Сегодня в Новосибирске будет лето. Ждем +18 градусов и ваши фото — как вы проведете этот день?

В Новосибирск
Сегодня,
— С запада к нам сместилась теплая воздушная масса через Северный Урал по периферии антициклона, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
При этом синоптики уточнили, что показатели температуры не побьют исторический рекорд.
В прошлом году в этот день воздух прогрелся до
Новосибирцы в прошлые выходные наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке. НГС разобрался, где в городе уже открылись летние веранды.
Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.