Вжарим на природе. Топ-10 мест для пикника на выходных — где отдохнуть за 500 рублей в лесу, а где — у моря или озера

На этих выходных в Новосибирск придет даже не весна, а самое настоящее лето. Синоптики пообещали горожанам безоблачное небо и жару до 22 градусов — в общем, идеальные дни для того, чтобы в первый раз за сезон пожарить мясо на природе. Счастливые обладатели собственных загородных домов могут устроить барбекю у себя на участке. Для остальных НГС подготовил обзор мест, где можно снять беседку с мангалом (если ее, конечно, еще не занял кто-нибудь более проворный).



Арендовать беседку в обновленном Заельцовском парке, как и в прошлом году, не получится: сроки его открытия после реконструкции в очередной раз перенесли. На этот раз его обещают открыть 1 июня 2022.

