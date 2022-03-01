Открытие Заельцовского парка снова перенесли — он станет доступен только летом

В Новосибирске 1 июня обещают открыть Заельцовский парк для посещения. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова
— Это экопарк. Он был закрыт для посещения, так как в нем полностью менялась вся инфраструктура. Проведены новые системы освещения, электроснабжения, водоснабжения. Реконструирована главная арена, экотропа, тропа для скандинавской ходьбы. Продолжена и закольцована велодорожка, организована детская площадка. Установлены мебель и лавки, — перечислила Анна Терешкова.
Как сообщила Анна Терешкова, к проекту подключилась компания «СГК». Совместно с мэрией города они сделают интереснее экотропу. Там появятся информационные зоны об экосистеме, будут обустроены домики для насекомых и птиц и организованы экскурсии.
Власти уже несколько раз объявляли дату открытия парка. В том числе в ноябре 2021 года глава регионального Министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. До этого Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.
Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал —
Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за 442 миллиона рублей, Затулинского дисперсного парка — за 173,8 миллиона рублей, сквера за оперным театром — за 10 миллионов рублей. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 миллиона рублей, в
О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов, — можете прочитать по ссылке.