Уголовное дело после смертельного ДТП возбудили на сына экс-депутата в Новосибирске

Полиция Новосибирска возбудила уголовное дело на Александра Бушкова, сына бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова. 14 апреля он сбил насмерть 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской и скрылся, но позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Правда, сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.

