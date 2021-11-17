В Шерегеше убирают QR-коды, но туристов почти нет. Как начался сезон на популярном курорте

В Шерегеше отложили введение QR-кодов в гостиницах
В Шерегеше открылся горнолыжный сезон. Накануне все готовились к введению кодов — предполагалось, что новые правила для туристов начнут действовать с 15 ноября. Однако губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что введение QR-кодов в гостиницах решили отложить до 20 января следующего года, то есть по сути до конца новогодних праздников. То есть QR-коды остаются, только требовать их будут пока не везде. Где именно вводят ограничения для туристов, как начался сезон в Шерегеше и почему в этом году пока на курорте пусто — в материале НГС.
13 ноября в Шерегеше открыли горнолыжный сезон. Несмотря на коронавирус, власти решили не отказываться от многолетних традиций — праздник был со спортивными состязаниями, выступлениями музыкантов, шаманскими обрядами и розыгрышем айфонов.
За размашистым мероприятием последовала реакция — в интернете массовые гуляния назвали «выходным от ковида» и возмутились тем, что собралась толпа и все без масок. На открытие приехала и глава Ростуризма Зарина Догузова. А губернатор Сергей Цивилев заявил, что введение QR-кодов в Шерегеше откладывается до 20 января включительно, потому что туристическая сфера «только-только встает на ноги».
Позже выяснилось, что послабления коснутся не всех — без кода и ПЦР-теста можно будет заселиться в гостиницу, а в кафе и развлекательных заведениях с 15 ноября всё же нужно предъявлять QR-код.
Что это значит
Руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов говорит, что пока предприниматели вчитываются в постановление и не совсем понятно, на кого оно распространяется.
— Отложили введение кодов до 20 января — в гостиницах, на базах отдыха. А в ресторан и кафе идешь по QR-кодам, — объяснил он. — Но если это кафе или ресторан внутри гостиницы, там QR-код не нужен. Как это будет на практике, не совсем понятно.
По его словам, не нужны коды для проката на территории гостиниц, потому что это опять же часть инфраструктуры комплекса. А вот в отдельно стоящих пунктах проката код могут и попросить.
Коды на канатках
В тексте распоряжения Цивилева говорится о том, что QR-код нужно предъявлять на «объектах спорта» (к ним относятся плавательные бассейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и иные спортивные залы). Но подъемники вряд ли попадают под эту категорию, говорит Вячеслав Анисимов. Сначала шли разговоры о том, что коды будут и на канатках, но вводить их не стали.
— Мы в октябре еще говорили, что на канатной дороге очень сложно организовать процедуру проверки QR-кода. Представьте, снег идет, мороз. Устройство, которое считывает, будет замерзать моментально, — говорит он. — Когда в Австрии заговорили про такие меры, в итоге решили ограничиться тем, что в закрытый фуникулер ты идешь в маске, а если на открытом кресле — по одному человеку. Как сказал Цивилев, на свежем воздухе заболеть невозможно, поэтому катайтесь, никаких ограничений не будет.
По мнению руководителя туристско-информационного центра, канатная дорога больше подходит под категорию перевозки пассажиров, как автобусы, но пока там QR-код не нужен.
Смягчение системы QR-кодов Шерегешу погоды не сделает, считает Вячеслав Анисимов, потому что большая часть инфраструктуры на курорте — не гостиничная. Люди снимают квартиры, гостевые дома. Гостиницы в Шерегеше — это примерно 4 тысячи мест, а квартиры, коттеджи, гостевые дома могут принять 6–7 тысяч туристов. Поэтому у частных отельеров, говорит он, уже появляются мысли повышать цены.
Цены, кстати, пока не выросли. Сезон открылся, но аншлага как в прошлом году нет. Год назад у Шерегеша в это время почти не было конкурентов — не все горнолыжки в стране работали, к тому же на кемеровском курорте было полно снега. Сейчас другая история.
— По моим ощущениям, желающих отдохнуть поменьше. Конец ноября, начало декабря — еще загружен Шерегеш — это традиционно, потому что больше нигде снега нет. А дальше особо броней-то и нету, — говорит Вячеслав Анисимов. — В прошлом году в это время было полноценное катание. На открытии снега было в несколько раз больше. Вообще у нас традиционно в 1
Житель Новосибирска Дмитрий был в Шерегеше с 12 по 14 ноября. Он рассказал НГС, что на курорте строго соблюдают ограничения.
