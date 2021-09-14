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Под Новосибирском вырос городок дешевых таунхаусов с кварталом Стива Джобса и Генри Форда. Как там живут

Фоторепортаж из «Пригородного простора», где есть необычный музей, детсад и шезлонги вокруг озера

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Небольшой поселок таунхаусов за 11 лет разросся практически в спутник Новосибирска с собственной инфраструктурой

Небольшой поселок таунхаусов за 11 лет разросся практически в спутник Новосибирска с собственной инфраструктурой

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По дороге в аэропорт Толмачёво построили первые дома квартала Стива Джобса

За 11 лет под Новосибирском из поселка таунхаусов «Пригородный простор» вырос почти полноценный город-спутник, где есть всё необходимое вплоть до парка, детского сада, филиала больницы и собственного музея под открытым небом. Сегодня здесь уже живет больше 5 тысяч человек, а среди домов появились многоквартирные. Как разросся небольшой проект в селе Толмачёво, почему сюда переезжают из центра Новосибирска и где построят самую большую школу за Уралом — в фоторепортаже НГС.

«Пригородный простор» начался в 2010 году с таунхаусов. За три года компания «ПромГражданСтрой» заселила первую улицу — Квашнина. Сегодня улиц здесь уже четыре, и несколько кварталов в активном строительстве.

Если вам кажется, что это просто запущенный газон, то вы ошибаетесь: лавочки стоят на небольшой косе посреди пруда

Если вам кажется, что это просто запущенный газон, то вы ошибаетесь: лавочки стоят на небольшой косе посреди пруда

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Пруд основательно зарос, но не из-за халатности управляющих. Просто так живущие здесь утки чувствуют себя в безопасности и выводят потомство

Пруд основательно зарос, но не из-за халатности управляющих. Просто так живущие здесь утки чувствуют себя в безопасности и выводят потомство

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Вокруг пруда проложена дорожка, установлены шезлонги и зонтики от солнца — совсем как на какой-то базе отдыха

Вокруг пруда проложена дорожка, установлены шезлонги и зонтики от солнца — совсем как на какой-то базе отдыха

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Перед поселком разбит небольшой парк с искусственным прудом, по периметру которого, как легкоатлеты на стадионе, нарезают круги мамы с колясками и детьми. За несколько лет озеро сильно заросло, так что не сразу удается разглядеть, что в нем тут и там поставлены утиные домики. Расчищать его пока не планируют: заросли нужны как раз для утиного комфорта. Руководитель проекта Алексей Кузнецов рассказал, что уток на пруд пытались заманить несколько лет, но в итоге купили подсадных. Сегодня на пруду уже около 40 уток.

Перед поселком расположился музей тракторов: все они действующие, но еще одного не хватает — найти его пока не могут

Перед поселком расположился музей тракторов: все они действующие, но еще одного не хватает — найти его пока не могут

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Еще один арт-объект — кованый конь. Его собрали из деталей двигателей и коробок передач старых тракторов

Еще один арт-объект — кованый конь. Его собрали из деталей двигателей и коробок передач старых тракторов

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За прудом — настоящий музей под открытым небом: здесь установлены несколько тракторов, которые собирали по частям со всей страны. Все они на ходу, ко всем прикреплено какое-то сельскохозяйственное оборудование — хоть сейчас в поле (собственно, на бывших полях и построен поселок). Сегодня среди тракторов пустует только одно место: оказалось сложно найти выпускавшийся в 1930-х «Фордзон-Путиловец»: в лихие 90-е все такие тракторы распилили на металлолом, предполагает Алексей Кузнецов.

Первым гостей встречает ресторан с зеленой крышей — увы, закрытый

Первым гостей встречает ресторан с зеленой крышей — увы, закрытый

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Вместо ресторана в поселке сегодня работает небольшое кафе: здесь можно выпить кофе и даже пообедать

Вместо ресторана в поселке сегодня работает небольшое кафе: здесь можно выпить кофе и даже пообедать

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Первое здание на въезде необычное, с зеленой крышей. Здесь работал ресторан, но сегодня его залы пустуют: такой формат для загородных поселков непрост. Впрочем, со стороны жилых домов уже год работает кафе «Mishka». Его владелец Константин Киселёв признался, что сам планирует переехать в поселок.

— Кажется, недалеко от города, но воздух отличный. Я вечером заканчиваю работу, сажусь в курилочку и сижу — спокойно, тихо, люди нормальные. Я всех знаю, меня все знают, — говорит он.

Для местных подростков кафе — еще и источник заработка: по словам Константина, у них есть чат доставщиков.

