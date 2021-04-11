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В Новосибирске появились первые летние веранды — показываем, где и как можно перекусить на солнышке

В основном сейчас в распоряжении горожан лавочки и небольшие выносные столики

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Столики в ресторанном дворике у кондитерской «Конфеткин»

Столики в ресторанном дворике у кондитерской «Конфеткин»

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В Новосибирске появились первые летние веранды

Новосибирцы на этих выходных наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке.

Синоптики ожидают, что в понедельник температура поднимется до +12 градусов. А мы предлагаем вам посмотреть, где и как сейчас уже можно с удовольствием перекусить на улице или выпить кофе.

У вьетнамской закусочной в ресторанном дворике все места заняты&nbsp;

У вьетнамской закусочной в ресторанном дворике все места заняты 

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На веранде «Органик кофе» пока нет столов, но уже можно сесть на лавочку

На веранде «Органик кофе» пока нет столов, но уже можно сесть на лавочку

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Места для стильных фото у кофейни «ПРАЙМТАЙМ»&nbsp;на Урицкого

Места для стильных фото у кофейни «ПРАЙМТАЙМ» на Урицкого

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Для любителей Том-Яма столы у фургона на Красном проспекте

Для любителей Том-Яма столы у фургона на Красном проспекте

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Можно съесть по бургеру с бокалом вина в BarBQ в «Доме быта»&nbsp;

Можно съесть по бургеру с бокалом вина в BarBQ в «Доме быта» 

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«Чашка кофе» выставила сразу лежаки

«Чашка кофе» выставила сразу лежаки

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Даже ветеран ресторанного дела «Балкан Гриль» выставил на улицу первый столик

Даже ветеран ресторанного дела «Балкан Гриль» выставил на улицу первый столик

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На прошлой неделе на Новосибирск опустился густой ночной туман. Посмотрите на фото наших читателей, как он выглядел.

Гидрометцентр России также составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.

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летние верандывесна
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