Русское кантри. Пара сибиряков построила коттедж под старую дачу — на это им понадобилось 50 дней

Из-за этого пара решила продать старую новую дачу, хоть и признается, что решение далось им с трудом. Дом, который они строили для родителей и создавали в нем уют, они оценили в 20 миллионов рублей:



— Мы надеялись, что это продлится несколько дольше, хотя бы лет пять. А дом всего-то два года простоял. Хотя мы изначально знали: как только дедушка начнет себя плоховато чувствовать, нам придется со всем этим расставаться. Себе дом мы не можем оставить, функционально он не наш. Но мы ищем семью, которая будет разделять все эти ценности. И будет, например, заботиться о саде, который мы заложили, вкладываться в него. Но мы смогли подарить нашему деду два чудесных лета. Мы поставили эту печку-камин, сказали ему, что дом топится от него, — и вот у деда появилась важная миссия: поддерживать тепло. Мы привезли ему собаку, и он зимой ходил с ней гулять, потом наступила весна, лето, осень — а это же дел невпроворот, огород же. И себе мы тоже подарили это время, потому что хотелось, чтобы дети запомнили деда и бабушку в уюте и красоте, с блинчиками и кашей с ягодой со своей грядки.