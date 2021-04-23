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Что сейчас происходит в закрытом Заельцовском парке? Отвечает подрядчик стройки

Активные работы планируют начать 15 мая и продолжать до 1 ноября

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Пока в парке идет демонтаж и подготовка к более масштабному строительству

Пока в парке идет демонтаж и подготовка к более масштабному строительству

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В Заельцовском парке начали подготовку к реконструкции

В Заельцовском парке начали подготовительные работы для реконструкции, а с 15 мая рабочие приступят к монтажу электросетей и водопровода. Об этом сегодня, 23 апреля, на встрече с журналистами сказал директор фирмы-подрядчика «Премиумстрой» Ян Левин.

— На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы — это организация рабочих процессов, завоз материалов, огораживание территории для того, чтобы жители города не попали на объект. Мы планируем выполнять инженерные виды работ — водоснабжение, электроснабжение, освещение. Для этого будут вырыты траншеи, соответственно, это опасно для людей, — объяснил Ян Левин закрытие парка на реконструкцию.

Сейчас в парке проводят демонтаж торговых киосков и малых архитектурных форм, после этого приступят к демонтажу твердых покрытий.

— 15 мая приступаем к монтажу сетей электроосвещения и водопровода, а также к демонтажу твердых покрытий. В течение всего теплого времени, вплоть до 1 ноября, мы планируем осуществить монтаж твердых покрытий, далее мы все силы направим на то, чтобы монтировать малые архитектурные формы, конструкции амфитеатра и кинотеатра. Далее, в теплое время года, продолжим монтаж твердых покрытий, — сказал Ян Левин.

Он добавил, что фирма «хочет идти в опережение графика» и открыть парк раньше заявленного срока.

Сейчас в парке&nbsp;идут подготовительные работы для устройства коммуникаций&nbsp;

Сейчас в парке идут подготовительные работы для устройства коммуникаций 

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Пока парк планируют открыть только летом 2022 года. В обновленной версии парка планируют создать экотропу протяженностью 4 километра и реконструировать главный променад. Его разделят на две части — для гуляющих и для катающихся. Прогулочную часть обещают покрыть брусчаткой, проезжую — заасфальтировать.

Кроме этого, в парке обещают установить дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену, организовать неоновую рощу для художников.

Подробнее о проекте реконструкции парка мы рассказывали здесь.

Дизайн-проект разработан командой архитекторов мастерской «Адаптик-А», генеральный подрядчик проекта — ООО «Премиумстрой», заключившее муниципальный контракт с парком на сумму 170 миллионов рублей.

Из-за закрытия Заельцовского парка может исчезнуть расположенный на его территории этномузей — во время реконструкции он не сможет работать и получать деньги, чтобы платить аренду.

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