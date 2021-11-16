«К нам можно без QR-кода»: как обходят ковидные запреты в Новосибирске

«Не хотим, чтобы сотрудникам лицо били»: ночные клубы заявили, что не будут требовать паспорта при проверке QR-кодов.



А еще журналист НГС попыталась пройти в бани, на хоккей и в кино по чужому QR-коду. Читайте, что вышло из этого эксперимента.

