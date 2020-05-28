«Душа моя тефлоновая»: хозяин знаменитых собак в очках рассказал, кто он и как сделать мир счастливым

Пока щенок кантовался, Павел к ней «прикипел». Щенку он дал имя своей подруги, с которой потом расстался. Ольга, как выяснилось, уже дочь Гальки. А нынешняя компания — уже их потомство. Чтобы позвать всех сразу, он кричит: «Дети!». Кстати, слушаются, беспрекословно.



— Дети, сюда в кучу все. Всё, всем лежать здесь. Мила, оглохла? Мила, всё, лежать здесь, — сумбурно раздаёт команды хозяин лабрадоров и показывает, кто есть кто. — Вот этот самый дальний — Тефтель, муж по-ихнему. Он же толстый. А это Милка, жена толстого. И две дочки их — Блинчик и Счастливчик.

