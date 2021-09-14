Под Новосибирском вырос городок дешевых таунхаусов с кварталом Стива Джобса и Генри Форда. Как там живут

По дороге в аэропорт Толмачёво построили первые дома квартала Стива Джобса
За 11 лет под Новосибирском из поселка таунхаусов «Пригородный простор» вырос почти полноценный город-спутник, где есть всё необходимое вплоть до парка, детского сада, филиала больницы и собственного музея под открытым небом. Сегодня здесь уже живет больше 5 тысяч человек, а среди домов появились многоквартирные. Как разросся небольшой проект в селе Толмачёво, почему сюда переезжают из центра Новосибирска и где построят самую большую школу за Уралом — в фоторепортаже НГС.
«Пригородный простор» начался в 2010 году с таунхаусов. За три года компания «ПромГражданСтрой» заселила первую улицу — Квашнина. Сегодня улиц здесь уже четыре, и несколько кварталов в активном строительстве.
Перед поселком разбит небольшой парк с искусственным прудом, по периметру которого, как легкоатлеты на стадионе, нарезают круги мамы с колясками и детьми. За несколько лет озеро сильно заросло, так что не сразу удается разглядеть, что в нем тут и там поставлены утиные домики. Расчищать его пока не планируют: заросли нужны как раз для утиного комфорта. Руководитель проекта Алексей Кузнецов рассказал, что уток на пруд пытались заманить несколько лет, но в итоге купили подсадных. Сегодня на пруду уже около 40 уток.
За прудом — настоящий музей под открытым небом: здесь установлены несколько тракторов, которые собирали по частям со всей страны. Все они на ходу, ко всем прикреплено какое-то сельскохозяйственное оборудование — хоть сейчас в поле (собственно, на бывших полях и построен поселок). Сегодня среди тракторов пустует только одно место: оказалось сложно найти выпускавшийся в
Первое здание на въезде необычное, с зеленой крышей. Здесь работал ресторан, но сегодня его залы пустуют: такой формат для загородных поселков непрост. Впрочем, со стороны жилых домов уже год работает кафе
— Кажется, недалеко от города, но воздух отличный. Я вечером заканчиваю работу, сажусь в курилочку и сижу — спокойно, тихо, люди нормальные. Я всех знаю, меня все знают, — говорит он.
Для местных подростков кафе — еще и источник заработка: по словам Константина, у них есть чат доставщиков.
В основном архитектура здесь однообразная и издалека может даже наводить тоску: стройные ряды совершенно одинаковых длинных секций таунхаусов, отделанных кирпичом и сайдингом, ровные покрытые брусчаткой улицы, почти нет высоких деревьев. Но каждый таунхаус фактически отражает характер семьи, которая в нем живет, поэтому просто гулять и разглядывать разнообразные ландшафтные композиции перед входами в дома интересно.
Жительница одного из таунхаусов в центре поселка Татьяна говорит, что запутаться в одинаковых домах можно только с непривычки.
— Внуки сначала приезжали и говорили: «Здесь все дома на бабин дом похожи», а сейчас отличают — по посадкам, — говорит женщина.
Самые первые таунхаусы на улице Квашнина немного отличаются: здесь вместо сайдинга крашеные деревянные планки, а двери разноцветные металлические. Но и от того, и от другого быстро отказались. Дерево уступило место металлу по практическим причинам: за годы краска облупилась, а подбирать и монтировать планки было слишком трудозатратно.
Металлические двери, по словам руководителя проекта Алексея Кузнецова, — «дань психологическому сознанию»: считалось, что так безопаснее. Сегодня тяжелые цветные двери заменили проницаемые стеклянные, как во всех современных новостройках.
Площадь большей части уже построенных таунхаусов — около 150 квадратов на трех уровнях. Дома построены из сибита, и местные жители уверяют, что они очень теплые. В каждом индивидуальная система газового отопления, поэтому весной и осенью они могут его включить, когда в городе батареи уже холодные, а зимой — выключить, если становится жарко. На обслуживание вместе с водой, газом и электричеством жители таунхаусов тратят около 6 тысяч рублей.
У каждой улицы две стороны: парадная, с главными входами и маленькими палисадниками, выложенная брусчаткой, и задняя, где расположены небольшие участки. На них действует ряд ограничений. Например, без согласования можно построить только беседку или веранду размером 3 на 4 метра. Высокие деревья высаживать нельзя — они могут повредить коммуникации. Распоряжаются своими участками владельцы по-разному: кто-то разводит небольшой огород, кто-то всё засаживает газоном и цветами, у многих стоят грили, и зоны барбекю, и садовая мебель. Конфликтов между соседями, уверяет Татьяна, не бывает.
Парковая улица упирается в детский сад и идет мимо заросшей травой горы. Формально это место для хранения чернозема, который сюда свезли со всего поселка. Под собственным весом она уже осела на 8 метров, рассказал Алексей Кузнецов, и еще продолжает осаживаться.
— Как только перестанет осаживаться, мы ее отформируем, сделаем чуть-чуть покороче, сделаем лесенки и поставим наверху площадку — можно будет сидеть и обозревать окрестности, — рассказал гендиректор застройщика. — Потом когда-нибудь я получу разрешение на строительство горнолыжного комплекса, но сегодня это место хранения черного грунта.
На гору смотрит ряд небольших многоквартирных домов, которые построили в общей стилистике с таунхаусами. В них по две квартиры на этаже, 2- и
В том же квартале появились и более скромные по площади таунхаусы — всего 58,5 кв. м: кухня-гостиная внизу, спальня с ванной наверху и крошечный, в 0,6 сотки, участок. Стоят такие «тауны» 3,4 млн рублей (большие сегодня продают по 5,7 млн рублей), и соседи у них не за одной или двумя стенами, как в больших, а с двух-трех сторон.
В добавок к детскому саду возле новой очереди строят еще два, их планируют сдать в конце этого года. Все вместе они рассчитаны на 850 дошкольников, и, когда заполнятся, встанет вопрос о школе. Сегодня местные школьники учатся в школах Толмачёва и Оби: днем они не очень стройными рядами идут с остановки по домам. Одна из девочек рассказала, что на маршрутке домой ездит из обской школы
В перспективе в «Пригородном просторе» должна появиться своя школа — по словам Алексея Кузнецова, самая большая за Уралом.
— У нас для нее выделен участок 3,5 га, уже разработана архитектура. Мы даже разработали с отделом образования Новосибирского района учебный план, по нему уже учтено необходимое количество классных комнат, библиотек, залов рекреации и так далее. Это будет самая крупная за Уралом школа, на
Полноценной поликлиники здесь пока нет, но в районе конечной остановки у Толмачёвского шоссе открыли поликлиническое отделение с врачами общей практики, местная жительница Ирина даже похвалила местного педиатра. Здесь же работает детский спортклуб и несколько торговых пространств: вещевой рынок и продуктовый с множеством небольших магазинчиков и даже собственной сыроварней.
В поселок ходят автобусы, но основной вид транспорта — конечно, машины. Даже днем ими заполнены улицы. Этим летом от «Пригородного простора» в город запустили электричку — это позволило сократить местным жителям время в пути на работу в три раза. Алексей Кузнецов говорит, что заданный Минтрансом и ЗСЖД план в 500 пассажиров в сутки в августе, в период отпусков, удалось даже перевыполнить: в среднем электричкой в прошлом месяце пользовались 600 человек в сутки. Это значит, что востребованное направление, возможно, будут развивать, и временная платформа сменится постоянной.
С другой стороны железной дороги, уже на городской территории, постепенно растет другой микрорайон с озером и тысячами жителей — «Радуга Сибири».