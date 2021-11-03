Журналист НГС попыталась пройти в бани, на хоккей и в кино по чужому QR-коду. Чем закончился эксперимент

Как проверяют QR-код в Новосибирске: эксперимент НГС
С 30 октября в Новосибирской области ввели QR-коды. Там, где собирается больше 100 человек, их будут проверять как доказательство того, что человек вакцинирован. Под действие нового постановления попали не все места, где в ограниченном пространстве может скопиться столько народу. Например, в транспорте — свободная зона. QR-коды требуют в театрах, кинотеатрах, фитнес-центрах, на стадионах. Если нет кода, можно предъявить справку о том, что человек переболел коронавирусом или что у него есть медотвод. Дискуссии о пользе, смысле и правомерности введения кодов занимают особое место в новостной повестке. Есть и момент технический, когда люди грозятся обойти систему, мол, «нас не догонят». Мы попробовали так сделать. Сразу оговоримся, что это не призыв к действию, а всего лишь попытка разобраться в системе, которая по идее должна хоть немного уберечь нас от вируса, ну и, само собой, ускорить темп вакцинации.
Накануне нововведения не все заведения знали, как будут работать, ждали окончательных решений и сводки правил — некоторые компании даже так и писали на своих сайтах и в аккаунтах соцсетей. В итоге в театрах, где есть большие и малые сцены, сделали разграничения: мало зрителей — можно без кода, много зрителей — нужен код. Точка отсчета — 100 человек, согласно постановлению.
Предъявлять QR-код можно с телефона или распечатанным на бумаге (ну, мало ли, батарея села и никто не поверит). Предполагая, что в современном мире большинство людей умеет делать скрин и высылать картинки в мессенджер, мы так и сделали: для прохода в заведения у нас с собой был скрин чужого кода.
Термальный комплекс
С начала недели всю страну попытались отправить на выходные, но для большинства понедельник оказался рабочим. И в «Мира Термах» это тоже чувствовалось: в фойе — человек двадцать, очередей нет, по сути, всё — как обычно в будний день. На стойке администратора висит объявление о том, что нужен QR-код. Подробная информация обо всём, что с этим связано, расписана и на сайте комплекса: где его взять, какие справки пойдут в качестве альтернативы. Руководство также предупредило посетителей, что администратор «вправе попросить документ, подтверждающий личность, и отказать в посещении центра, если у него возникнут сомнения в подлинности предъявленного QR-кода».
Зайти в фойе и сдать вещи в гардероб можно без всяких проверок. QR-код спрашивают уже на стойке администратора перед покупкой билета в термальный комплекс. У меня был скан QR-кода коллеги с ее фамилией и паспортными данными. На всякий случай была и увеличенная картинка непосредственно самого кода, уже без всяких данных. После того как администратор просканировала мой код, она решила уточнить имя, фамилию. Фамилию и имя коллеги я сразу вспомнила. Дальше спросили отчество — удалось быстро посмотреть на скрин в телефоне.
Следующий вопрос от администратора: действует ли для меня скидка именинника. Нет, скидки именинника нет, ответила я, понимая, что все данные в компьютере у девушки уже есть, просто спрашивает на всякий случай. Я называла дату рождения с чужого кода, потому что выучила цифры заранее. Дальше всё ок, меня спросили про время абонемента и зоны, которые я хочу посетить, поэтому стало ясно, что QR-код приняли. Не исключено, что паспорт могли спросить чуть позже, но до оплаты дело не дошло. В «Мира Термы», конечно, очень хотелось, но не в этот раз: сегодня еще хоккей.
Кстати, обратно мы поехали мимо бассейна «Нептун». Это, конечно, не термальный комплекс, но зато здесь есть
Сейчас в бассейне — перестановка: касса теперь в павильоне перед входом. На стойке информации висит объявление, что с 30 октября 2021 года, согласно постановлению правительства области, количество занимающихся на одной дорожке в плавательном бассейне «Нептун» не должно превышать 12 человек.
ЛДС «Сибирь»
1 ноября наша хоккейная команда «Сибирь» играла против финского «Йокерита». За 15 минут до начала матча мест на парковках по традиции не было. Болельщики торопились к стадиону. Ветер вырывал из рук сложенные бумажки — то ли билет, то ли распечатанный код. Предстоящая процедура проверки кодов вызывала бурные дискуссии у спешащих на матч. В какой-то момент показалось, что отборная нецензурная брань возле VIP-входа тоже относится к QR-кодам, но нет — это была радость встречи и переполняющие чувства от предстоящей игры.
Я подошла за пять минут до начала игры, очередей уже почти не было. У турникетов — несколько проверяющих. На секунду показалось, что кого-то задержали до выяснения обстоятельств. Сканы кодов, билетов, проверка паспортов — всё шло по плану.
Я спросила у контролера, можно ли показать сначала QR-код (билета у меня просто не было). «Да, конечно, давайте проверим код», — согласился он. Я показала скрин своего (чужого) кода без всяких данных. У меня попросили паспорт или хоть какой-то документ или его фото. Я пожала плечами и ответила, что такого нет. Проверяющий не стал спрашивать имя, фамилию. Остановились на дате рождения, которую я уже выучила. Дальше потребовались последние цифры паспорта, но их «я тоже не помню».
