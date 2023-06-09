Русское кантри. Пара сибиряков построила коттедж под старую дачу — на это им понадобилось 50 дней

Марина и Олег никогда не пользовались услугами дизайнеров и любым модным трендам предпочитают собственный взгляд на вещи. В 2020 году они поставили себе амбициозную цель — построить дом для своих родителей и сумели завершить его за 50 с небольшим дней, и это несмотря на сильные морозы и проблемы с доставкой отдельных предметов интерьера. НГС побывал в красивом одноэтажном доме, напоминающем родовое гнездо, где ретрообои в цветочек и бабушкины салфетки соседствуют с современной техникой и дорогими чехлами на мебель.
Как в рекордные сроки построили дом
Одноэтажный белоснежный дом со стеклянным фасадом выделяется среди двух- и трехэтажных кирпичных коттеджей поселка «Лаки Парк». Марина и Олег специально не стали строить несколько этажей, приглашать дизайнера и ориентироваться на модные тренды — им хотелось построить дом, который сохранит все самые теплые воспоминания о родителях и семейных традициях. Так что Новый год они решили встретить в только что построенном коттедже, но к началу ноября на участке не было даже свай.
— Строительство дома фактически началось 9 ноября. А уже 31 декабря дом был готов практически в таком виде, как вы его видите, — рассказывает Олег.
По словам Марины, к тому моменту, как они заехали, на стенах даже висели картины, а на столах лежали салфетки. На всё строительство и декор им потребовалось чуть более 50 дней — такой результат Марина называет феноменом:
— Мы пропагандируем идею о том, что строительство не должно быть долгим. Я поняла, что у многих восприятие недвижимости вообще неверное, оно не соответствует тому, как люди живут. Не нужно строить дома годами, и ремонтировать квартиры тоже не стоит годами, потому что к тому моменту, как заканчивается этот процесс, люди вымотаны и замучены. Радость от того, что они заехали, обычно уже где-то на нуле. Это первый момент. А второй — в том, что пока идет строительство дома, дети вырастают, происходят изменения на работе и в твоем положении. Вот и получается по итогу, что ты строил для себя того, а не сегодняшнего.
Руководствуясь этим, пара выбрала технологии быстрого строительства. Дом построили из сип-панелей — на установку теплового контура (стены, окон, крыши) потребовалось около трех недель.
— Окна мы вставляли в ужасные морозы, — показывает Марина на большое окно в кухне-гостиной, откуда открывается вид на участок в гортензиях. — Одно у нас треснуло, мы его быстро заменили. Конечно, есть определенная сезонность в строительстве, понятно, что лето и ранняя осень — самое благоприятное время для строительства, но люди-то хотят зарабатывать и зимой тоже. Так что треснувшее окно не вызвало никакой паники. Строители позвонили на производство, заказали еще одно, и вот уже через два дня у нас было новое окно.
Ноябрь — декабрь 2020 года, когда шло строительство дома, оказался очень морозным. Паре совместно со строителями пришлось выкручиваться, поэтому доску для внешней отделки красили в цеху знакомых Марины и Олега, где стояла плюсовая температура.
В доме большие окна, которые также функционируют как двери, но нет батарей отопления — это было решение владельцев. Вместо этого в каждой комнате 140-метрового дома установлены теплые полы — этого хватает даже в 30-градусные морозы. К тому же тепло сохраняют и сами сип-панели, чья энергоэффективность доходит до 95%.
В гостиной установлена печь-камин, но, как объясняет Марина, ее покупали исключительно из декоративных соображений. Однако она, как выяснилось, очень хорошо греет — порой ее затапливают в прохладные вечера для создания нужной атмосферы.
О стилизации и дорогих предметах декора
— Наш дом полностью стилизован под старую дачу. И люди, которые этого не знают, обычно недоумевают: «Ничего себе! "Лаки Парку" всего ничего лет, а дому, наверное, уже несколько десятков. Вы здесь родились и выросли?» Но это специально так было сделано: и салфеточки, и этот старый коврик, и это пианино. Это работает на нужную стилистику, к тому же, многие вещи действительно раритетные. Вот даже этот коврик в гостиной, который когда-то принадлежал бабушке Олега. Для кого-то это просто старый половик, но для нас он имеет особую ценность, — рассказывает Марина.
В гостиной положили белые вязаные салфетки и скатерть, которые также достались от бабушки:
— Вообще, в покупке и обладании загородной недвижимостью нет никакой рациональной мысли, это чистая эмоция. Какая у нас эмоция? Это ностальгия. Это видеть и соприкасаться с вещами, которые рассказывают историю. Вот даже эти маленькие пятнышки на скатерти, которые уже не отстирываются, тоже работают на это. Бабушка сама вязала, у матушки это добро лежало где-то в дальнем углу, потому что в 90–00-е это считалось немодным. А мы всё это вытащили, и как поперло — я эти старые штучки везде поставила!
— У нас новый дом, сделанный с помощью современных решений американского кантри, и в то же время сюда включены элементы, которым много лет и которые были привезены из других домов. Но всё это смотрится органично, завязано в одно стихотворение, — добавляет Олег.
В частности, из старого домика родителей перекочевали сервант и тумбочка. Последнюю Марина даже не стала подкрашивать и реставрировать — сохранили ее в том виде, в котором она появилась в доме Олега, когда тому было три года.
