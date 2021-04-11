В Новосибирске появились первые летние веранды — показываем, где и как можно перекусить на солнышке

В Новосибирске появились первые летние веранды
Новосибирцы на этих выходных наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке.
Синоптики ожидают, что в понедельник температура поднимется до +12 градусов. А мы предлагаем вам посмотреть, где и как сейчас уже можно с удовольствием перекусить на улице или выпить кофе.
На прошлой неделе на Новосибирск опустился густой ночной туман. Посмотрите на фото наших читателей, как он выглядел.
Гидрометцентр России также составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.