Мне всё же дали добро. А вообще вся эта проверка работы системы — с одной стороны, дело интересное, с другой — какое-то стыдное. Контролеры действительно проверяли соблюдение всех правил, болельщики терпеливо показывали свои бумаги. Я не заметила хамства со стороны охраны типа «стоять, не двигаться». Поэтому хочется сказать спасибо контролеру за нормальное человеческое общение. Но не потому что меня пропустили. А потому что на спортивных и культурных мероприятиях хочется видеть нормальных людей, а не грозный отряд в камуфляже с пятью овчарками на толстых цепях.
По пути в кинотеатр
Перед тем как попасть в кинотеатр, мне нужно было заехать в ТРЦ «Галерея» и в службу доставки. В торговом центре всё, как всегда. По постановлению QR-код там не нужен, так что люди по-прежнему снуют из магазина в магазин, едят гамбургеры на фуд-корте и спокойно чувствуют себя без всяких кодов.
Перебдели в службе доставки магазина «Лабиринт». На стойке администратора стоит табличка с текстом: «Предъявите QR-код. Получить заказы в этом пункте смогут только клиенты, у которых есть подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенную болезнь QR-код. Такой режим установило правительство из-за распространения COVID-19. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этой вынужденной мере. Поддержка поможет вам получить заказ».
Я спросила у администратора, смогу ли я получить свой заказ без QR-кода. В ответ девушка уточнила фамилию, чтобы найти мой заказ в базе. Как выяснилось, мне бы всё выдали. Единственное, чего я не смогла бы сделать без кода, — раскрыть его там же, в службе доставки. Только у себя дома. Объяснили это мерами безопасности: трогать лишний раз этот заказ разными руками — плохо. Дальнейшая дискуссия с улыбчивым администратором свелась к тому, что «это всё Москва придумала», на том и закончили.
Кино по коду
Итак, 100 зрителей — и тогда QR-код.
В соцсетях и на сайте кинотеатра «Победа» правила посещения расписаны понятно и очень подробно: о постановлении, требовании кодов на мероприятиях свыше 100 человек, справках и сертификатах, которые можно принести вместо кода.
Чтобы обойтись без QR-кодов, кинотеатр ограничил максимальное количество зрителей в каждом зале до 100, притом, что продолжало действовать ограничение по наполняемости залов — не более 50%. Кроме того, для безопасности выход из залов сделали сразу на улицу, закрыли гардероб, составили расписание так, чтобы в фойе и кассовых зонах одновременно было не больше 100 человек.
— Эти меры позволят проходить в кинотеатр без QR-кода или сертификата, подтверждающих вакцинацию, перенесенное заболевание, отрицательный результат ПЦР-теста или противопоказание к вакцинации, — уточнили в «Победе» и напомнили про масочный режим и социальную дистанцию, антисептики и работающую в зале вентиляцию, исключающую рекуперацию воздуха.
На фестиваль польского кино, который открывался 1 ноября, собрались прийти больше 100 зрителей. Первая картина — «Дополнение» Кшиштофа Занусси. Фильм отмечен призом ФИПРЕССИ на Международном московском кинофестивале. В церемонии анонсировалось участие координатора кинопрограмм Польского культурного центра Евгения Ступинского, киноведа Дениса Вирена, координатора музыкальных программ Польского культурного центра Светланы Бабчинской, участников музыкальной группы Immortal Onion.
— Так как на момент введения новых правил работы кинотеатра, о которых мы объявляли ранее, на сеанс уже было продано больше 100 билетов, мы просим выполнять действующие ограничения, — сообщили накануне показа в кинотеатре.
То есть в этот исключительный раз зрителям нужно было предъявлять коды или справки/сертификаты. И предупредили, что документы желательно приготовить заранее, так как в новых условиях понадобится больше времени на проверку.
Я показала свой (чужой) QR-код, у меня попросили паспорт или фото паспорта — хоть что-нибудь, чтобы меня идентифицировать. Пожав плечами, я нагло соврала, что паспорта нет и последних цифр документа я тоже не знаю. Потом состоялся мини-совет двух контролеров: «Пропустим девушку?»
Я прошла в прохладный пустой чистый зал с жутким чувством несправедливости. В контексте QR-кодов вообще не хочется трогать кинотеатр с фестивальными фильмами, где не то чтобы толпы зрителей. Да и не только кинотеатр, любой бизнес, который выживает как может и выполняет все правила. Только кому-то их выполнять надо, а кому-то, как выяснилось, необязательно, и выбор не всегда очевидный. 99 человек можно, а 101 — уже нет?
Да, нужно наращивать темпы вакцинации. Возможно, стимулировать проверкой QR-кодов, уходить в локдаун (если уходится) и вообще искать любые способы сдержать вирус. Только чтобы по правде.
На «Заельцовской» болельщики «Сибири» вышли из забитого вагона метро и сели в автобус до стадиона. Сказать, что там не протолкнуться, — не сказать ничего. В метро место для маневра найдется, а в автобусе — вряд ли. На площади Ленина в час пик пришлось пропустить поезд, потому что войти в вагон просто невозможно. Одни — в масках, другие — нет, и масочный рейд в это время не проводят. Какой смысл? Смысл, видимо, есть в том, чтобы сократить график движения поездов в метрополитене. Действительно, зачем так часто, ведь идут выходные.
2 ноября в полдень стало известно, что в метрополитене всё-таки решили вернуться к прежнему режиму работы. Видимо, фотографии из подземки показали, что многие горожане предпочли отправиться на работу на этой неделе.