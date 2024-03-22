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Происшествия

На Чуйском тракте столкнулись две фуры и маршрутка — четыре человека получили травмы

ДТП произошло в 07:25 в Новосибирской области

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Авария произошла на Чуйском тракте

В Новосибирске сегодня, 22 марта, в 7:25 произошло массовое ДТП с участием дух фур и микроавтобуса. Авария случилась на 70-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».

Как рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на трассе столкнулись три машины: грузовые автомобили «ФАВ», «Скания» и пассажирский микроавтобус «Форд Транзит». В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира микроавтобуса. Характер травм уточняется.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства устанавливаются.

Если вы стали очевидцем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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В Новосибирске вечером 21 марта на пересечении улиц Военной и Ипподромской произошло массовое ДТП. Последствия ДТП опубликовали в соцсетях.

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ПО ТЕМЕ
ДТП Новосибирская область Пассажиры Чуйский тракт
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