За отдельными предметами интерьера паре пришлось поохотиться. Чехол на диван и кресло заказывали специально из центральной части России, где нашли выбеленный натуральный хлопок под старину. За зеленую ткань с розочками отдали 45 тысяч рублей, кое-где ее не хватило, поэтому часть подушек на диване выполнена в другом цвете.
— Мы получили чехол 29 декабря. Была целая драматическая история: он не успевал к нам доехать, но благодаря знакомству в СДЭКе, нашим знакомым удалось перехватить посылку и отправить каким-то суперскоростным тарифом, — вспоминает Марина. — С обоями такая же история: мы ничего подходящего не могли найти, а то, что нравилось, — везде доставка 3 месяца и выше. И вот нам позвонили из Москвы, сказали, что есть у них кое-что на складе. То есть было, допустим, три рулона обоев в цветочек, два рулона в клетку и 6 рулонов с кольцами. Но это всё одна коллекция. Мы попросили привезти нам всё, решили, что уже там дальше будем разбираться.
В результате гостиная-кухня обзавелась разными стенами в одной стилистике. Это было сделано специально, чтобы «избежать стерильности и искусственности». Это бы противоречило самой идее этого дома.
Зачем Марина и Олег строили дом, а теперь готовы его продать
— Мое искреннее убеждение в том, что, когда люди строят дом, они часто мыслят по-квартирному. Некоторые пытаются сделать некий типовой проект. Но я считаю важным еще на начальном этапе решить для себя, что ты будешь в этом доме делать. Какой функционал он будет выполнять? Этот дом — это некое возвращение в идеализированное детство, когда вода была мокрее, а небо — синее. Это воплощение мечты о том, какой должна быть та самая вечно цветущая деревня и теплая, уютная, добрая дача, которая всегда готова принять тебя в гости, укутать пледом, обнять подушками и накормить блинчиками. Не модная, не современная, не актуальная, а вечная, вневременная атмосфера объединения всех поколений семьи, — делится она.
Из второй кухни можно попасть на задний двор, где был построен сказочный детский домик для внуков, кедровый чан и баня. Но главное — обустроены любимые грядки, посажены облепиха, малина, клубника, вишня и другие плодовые деревья.
Кроме двух спален и санузлов, в доме построили кладовку-мастерскую, где хранятся зимние вещи и где дети любят рисовать и творить. По словам Марины, комната не выглядит эстетичной в общепринятом смысле, но является «сердцем» и «душой» дома.
Марина и Олег затрудняются подсчитать, сколько денег они потратили на дом, но уточняют, что примерно 60% всех средств ушло на участок и ландшафтный дизайн. Им они уже занимались весной 2021 года.
— Любой дом — это не только права, но и обязанности. Если обязанности начинают превышать твои комфортные возможности, то это становится тягостью. Я по себе сужу: я не умею отдыхать, мне постоянно нужно чем-то заниматься. И вот дед у нас точно такой же. И сейчас мы не хотим, чтобы дед по его состоянию здоровья занимался всеми этими обязанностями. Он ведь тоже не может сидеть на месте — то траву покосить, то еще что. В общем, всё это становится ему уже в тягость. Но дом ведь строился для деда и вокруг него, — говорит Марина.
Из-за этого пара решила продать старую новую дачу, хоть и признается, что решение далось им с трудом. Дом, который они строили для родителей и создавали в нем уют, они оценили в 20 миллионов рублей:
— Мы надеялись, что это продлится несколько дольше, хотя бы лет пять. А дом всего-то два года простоял. Хотя мы изначально знали: как только дедушка начнет себя плоховато чувствовать, нам придется со всем этим расставаться. Себе дом мы не можем оставить, функционально он не наш. Но мы ищем семью, которая будет разделять все эти ценности. И будет, например, заботиться о саде, который мы заложили, вкладываться в него. Но мы смогли подарить нашему деду два чудесных лета. Мы поставили эту печку-камин, сказали ему, что дом топится от него, — и вот у деда появилась важная миссия: поддерживать тепло. Мы привезли ему собаку, и он зимой ходил с ней гулять, потом наступила весна, лето, осень — а это же дел невпроворот, огород же. И себе мы тоже подарили это время, потому что хотелось, чтобы дети запомнили деда и бабушку в уюте и красоте, с блинчиками и кашей с ягодой со своей грядки.
Марина и Олег уже придумали новый проект и бросили себе новый вызов: они будут строить другой загородный дом, на этот раз для своей семьи. Участок уже выбран (это тоже «Лаки Парк»), уже нанесена разметка. Но самое важное — пара решила построить дом вместе с пешеходными дорожками и обустройством участка всего за 30 дней. Они не раскрывают, в каком стиле будет оформлен этот дом, но уточняют, что в нём будет два этажа.
— Неподготовленные люди, конечно, за два месяца дом не построят, но за год — вполне, это разумный срок, — добавляет Марина. — Так вот, строить дом год, зная, что проживешь в нём всего три, — это правильно. Особенно, если это первые три года вашего ребенка, или последние — ваших родителей. Теперь нам нужен другой дом, где дедушка с бабушкой — почетные гости, и блинчиками уже кормить их будем мы. Всему свое время.
Прошлым летом мы побывали на берегу Обского моря, где появился дом на закат: в нём есть есть ванная со стеклянной стеной и оранжерея.