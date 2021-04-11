В Новосибирске появились первые летние веранды — показываем, где и как можно перекусить на солнышке

Новосибирцы на этих выходных наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке.

Синоптики ожидают, что в понедельник температура поднимется до +12 градусов. А мы предлагаем вам посмотреть, где и как сейчас уже можно с удовольствием перекусить на улице или выпить кофе.

