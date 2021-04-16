Демоверсия лета: 15 жарких кадров с улиц Новосибирска (наконец-то потеплело!)

А если велосипеда у вас нет, то это не повод быть злым (как почтальон Печкин). Можно же просто сеть в красивом месте и жмуриться на первом жарком солнышке.



Пандемия научила новосибирцев (как рестораторов, так и просто горожан) обходиться без благоустроенных террас. В прошлые выходные едва потеплело, а люди уже расселись везде, где только можно.