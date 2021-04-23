Что сейчас происходит в закрытом Заельцовском парке? Отвечает подрядчик стройки

В Заельцовском парке начали подготовительные работы для реконструкции, а с 15 мая рабочие приступят к монтажу электросетей и водопровода. Об этом сегодня, 23 апреля , на встрече с журналистами сказал директор фирмы-подрядчика «Премиумстрой» Ян Левин.

— На сегодняшний день мы ведем подготовительные работы — это организация рабочих процессов, завоз материалов, огораживание территории для того, чтобы жители города не попали на объект. Мы планируем выполнять инженерные виды работ — водоснабжение, электроснабжение, освещение. Для этого будут вырыты траншеи, соответственно, это опасно для людей, — объяснил Ян Левин закрытие парка на реконструкцию.