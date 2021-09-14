Под Новосибирском вырос городок дешевых таунхаусов с кварталом Стива Джобса и Генри Форда. Как там живут

За 11 лет под Новосибирском из поселка таунхаусов «Пригородный простор» вырос почти полноценный город-спутник, где есть всё необходимое вплоть до парка, детского сада, филиала больницы и собственного музея под открытым небом. Сегодня здесь уже живет больше 5 тысяч человек, а среди домов появились многоквартирные. Как разросся небольшой проект в селе Толмачёво, почему сюда переезжают из центра Новосибирска и где построят самую большую школу за Уралом — в фоторепортаже НГС.



«Пригородный простор» начался в 2010 году с таунхаусов. За три года компания «ПромГражданСтрой» заселила первую улицу — Квашнина. Сегодня улиц здесь уже четыре, и несколько кварталов в активном строительстве.

