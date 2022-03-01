Открытие Заельцовского парка снова перенесли — он станет доступен только летом

В Новосибирске 1 июня обещают открыть Заельцовский парк для посещения. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова 1 марта на аппаратном совещании с мэром города. Парк готов более чем на 80%.

— Это экопарк. Он был закрыт для посещения, так как в нем полностью менялась вся инфраструктура. Проведены новые системы освещения, электроснабжения, водоснабжения. Реконструирована главная арена, экотропа, тропа для скандинавской ходьбы. Продолжена и закольцована велодорожка, организована детская площадка. Установлены мебель и лавки, — перечислила Анна Терешкова.