«К нам можно без QR-кода»: как обходят ковидные запреты в Новосибирске

В Новосибирске нашли способы обойти ковидные запреты
С 12 ноября QR-коды начали спрашивать не только в кинотеатрах и спортзалах Новосибирской области, но и в заведениях общепита. Сразу после этого рестораторы заявили о падении посещаемости на 70–80% — многие заведения стоят пустыми даже во время бизнес-ланча. Предприниматели вынуждены спасать бизнес и придумывать, как обходить новое ограничение. Кто-то самостоятельно проводит ПЦР-тесты в холле, некоторые убирают стулья и столы, а кое-где за отсутствие QR-кода даже дарят скидку. Мы собрали идеи новосибирских заведений.
«К нам можно без QR-кода» — гласит надпись в официальном инстаграм-аккаунте новосибирского какао-бара Mr.Konfetkin:
— Рады сообщить, что мы продолжаем работать в прежнем режиме. Вы можете приходить за любимыми какао и сладостями, как и раньше. Никаких дополнительных документов мы требовать не будем. Единственным изменением станет отсутствие стульев за барной стойкой. Как говорится, «стоя больше влезет», — сказано на страничке бара.
После введения QR-кодов многие заведения решили торговать только навынос. А для того, чтобы у посетителей не было соблазна присесть, в помещениях убрали стулья и столы. Так сделали, например, в «Академии кофе» и «Кузине». А в кондитерском доме «Куликовский» пару столов все-таки оставили — для тех, у кого есть QR-коды.
На фуд-кортах торговых центров дела обстоят немного сложнее. Там пространство со столами и стульями обтянули сигнальной лентой, но это остановило не всех.
Кстати, обходить QR-коды пытаются не только заведения, но и посетители. Например, несколько человек без кодов просят одного вакцинированного сделать заказ на всю компанию.
Некоторые бары тем временем анонсировали скидки «до окончания всех ограничений». Так, бар «Кулуары» на Красном проспекте предложил скидку 50% на некоторые позиции.
Кроме QR-кода, посетителей могут пустить по справке о медотводе или свежему ПЦР-тесту. Поэтому некоторые компании внедрили экспресс-тестирование прямо на входе. Так, в термальном комплексе «Мира Термы» можно сделать тест за 1000 рублей, при этом 500 рублей вам вернут в виде купона, который можно потратить там же. В аэропорту Толмачево такой тест стоит около 4000 рублей.
Быстрый тест со скидкой можно сделать и перед спектаклем в «Глобусе».
Кое-где за отсутствие QR-кода, наоборот, дарят скидку. В клинике аппаратной косметологии Laser Love клиентам без кода дают скидку 25%.
— Считаем несправедливым не делать красивыми и счастливыми девушек, у которых нет QR-кода, — пишут представители салона у себя в Instagram.
Как вообще дела с QR-кодами в Новосибирске?
«Вы тут все с ума посходили?»: посмотрите, как опустели кафе и рестораны из-за QR-кодов (репортаж Стаса Соколова).
«Повар не поверила, что нет заказов»: рассказы новосибирцев о том, как у них требуют QR-коды в заведениях.
«Не хотим, чтобы сотрудникам лицо били»: ночные клубы заявили, что не будут требовать паспорта при проверке QR-кодов.
А еще журналист НГС попыталась пройти в бани, на хоккей и в кино по чужому QR-коду. Читайте, что вышло из этого эксперимента.