Стройные ряды таунхаусов сперва кажутся совершенно одинаковыми и наводят уныние. Зато названия улиц и кварталов яркие: например, в честь основателя Яндекса Ильи Сегаловича, основателя Apple Стива Джобса или изобретателя Генри Форда

Стройные ряды таунхаусов сперва кажутся совершенно одинаковыми и наводят уныние. Зато названия улиц и кварталов яркие: например, в честь основателя Яндекса Ильи Сегаловича, основателя Apple Стива Джобса или изобретателя Генри Форда

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Но палисадники перед домами обустроены по-разному

Но палисадники перед домами обустроены по-разному

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Встречаются и настоящие ландшафтные композиции...

Встречаются и настоящие ландшафтные композиции...

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И полноценные арт-объекты

И полноценные арт-объекты

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Фантазии местных жителей хватает на всё...

Фантазии местных жителей хватает на всё...

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Но чаще входы украшают вьющиеся растения и цветы

Но чаще входы украшают вьющиеся растения и цветы

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В основном архитектура здесь однообразная и издалека может даже наводить тоску: стройные ряды совершенно одинаковых длинных секций таунхаусов, отделанных кирпичом и сайдингом, ровные покрытые брусчаткой улицы, почти нет высоких деревьев. Но каждый таунхаус фактически отражает характер семьи, которая в нем живет, поэтому просто гулять и разглядывать разнообразные ландшафтные композиции перед входами в дома интересно.

Жительница одного из таунхаусов в центре поселка Татьяна говорит, что запутаться в одинаковых домах можно только с непривычки.

— Внуки сначала приезжали и говорили: «Здесь все дома на бабин дом похожи», а сейчас отличают — по посадкам, — говорит женщина.

Первые таунхаусы выглядели совсем зарубежно: с дверями разного цвета и деревянной отделкой фасадов. И от того, и от другого быстро отказались по практическим соображениям

Первые таунхаусы выглядели совсем зарубежно: с дверями разного цвета и деревянной отделкой фасадов. И от того, и от другого быстро отказались по практическим соображениям

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Самые первые таунхаусы на улице Квашнина немного отличаются: здесь вместо сайдинга крашеные деревянные планки, а двери разноцветные металлические. Но и от того, и от другого быстро отказались. Дерево уступило место металлу по практическим причинам: за годы краска облупилась, а подбирать и монтировать планки было слишком трудозатратно.

Металлические двери, по словам руководителя проекта Алексея Кузнецова, — «дань психологическому сознанию»: считалось, что так безопаснее. Сегодня тяжелые цветные двери заменили проницаемые стеклянные, как во всех современных новостройках.

Близко к домам высаживать большие деревья нельзя, чтобы они не повредили коммуникации. Этот недостаток застройщик компенсировал аллеей в центре первой части поселка. Но деревья, к сожалению, растут медленно, поэтому территория выглядит пустоватой

Близко к домам высаживать большие деревья нельзя, чтобы они не повредили коммуникации. Этот недостаток застройщик компенсировал аллеей в центре первой части поселка. Но деревья, к сожалению, растут медленно, поэтому территория выглядит пустоватой

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Площадь большей части уже построенных таунхаусов — около 150 квадратов на трех уровнях. Дома построены из сибита, и местные жители уверяют, что они очень теплые. В каждом индивидуальная система газового отопления, поэтому весной и осенью они могут его включить, когда в городе батареи уже холодные, а зимой — выключить, если становится жарко. На обслуживание вместе с водой, газом и электричеством жители таунхаусов тратят около 6 тысяч рублей.

Недостаток зелени перед домами частично жители компенсируют за домами, обустраивая задние дворы

Недостаток зелени перед домами частично жители компенсируют за домами, обустраивая задние дворы

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Правда, здесь высокие деревья всё равно не встретить

Правда, здесь высокие деревья всё равно не встретить

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Впрочем, низкорослые сады еще никто не отменял

Впрочем, низкорослые сады еще никто не отменял

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Если основные проезды выложены брусчаткой или покрыты асфальтом, то за домами отсыпаны крупным щебнем. Он выполняет роль дренажа: здесь нет ливневок, и это позволяет не задерживаться воде

Если основные проезды выложены брусчаткой или покрыты асфальтом, то за домами отсыпаны крупным щебнем. Он выполняет роль дренажа: здесь нет ливневок, и это позволяет не задерживаться воде

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Гаражи и бани на небольших участках строить нельзя, поэтому местные жители обходятся верандами и беседками

Гаражи и бани на небольших участках строить нельзя, поэтому местные жители обходятся верандами и беседками

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У каждой улицы две стороны: парадная, с главными входами и маленькими палисадниками, выложенная брусчаткой, и задняя, где расположены небольшие участки. На них действует ряд ограничений. Например, без согласования можно построить только беседку или веранду размером 3 на 4 метра. Высокие деревья высаживать нельзя — они могут повредить коммуникации. Распоряжаются своими участками владельцы по-разному: кто-то разводит небольшой огород, кто-то всё засаживает газоном и цветами, у многих стоят грили, и зоны барбекю, и садовая мебель. Конфликтов между соседями, уверяет Татьяна, не бывает.

