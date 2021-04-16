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Морозы возвращаются в Новосибирск: прогноз погоды на ближайшие дни

К городу приближается холодный фронт. Температура упадет на 22 градуса

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В воскресенье возможен дождь

В воскресенье возможен дождь

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В Новосибирске из-за холодного фронта температура упадет на 22 градуса

С 17 по 19 апреля над Новосибирском будет проходить циклон с Урала. Из-за него температура опустится с +18 до -2 градусов, также возможен мокрый снег.

— Сегодня ждем теплый день — +16… +18 градусов. Ближайшей ночью ожидается прохождение холодного фронта. Завтра начнется похолодание. Фронт пройдет в городе преимущественно без осадков 17 апреля. А с 17 на 19 апреля пойдет циклон с севера Урала через нашу территорию, будут небольшие и умеренные осадки, усиление ветра и колебания температуры, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В ночь на 17 апреля, в субботу, ожидается похолодание до -2 градусов, в пригороде до -6. Днем температура составит +3… +5 градусов. Синоптики ожидают юго-западный ветер с переходом на северный и северо-западный, ночью силой 6–11 м/с с порывами до 16 м/с, днем 4–9 м/с.

18 апреля днем возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный и юго-западный, ночью 3–8 м/с, днем 9–14 м/с. Температура ночью составит -2… -4 градуса, днем поднимется до +7… +9 градусов.

В понедельник, 19 апреля, ночью ожидается умеренный, а днем небольшой мокрый снег. Ветер западный с переходом на северо-западный, ночью силой 9–14 м/с, с порывами до 19 м/с, днем 7–12 м/с. Температура ночью опустится до -5… -7 градусов, днем до 0… -2 градусов.

О заморозках в Новосибирске также предупредила о заморозках и наледи на дорогах. Их просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Сегодня в Новосибирске аномально теплый день, температура поднялась до +18 градусов. Синоптики рассказали, до каких отметок температура поднималась в этот день в разные годы.

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