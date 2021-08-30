Заельцовский парк в Новосибирске откроется уже в октябре — что успеют сделать к этому времени

Как рассказал директор ООО «ПремиумСтрой» Ян Левин, в этом году они планируют закончить твердое покрытие.

— Мы работаем, у нас контракт рассчитан до 2022 года. На текущий момент нацелены на то, чтобы закончить в этом году. Работаем над твердыми покрытиями, завершаем, ведем асфальтирование, укладку тротуарной плитки, других покрытий, экотропы и так далее. Назвать дату открытия конкретную я не могу, — рассказал Ян Левин. Он уточнил, что к октябрю могут не успеть некоторые отделочные работы, деревянные конструкции или не успеть установить видеокамеры, но по крайней мере новосибирцы смогут гулять по новым дорожкам.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ПремиумСтрой» существует с 7 сентября 2017 года. Директор компании Ян Борисович Левин также является одним из учредителей ООО «ПремиумСтрой». Ранее руководителем компании был однофамилец Яна Левина с таким же отчеством — Денис Борисович Левин. ООО «ПремиумСтрой» за 2020 год заключило 6 госконтрактов, в том числе на 442 млн рублей на благоустройство парка при ЛДС, на 173 миллиона на благоустройство «Затулинского дисперсного парка» и еще на 170 млн на Заельцовский парк.