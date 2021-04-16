Морозы возвращаются в Новосибирск: прогноз погоды на ближайшие дни

С 17 по 19 апреля над Новосибирском будет проходить циклон с Урала. Из-за него температура опустится с +18 до -2 градусов, также возможен мокрый снег.

— Сегодня ждем теплый день — +16… +18 градусов. Ближайшей ночью ожидается прохождение холодного фронта. Завтра начнется похолодание. Фронт пройдет в городе преимущественно без осадков 17 апреля . А с 17 на 19 апреля пойдет циклон с севера Урала через нашу территорию, будут небольшие и умеренные осадки, усиление ветра и колебания температуры, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.