая, в сущности, разница.
Синоптики уже грозят похолоданием. Но пока солнце припекает, можно сесть на велосипед и катить куда глаза глядят по городским улицам. Ну, или катить по делу — сочетая полезное с ещё более полезным.
А если велосипеда у вас нет, то это не повод быть злым (как почтальон Печкин). Можно же просто сеть в красивом месте и жмуриться на первом жарком солнышке.
Пандемия научила новосибирцев (как рестораторов, так и просто горожан) обходиться без благоустроенных террас. В прошлые выходные едва потеплело, а люди уже расселись везде, где только можно.