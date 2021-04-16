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Сегодня в Новосибирске будет лето. Ждем +18 градусов и ваши фото — как вы проведете этот день?

Между тем синоптики вспомнили, какие исторические отметки покоряла температура в разные года в этот день

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Самое жаркое <nobr class="_">16 апреля</nobr> было в 2011 году, тогда днем воздух прогрелся почти до <nobr class="_">+24 градусов</nobr>

Самое жаркое 16 апреля было в 2011 году, тогда днем воздух прогрелся почти до +24 градусов

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В Новосибирск 16 апреля пришло лето с температурой до +18 градусов

Сегодня, 16 апреля, в Новосибирске на один день установится аномально жаркая погода. Как сообщили синоптики, сегодня в Новосибирске ожидаются температуры в дневные часы до +18 градусов.

— С запада к нам сместилась теплая воздушная масса через Северный Урал по периферии антициклона, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

16 апреля в Новосибирске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +4... +6 градусов. Днем +16... +18 градусов. Ветер западный ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с.

При этом синоптики уточнили, что показатели температуры не побьют исторический рекорд.

Самая жаркая погода в этот день была десять лет назад

Самая жаркая погода в этот день была десять лет назад

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В прошлом году в этот день воздух прогрелся до +12 градусов. Самое жаркое 16 апреля было в 2011 году, тогда днем воздух прогрелся почти до +24 градусов. А вот самый холодный день был в 1937 году. Тогда столбик опустился ниже -18 градусов.

Новосибирцы в прошлые выходные наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке. НГС разобрался, где в городе уже открылись летние веранды.

Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.

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