По всей территории поселка расставлены предупреждения, что гонять по проездам нельзя

По всей территории поселка расставлены предупреждения, что гонять по проездам нельзя

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Уборка за питомцами на территории обязательна. Кроме того, здесь есть пара специальных площадок для выгула и дрессировки собак

Уборка за питомцами на территории обязательна. Кроме того, здесь есть пара специальных площадок для выгула и дрессировки собак

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Некоторые питомцы, впрочем, привыкли гулять сами по себе и где захотят

Некоторые питомцы, впрочем, привыкли гулять сами по себе и где захотят

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Огромная гора возле домов — пока просто склад чернозема, но когда-нибудь, возможно, станет горнолыжным спуском с видом на детский сад

Огромная гора возле домов — пока просто склад чернозема, но когда-нибудь, возможно, станет горнолыжным спуском с видом на детский сад

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Парковая улица упирается в детский сад и идет мимо заросшей травой горы. Формально это место для хранения чернозема, который сюда свезли со всего поселка. Под собственным весом она уже осела на 8 метров, рассказал Алексей Кузнецов, и еще продолжает осаживаться.

— Как только перестанет осаживаться, мы ее отформируем, сделаем чуть-чуть покороче, сделаем лесенки и поставим наверху площадку — можно будет сидеть и обозревать окрестности, — рассказал гендиректор застройщика. — Потом когда-нибудь я получу разрешение на строительство горнолыжного комплекса, но сегодня это место хранения черного грунта.

Вслед за таунхаусами в поселке начали строить небольшие многоквартирные дома

Вслед за таунхаусами в поселке начали строить небольшие многоквартирные дома

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Сегодня многоэтажки уже формируют целые улицы...

Сегодня многоэтажки уже формируют целые улицы...

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... и небольшой замкнутый квартал

... и небольшой замкнутый квартал

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В домах всего по две квартиры на площадке. Балконов или лоджий в них нет, поэтому жители обустраивают общие, на которые можно выйти с лестницы: украшают цветами и ставят мебель для отдыха

В домах всего по две квартиры на площадке. Балконов или лоджий в них нет, поэтому жители обустраивают общие, на которые можно выйти с лестницы: украшают цветами и ставят мебель для отдыха

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На гору смотрит ряд небольших многоквартирных домов, которые построили в общей стилистике с таунхаусами. В них по две квартиры на этаже, 2- и 3-комнатные по 57 и 82 кв. м соответственно. В новом квартале Джобса, который отличается цветом отделки фасадов, есть и 1-комнатные по 39 кв. м. Стоимость на квартиры варьируется от 2,4 до 4,4 млн рублей.

Между этапами строительства есть нейтральная полоса с небольшими рощами и забором. Рощи берегут — в них весной и после больших дождей собирается вода

Между этапами строительства есть нейтральная полоса с небольшими рощами и забором. Рощи берегут — в них весной и после больших дождей собирается вода

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Забор отделяет территорию поселка от чужой земли, которую застройщик пытается выкупить или выменять, чтобы объединить поселок

Забор отделяет территорию поселка от чужой земли, которую застройщик пытается выкупить или выменять, чтобы объединить поселок

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Новый квартал отличается отделкой фасадов и планировками: здесь продают небольшие квартиры...

Новый квартал отличается отделкой фасадов и планировками: здесь продают небольшие квартиры...

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... и небольшие таунхаусы — всего 58 кв. м

... и небольшие таунхаусы — всего 58 кв. м

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В том же квартале появились и более скромные по площади таунхаусы — всего 58,5 кв. м: кухня-гостиная внизу, спальня с ванной наверху и крошечный, в 0,6 сотки, участок. Стоят такие «тауны» 3,4 млн рублей (большие сегодня продают по 5,7 млн рублей), и соседи у них не за одной или двумя стенами, как в больших, а с двух-трех сторон.

