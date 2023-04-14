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ДТП на Серебренниковской

Уголовное дело после смертельного ДТП возбудили на сына экс-депутата в Новосибирске

Мужчина был пьян и скрылся с места транспортного происшествия на Серебренниковской

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Сейчас водитель кроссовера находится в суде: ему избирают меру пресечения

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Полиция Новосибирска возбудила уголовное дело на Александра Бушкова, сына бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова. 14 апреля он сбил насмерть 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской и скрылся, но позже был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Правда, сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.

— В отношении мужчины следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения», — сообщили в НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Прямо сейчас Бушкову избирается мера пресечения в суде. Мы ведём онлайн-трансляцию из зала правосудия.

Момент аварии на перекрестке Октябрьской магистрали и Серебренниковской попало на видео. На кадрах видно, что водитель автомобиля ехал очень быстро.

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