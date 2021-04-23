Что сейчас происходит в закрытом Заельцовском парке? Отвечает подрядчик стройки

В Заельцовском парке начали подготовку к реконструкции
В Заельцовском парке начали подготовительные работы для реконструкции,
— На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы — это организация рабочих процессов, завоз материалов, огораживание территории для того, чтобы жители города не попали на объект. Мы планируем выполнять инженерные виды работ — водоснабжение, электроснабжение, освещение. Для этого будут вырыты траншеи, соответственно, это опасно для людей, — объяснил Ян Левин закрытие парка на реконструкцию.
Сейчас в парке проводят демонтаж торговых киосков и малых архитектурных форм, после этого приступят к демонтажу твердых покрытий.
— 15 мая приступаем к монтажу сетей электроосвещения и водопровода, а также к демонтажу твердых покрытий. В течение всего теплого времени, вплоть
Он добавил, что фирма «хочет идти в опережение графика» и открыть парк раньше заявленного срока.
Пока парк планируют открыть только летом
Кроме этого, в парке обещают установить дополнительную детскую площадку из экоматериалов, амфитеатр и малую сцену, организовать неоновую рощу для художников.
Подробнее о проекте реконструкции парка мы рассказывали здесь.
Дизайн-проект разработан командой архитекторов мастерской «
Из-за закрытия Заельцовского парка может исчезнуть расположенный на его территории этномузей — во время реконструкции он не сможет работать и получать деньги, чтобы платить аренду.