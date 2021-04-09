«Очень жутко»: на Новосибирск опустился густой ночной туман

В ночь с четверга на пятницу Новосибирск окутала странная густая дымка. Новосибирцы прислали в редакцию несколько фотографий с пугающим туманом.
— Не знаю, как в центре, но у нас в Дзержинском районе такой густой туман. Реально ничего не видно. Точно больше часа. Очень жутко, — сообщила жительница Новосибирска.
При этом, по данным сервиса CityAir, в среднем по Новосибирску загрязнение воздуха оценивается в 4 балла. Считается, что такое состояние воздуха в городе не идеально, но в пределах нормы. По информации сайта, ситуация с воздухом в Новосибирске стабильна.
Согласно оперативному прогнозу возможных чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по НСО,
— Туманы при прояснениях в утреннее и вечернее время, гололедица на дорогах будут осложнять дорожно-транспортную обстановку и способствовать увеличению количества ДТП, — предупредили в ведомстве.
Синоптики рассказали, какая погода ожидает Новосибирск до конца недели. Они пообещали, что в городе установится теплая и ясная погода — до