На Чуйском тракте столкнулись две фуры и маршрутка — четыре человека получили травмы

В Новосибирске сегодня, 22 марта, в 7:25 произошло массовое ДТП с участием дух фур и микроавтобуса. Авария случилась на 70-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».
Как рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на трассе столкнулись три машины: грузовые автомобили «ФАВ», «Скания» и пассажирский микроавтобус «Форд Транзит». В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира микроавтобуса. Характер травм уточняется.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства устанавливаются.
В Новосибирске вечером 21 марта на пересечении улиц Военной и Ипподромской произошло массовое ДТП. Последствия ДТП опубликовали в соцсетях.