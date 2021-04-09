Теплее с каждым днем: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске

В Новосибирске ожидается потепление до
С 10 по 12 апреля дневная температура в Новосибирске будет постепенно повышаться. Синоптики ожидают, что в понедельник она поднимется до
— В Новосибирске три дня без осадков, малооблачно, утром на дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный,
Ночью 10 и 11 апреля температура опустится до
В субботу днем синоптики ожидают
Накануне на Новосибирск опустился густой ночной туман. Посмотрите на фото наших читателей, как он выглядел.
На этой неделе, 7 апреля, НГС писал о том, что улицу Петухова залило огромной лужей. Машинам приходилось почти плыть по ней. В тот же день чиновники рассказали, что откачали воду, но она вернулась уже через час.