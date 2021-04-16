Морозы возвращаются в Новосибирск: прогноз погоды на ближайшие дни

В Новосибирске из-за холодного фронта температура упадет на
С 17 по 19 апреля над Новосибирском будет проходить циклон с Урала. Из-за него температура опустится с +18 до -2 градусов, также возможен мокрый снег.
— Сегодня ждем теплый день —
В ночь на 17 апреля, в субботу, ожидается похолодание до -2 градусов, в пригороде до -6. Днем температура составит
18 апреля днем возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный и юго-западный, ночью
В понедельник, 19 апреля, ночью ожидается умеренный, а днем небольшой мокрый снег. Ветер западный с переходом на северо-западный, ночью силой
О заморозках в Новосибирске также предупредила о заморозках и наледи на дорогах. Их просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Сегодня в Новосибирске аномально теплый день, температура поднялась до +18 градусов. Синоптики рассказали, до каких отметок температура поднималась в этот день в разные годы.