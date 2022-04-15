Вжарим на природе. Топ-10 мест для пикника на выходных — где отдохнуть за 500 рублей в лесу, а где — у моря или озера
Там есть шатры на несколько десятков человек и психоделические беседки с «мухоморными крышами»
На этих выходных в Новосибирск придет даже не весна, а самое настоящее лето. Синоптики пообещали горожанам безоблачное небо и жару до 22 градусов — в общем, идеальные дни для того, чтобы в первый раз за сезон пожарить мясо на природе. Счастливые обладатели собственных загородных домов могут устроить барбекю у себя на участке. Для остальных НГС подготовил обзор мест, где можно снять беседку с мангалом (если ее, конечно, еще не занял кто-нибудь более проворный).
Арендовать беседку в обновленном Заельцовском парке, как и в прошлом году, не получится: сроки его открытия после реконструкции в очередной раз перенесли. На этот раз его обещают открыть 1 июня 2022.
Не пошло развитие Новосибирска на пользу (во всяком случае пока) и «Пикниковому раю», который располагается неподалеку от Коммунального моста на улице Стартовой. Из-за строительства нового ЛДС и подъездных дорог к нему открытые беседки комплекса временно не работают, рассказали НГС в администрации комплекса.
Правда, можно снять гриль-домик у самой воды, рядом с которым тоже можно посидеть на воздухе, но не факт, что по соседству с масштабной стройкой это захочется делать. Зато сюда можно добраться на общественном транспорте, в том числе и на метро.
Экопарк «Чкаловские дачи»
В экопарк «Чкаловские дачи» придется ехать на собственном автомобиле или на такси: он располагается в районе дома отдыха «Мочище». На сайте обещают, что путь от площади Калинина займет 20 минут.
Аренда открытой беседки, вмещающей до 10 человек, здесь обойдется в 500 рублей за час отдыха (но забронировать ее можно минимум на два), за утепленный домик придется заплатить вчетверо больше. (Цены актуальны на апрель, потом могут и поменяться). За эти деньги любители шашлыков получат не только защищенный навесом мангал и мебель в беседке, но и электричество.
Нести мясо и угли до места отдыха придется в руках. На сайте компании указано, что в зимнее время продукты можно привезти к павильонам на санях, а сейчас альтернатив пешей прогулке не осталось. Администрация отдельно отмечает: разбрасывать конфетти у них на территории запрещено. Равнодушие к природе идет по отдельному прайсу: 5000 рублей.
Досугово-оздоровительный центр «Озеро Спартак»
За те же деньги можно отдохнуть в черте города на озере Спартак (оно находится через дорогу от микрорайона Снегири, по адресу ул. Красных зорь, 3а).
Минималистичные открытые беседки со стенами из поликарбоната обойдутся любителям шашлыков в 500 рублей за час, изящные строения у самой воды — в 1200 рублей за час. При желании можно арендовать и утепленный домик на 25 или 35 человек (но надо ли это в такую погоду?).
В телефонном разговоре администрация комплекса уточнила: на сайте указаны майские цены, а отдых в теплые апрельские выходные обойдется немного дешевле. Забронировать место под пикник можно по телефону или онлайн.
Бугринская роща
Жители левобережья могут пожарить шашлыки с видом на Обь и Бугринский мост. Снять павильон в зоне отдыха «Бугринская гавань» можно по часам (минимум три) или на целый день, это обойдется от 900 рублей за беседку на десятерых в гриль-зоне (то есть подальше от берега) до 5000 (за целый день, с 10 утра до 10 вечера у самой кромки воды). При бронировании придется внести предоплату. Добраться до места можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте, но в любом случае при входе в парк предлагается позвонить администратору, который встретит гостей и не даст им заплутать.
Парк Кольцово
В комментариях к прошлогоднему обзору шашлычных мест комментаторы удивились, не найдя в списке мест для отдыха парка Кольцово. В общем, не зря: ехать сюда придется долго (особенно если Большевистская встанет в пробках), на автобусе
Минимальное время аренды — два часа, за которые придется отдать 1000 рублей за павильон, вмещающий до 10 гостей. Помимо беседок здесь предлагают воспользоваться решеткой для гриля и шезлонгами (за отдельную плату). При аренде в залог придется оставить паспорт или водительские права.
Озеро Медвежье
На базе «Медвежка» на берегу озера Медвежье в Ленинском районе Новосибирска маленькая беседка обойдется отдыхающим в 300 рублей за час, большая — на 200 рублей дороже, минимальный срок бронирования — три часа. Безлимит на полсуток (с 10 до 22 часов) будет стоить 3000 и 5000 рублей соответственно. В стоимость входит сама беседка, мангал, электрическое освещение и вода. На сайте указано, что уголь и жидкость для розжига можно купить на месте, но в администрации уточнили: пока сезон только начинается, и топливо придется везти с собой.
«ЭкоПарк РОЙ»
Купаться в Юго-Западном котловане новосибирцам категорически не рекомендуют ни Роспотребнадзор, ни спасатели МЧС: вода здесь грязная, а резко обрывающееся дно усеяно мусором. Но до начала купального сезона еще месяца полтора, и плавать вряд ли захочется, даже после самого насыщенного отдыха. А место отдыха на берегу оборудовано по новосибирским меркам неплохо.
До пляжа можно добраться общественным транспортом от площади Маркса, а беседки хоть и имеют несколько психоделический вид, зато в них проведено электричество. Цены — стандартные: 500 рублей в час за открытую беседку, 1000 — за утепленную.
«Березовая роща»
Пожалуй, самый удобный вариант по транспортной доступности (для жителей обоих берегов) — пожарить шашлыки в парке «Березовая роща». Сюда можно быстро добраться на метро, но судя по всему, лучше делать это с самого утра: дозвониться и забронировать беседку по телефону журналисту НГС не удалось в течение двух дней, а выбор мест для отдыха невелик: в прошлом году парк предлагал арендовать один из четырех павильонов.
Парк отдыха «Звезда»
До парка отдыха «Звезда» придется добираться значительно дольше, зато выбор места для отдыха впечатляет. Здесь можно арендовать один из двадцати вариантов (вместимостью от 4 человек) или площадку для отдыха на большую компанию. Цены начинаются от 300 рублей за час в выходные. Беседки на первой береговой линии закономерно обойдутся дороже: 500 рублей в час за павильон на шестерых.
«Иня»
До горнолыжного комплекса «Иня» тоже можно добраться, не садясь за руль и не тратя деньги на такси: автобусы и маршрутные такси останавливаются у самого входа в парк. Лыжный сезон здесь заканчивается самым первым в Новосибирской области и соседних регионах: солнце быстро топит снег на обращенном к югу высоком береге. Зато сезон шашлычный длится круглый год.
Снять беседку на целый день здесь можно только по будням, в выходные действует только почасовой тариф: от 300 рублей за крошечный павильончик на четверых или место в мангальной зоне и до 800 рублей в час за шатер, в который войдут 30 человек. Если в планах наслаждаться не только мясом на углях, но и видом на город, придется заплатить 600 рублей/час.
«Парк у моря»
На пляже «Бумеранг» в «Парке у моря» (в районе ОбьГЭС) выбор беседок и разброс цен едва ли не самый большой. Бюджетный вариант на выходные, место для пикника в 1300 рублей за пять часов отдыха (правда, поблизости может отдыхать другая компания) и до
В прошлом году журналист НГС прогулялся по набережной «Марселя» и «Европейского берега» и нашел шашлыки и там. Правда, не в благоустроенной беседке, а в кустах.
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