Новые виды домиков строят параллельно с уже привычными в поселке

Новые виды домиков строят параллельно с уже привычными в поселке

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В месяц здесь сдают в среднем по <nobr class="_">2–3</nobr> многоквартирных дома и секцию таунхаусов

В месяц здесь сдают в среднем по 2–3 многоквартирных дома и секцию таунхаусов

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В добавок к детскому саду возле новой очереди строят еще два, их планируют сдать в конце этого года. Все вместе они рассчитаны на 850 дошкольников, и, когда заполнятся, встанет вопрос о школе. Сегодня местные школьники учатся в школах Толмачёва и Оби: днем они не очень стройными рядами идут с остановки по домам. Одна из девочек рассказала, что на маршрутке домой ездит из обской школы № 26 — в сельской ее не устроило качество образования.

Сегодня местные школьники ездят в школу в Толмачёво или Обь, но в планах и своя школа — такая, которая сможет вместить и детей из «Пригородного простора», и сельских школьников

Сегодня местные школьники ездят в школу в Толмачёво или Обь, но в планах и своя школа — такая, которая сможет вместить и детей из «Пригородного простора», и сельских школьников

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В перспективе в «Пригородном просторе» должна появиться своя школа — по словам Алексея Кузнецова, самая большая за Уралом.

— У нас для нее выделен участок 3,5 га, уже разработана архитектура. Мы даже разработали с отделом образования Новосибирского района учебный план, по нему уже учтено необходимое количество классных комнат, библиотек, залов рекреации и так далее. Это будет самая крупная за Уралом школа, на 1 775 ребятишек, полного дня пребывания: и обязательная программа, и дополнительная, — рассказал он.

Возле поселка построили <a href="https://ngs.ru/text/transport/2016/10/15/50101333/" class="_" target="_blank">теплую конечную остановку</a> для автобусов и маршруток. Отсюда можно уехать в центр города, но ехать придется довольно долго

Возле поселка построили теплую конечную остановку для автобусов и маршруток. Отсюда можно уехать в центр города, но ехать придется довольно долго

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Возле остановки обосновались врачи, причем есть и поликлиника для людей, и ветеринарная клиника для их питомцев

Возле остановки обосновались врачи, причем есть и поликлиника для людей, и ветеринарная клиника для их питомцев

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Рядом работает вещевой павильон, почти полностью занятый «Планетой одежды и обуви»

Рядом работает вещевой павильон, почти полностью занятый «Планетой одежды и обуви»

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Соседний павильон занимает большой продуктовый рынок

Соседний павильон занимает большой продуктовый рынок

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В поселке работает пункт раздельного сбора мусора, правда, всего один — второй только планируют строить, он будет больше. Но сортируют мусор не все: много пакетов вместе с пластиком и бумагой целиков уходит в контейнеры «Иное»

В поселке работает пункт раздельного сбора мусора, правда, всего один — второй только планируют строить, он будет больше. Но сортируют мусор не все: много пакетов вместе с пластиком и бумагой целиков уходит в контейнеры «Иное»

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На территории управляющей компании поджидают обидные обелиски, но возле домов журналисты не встретили ни одного: видимо, <a href="https://ngs.ru/text/house/2018/06/18/62625111/" class="_" target="_blank">долги удалось пресечь в зародыше</a>

На территории управляющей компании поджидают обидные обелиски, но возле домов журналисты не встретили ни одного: видимо, долги удалось пресечь в зародыше

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Полноценной поликлиники здесь пока нет, но в районе конечной остановки у Толмачёвского шоссе открыли поликлиническое отделение с врачами общей практики, местная жительница Ирина даже похвалила местного педиатра. Здесь же работает детский спортклуб и несколько торговых пространств: вещевой рынок и продуктовый с множеством небольших магазинчиков и даже собственной сыроварней.

Основной вид транспорта в поселке — автомобиль. Хотя недавно сюда пустили городскую электричку, которая тоже пользуется популярностью

Основной вид транспорта в поселке — автомобиль. Хотя недавно сюда пустили городскую электричку, которая тоже пользуется популярностью

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Внутри поселка, впрочем, популярны велосипеды и самокаты

Внутри поселка, впрочем, популярны велосипеды и самокаты

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В поселок ходят автобусы, но основной вид транспорта — конечно, машины. Даже днем ими заполнены улицы. Этим летом от «Пригородного простора» в город запустили электричку — это позволило сократить местным жителям время в пути на работу в три раза. Алексей Кузнецов говорит, что заданный Минтрансом и ЗСЖД план в 500 пассажиров в сутки в августе, в период отпусков, удалось даже перевыполнить: в среднем электричкой в прошлом месяце пользовались 600 человек в сутки. Это значит, что востребованное направление, возможно, будут развивать, и временная платформа сменится постоянной.

С другой стороны железной дороги, уже на городской территории, постепенно растет другой микрорайон с озером и тысячами жителей — «Радуга Сибири».

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