— Места, где я был, это 80% заведения «Айс-групп»: Grelka, гостиница «Ласка», ночной клуб «Бункер», гостиница «Айс». Без преувеличения скажу, что везде весь персонал в масках, натянутых по глаза. В том числе охрана — все абсолютно, — поделился он наблюдениями. — Ресторан Days — это единственное место, где у нас попросили QR-код. Мы спросили, зачем, ведь тогда еще не было ограничений. Они предупредили, что с 15 ноября пускают только по ним.
По его словам, ровно в 23:00 закрываются все развлекательные заведения, и для многих это становится неожиданностью. Курорт как будто еще не проснулся, во всяком случае так было до официального открытия сезона.
— По сравнению с предыдущими годами народу сильно меньше. На горе точно скопления народу не наблюдается. Ну и местные — хоть это в их интересах, но я бы не сказал, что они сильно готовы открывать сезон, запускать все подъемники и так далее, делится впечатлениями новосибирец. — То есть все в таком вялотекущем режиме. Только в день отъезда запустились — заработало процентов 40. А в предыдущие дни приходилось искать, что где работает. Работали только два подъемника — «Булочка» и кресельный подъемник, который поднимает на вершину Лба.
Кафе и QR-коды
Если у вас нет QR-кода, придется ходить в магазин за продуктами и готовить дома. Или брать что-то навынос. Выпить в барчике не получится даже на горе.
— Сидим пустые в кафе, проверяем QR-коды. За день было два посетителя, — поделился владелец бара на горе, не пожелавший называть свое имя (сказал, что его арестуют или оштрафуют). — Может, мало снега, может, QR-коды, может, всё наладится, но сегодня людей нет. Печаль. Люди будут покупать всё в магазинах, где ходят без масок, жить на квартирах, где никто ничего не проверяет, а бизнес будет умирать, вот и всё. Видимо, этого хотят добиться, не знаю.
Предприниматели нервничают — пока сезон идет так себе, даже несмотря на отложенное введение QR-кодов в гостиницах. К тому же вся эта система неоднозначная и местами несправедливая. Например, постоялец гостиницы может пойти в ресторан в том же здании по карте гостя, но карта гостя — это понятие растяжимое и ее по идее можно просто выдавать на входе всем желающим здесь поужинать.
— Где-то отменили, где-то не отменили. Где-то будет битком, а где-то никого, потому что там коды просят. У меня через 100 метров второе кафе, с гостиницей, и там код отменили. А в другом я проверяю эти коды, — рассуждает предприниматель, у которого есть и отдельно стоящее кафе, и кафе в гостинице.
Бывший PR-директор фестиваля Grelka Fest, предприниматель Константин Кошкин, у которого несколько бизнес-проектов в Шерегеше, говорит, что бизнес под угрозой.
— Давайте я так скажу: QR-коды — это замечательно, политика администрации замечательная, но бизнес умрет, всё умрет, — высказал он мнение об ограничениях на курорте. — Гостиницам помогли, но общепиту не помогли. Наверное, общепит на горе Зеленой никому не нужен. Я не знаю, что делать.
По его словам, без QR-кодов и ПЦР-тестов человек даже не сможет выпить кофе в кафе. К тому же сделать этот ПЦР-тест получится, скорее всего, только в Таштаголе, а это 15 километров от Шерегеша.
Вячеслав Анисимов говорит, что в этом году в Шерегеше вряд ли будет что-то новое. Хотя у компании «Каскад» появился новый траволатор для начинающих. В остальном всё продолжает строиться, но в эксплуатацию вводить пока не спешат.
На днях больше 10 тысяч человек подписали петицию за отмену QR-кодов в Шерегеше. Петиция называется «QR-коды как двойные стандарты» — в тексте говорится о том, что сначала власти устраивают массовые открытия, а потом вводят QR-коды.
В Новосибирске после введения QR-кодов посещаемость заведений упала на 70–80%, но предприниматели ищут способы обойти ковидные запреты.