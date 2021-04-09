«Очень жутко»: на Новосибирск опустился густой ночной туман

В ночь с четверга на пятницу Новосибирск окутала странная густая дымка. Новосибирцы прислали в редакцию несколько фотографий с пугающим туманом.

— Не знаю, как в центре, но у нас в Дзержинском районе такой густой туман. Реально ничего не видно. Точно больше часа. Очень жутко, — сообщила жительница Новосибирска.