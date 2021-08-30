Заельцовский парк в Новосибирске откроется уже в октябре — что успеют сделать к этому времени

В Новосибирске в октябре 2021 года откроется Заельцовский парк
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, когда в городе будет открыт Заельцовский парк.
Официально Заельцовский парк должны сдать в мае 2022 года. В июне Анна Терешкова сообщила, что парк откроется осенью этого года. Сейчас она назвала точный месяц — октябрь. Это на семь месяцев раньше официального срока.
— На баннере обозначен официальный срок сдачи. В начале или в середине сентября, скорее всего, будет известна дата открытия, — рассказала Анна Терешкова. Прежде заявлялось, что парк откроется в ноябре этого года.
Как рассказал директор ООО «ПремиумСтрой» Ян Левин, в этом году они планируют закончить твердое покрытие.
— Мы работаем, у нас контракт рассчитан до 2022 года. На текущий момент нацелены на то, чтобы закончить в этом году. Работаем над твердыми покрытиями, завершаем, ведем асфальтирование, укладку тротуарной плитки, других покрытий, экотропы и так далее. Назвать дату открытия конкретную я не могу, — рассказал Ян Левин. Он уточнил, что к октябрю могут не успеть некоторые отделочные работы, деревянные конструкции или не успеть установить видеокамеры, но по крайней мере новосибирцы смогут гулять по новым дорожкам.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «ПремиумСтрой» существует с 7 сентября 2017 года. Директор компании Ян Борисович Левин также является одним из учредителей ООО «ПремиумСтрой». Ранее руководителем компании был однофамилец Яна Левина с таким же отчеством — Денис Борисович Левин. ООО «ПремиумСтрой» за 2020 год заключило 6 госконтрактов, в том числе на 442 млн рублей на благоустройство парка при ЛДС, на 173 миллиона на благоустройство «Затулинского дисперсного парка» и еще на 170 млн на Заельцовский парк.
Ян Левин является 100-процентным учредителем «Федоровских бань». Также он занимается строительством жилых и нежилых зданий, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества и торговлей розничными напитками в специализированных магазинах.
Денис Левин же, бывший директор ООО «ПремиумСтрой», за 2020 год заработал 62 миллиона рублей, по данным сервиса «Контур.Фокус». Он один из учредителей ООО «Русские бани». Помимо этого, он 100-процентный учредитель ООО «Основа» (деятельность компании — физкультурно-оздоровительная) и ООО «Голд» (Строительство жилых и нежилых зданий, баланс компании — 92,5 млн). Также Денис Левин вместе с Владимиром Мартыненковым, известным в Новосибирске девелопером, выступают учредителями компании ООО «Гороховские бани» (в Томске).
В 2007 году Денис Левин был одним из учредителей компами ООО «Центр города». Тогда он работал вместе с Тимуром Саттаровым (он был также учредителем компании «Центр города»), который сейчас скупает квартал в центре Новосибирска. У Яна Левина сейчас есть компания с одноименным названием — ООО «Центр города».
Заельцовский парк закрыли на реконструкцию с 15 апреля. Пока парк планируют открыть только летом 2022 года. В обновленной версии парка планируют создать экотропу протяженностью 4 километра и реконструировать главный променад. Его разделят на две части — для гуляющих и для катающихся. Прогулочную часть обещают покрыть брусчаткой, проезжую — заасфальтировать. Кроме этого, в парке обещают установить дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену, организовать неоновую рощу для художников. Подробнее о проекте реконструкции парка мы рассказывали здесь.
Из-за закрытия Заельцовского парка может исчезнуть расположенный на его территории этномузей — во время реконструкции он не сможет работать и получать деньги, чтобы платить аренду.