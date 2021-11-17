В Шерегеше убирают QR-коды, но туристов почти нет. Как начался сезон на популярном курорте

13 ноября в Шерегеше открыли горнолыжный сезон. Несмотря на коронавирус, власти решили не отказываться от многолетних традиций — праздник был со спортивными состязаниями, выступлениями музыкантов, шаманскими обрядами и розыгрышем айфонов.

За размашистым мероприятием последовала реакция — в интернете массовые гуляния назвали «выходным от ковида» и возмутились тем, что собралась толпа и все без масок. На открытие приехала и глава Ростуризма Зарина Догузова. А губернатор Сергей Цивилев заявил, что введение QR-кодов в Шерегеше откладывается до 20 января включительно, потому что туристическая сфера «только-только встает на ноги».



Позже выяснилось, что послабления коснутся не всех — без кода и ПЦР-теста можно будет заселиться в гостиницу, а в кафе и развлекательных заведениях с 15 ноября всё же нужно предъявлять QR-код.



Что это значит

Руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов говорит, что пока предприниматели вчитываются в постановление и не совсем понятно, на кого оно распространяется.