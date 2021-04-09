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Теплее с каждым днем: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске

Но по утрам на дорогах еще возможна гололедица

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В Новосибирске будет малооблачно

В Новосибирске будет малооблачно

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В Новосибирске ожидается потепление до +12 градусов

С 10 по 12 апреля дневная температура в Новосибирске будет постепенно повышаться. Синоптики ожидают, что в понедельник она поднимется до +12 градусов.

— В Новосибирске три дня без осадков, малооблачно, утром на дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 3–9 м/с, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Ночью 10 и 11 апреля температура опустится до -2... -4 градусов, 12 апреля в Новосибирске ночью потеплеет до -1... -3.

В субботу днем синоптики ожидают +7... +9 градусов, в воскресенье +8... +10 градусов, а в понедельник, 12 апреля, возможно потепление до +10... +12 градусов.

Накануне на Новосибирск опустился густой ночной туман. Посмотрите на фото наших читателей, как он выглядел.

На этой неделе, 7 апреля, НГС писал о том, что улицу Петухова залило огромной лужей. Машинам приходилось почти плыть по ней. В тот же день чиновники рассказали, что откачали воду, но она вернулась уже через час.

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