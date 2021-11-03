Журналист НГС попыталась пройти в бани, на хоккей и в кино по чужому QR-коду. Чем закончился эксперимент

Я подошла за пять минут до начала игры, очередей уже почти не было. У турникетов — несколько проверяющих. На секунду показалось, что кого-то задержали до выяснения обстоятельств. Сканы кодов, билетов, проверка паспортов — всё шло по плану.

Я спросила у контролера, можно ли показать сначала QR-код (билета у меня просто не было). «Да, конечно, давайте проверим код», — согласился он. Я показала скрин своего (чужого) кода без всяких данных. У меня попросили паспорт или хоть какой-то документ или его фото. Я пожала плечами и ответила, что такого нет. Проверяющий не стал спрашивать имя, фамилию. Остановились на дате рождения, которую я уже выучила. Дальше потребовались последние цифры паспорта, но их «я тоже не помню».

Мне всё же дали добро. А вообще вся эта проверка работы системы — с одной стороны, дело интересное, с другой — какое-то стыдное. Контролеры действительно проверяли соблюдение всех правил, болельщики терпеливо показывали свои бумаги. Я не заметила хамства со стороны охраны типа «стоять, не двигаться». Поэтому хочется сказать спасибо контролеру за нормальное человеческое общение. Но не потому что меня пропустили. А потому что на спортивных и культурных мероприятиях хочется видеть нормальных людей, а не грозный отряд в камуфляже с пятью овчарками на толстых цепях.