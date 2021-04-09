Теплее с каждым днем: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске

С 10 по 12 апреля дневная температура в Новосибирске будет постепенно повышаться. Синоптики ожидают, что в понедельник она поднимется до +12 градусов .

— В Новосибирске три дня без осадков, малооблачно, утром на дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 3–9 м/с , — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

