9 апреля пятница
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 0/10
usd 77.10
eur 91.62
Тема дняДвое погибли в ДТП на Станиславского

Все новости

Все новости

«Очень жутко»: на Новосибирск опустился густой ночной туман

Несколько читателей прислали в редакцию фотографии

100
2Обсудить

Поделиться

Примечательно, что дымку видно не во всех районах Новосибирска

Примечательно, что дымку видно не во всех районах Новосибирска

Поделиться

В ночь с четверга на пятницу Новосибирск окутала странная густая дымка. Новосибирцы прислали в редакцию несколько фотографий с пугающим туманом.

— Не знаю, как в центре, но у нас в Дзержинском районе такой густой туман. Реально ничего не видно. Точно больше часа. Очень жутко, — сообщила жительница Новосибирска.

Так выглядит пейзаж за окном квартиры в Дзержинском районе

Так выглядит пейзаж за окном квартиры в Дзержинском районе

Поделиться

За туманом почти ничего не видно

За туманом почти ничего не видно

Поделиться

При этом, по данным сервиса CityAir, в среднем по Новосибирску загрязнение воздуха оценивается в 4 балла. Считается, что такое состояние воздуха в городе не идеально, но в пределах нормы. По информации сайта, ситуация с воздухом в Новосибирске стабильна.

Согласно оперативному прогнозу возможных чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по НСО, 9 апреля местами стоит ожидать туманы с прояснениями.

— Туманы при прояснениях в утреннее и вечернее время, гололедица на дорогах будут осложнять дорожно-транспортную обстановку и способствовать увеличению количества ДТП, — предупредили в ведомстве.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает Новосибирск до конца недели. Они пообещали, что в городе установится теплая и ясная погода — до +10 градусов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дымкатуман
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...