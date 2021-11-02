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Новосибирцы толпятся в метро второй день подряд — в нерабочую неделю поезда ходят реже

Представители предприятия не могут сообщить, какой сейчас пассажиропоток, из-за выходных

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Переполненное метро вчера вечером

Переполненное метро вчера вечером

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В нерабочую неделю в новосибирском метро второй день подряд толпятся пассажиры

Во время нерабочей недели новосибирцы заполнили метро — ажиотаж наблюдается второй день подряд. Во время антиковидных каникул метрополитен перешел на график выходного дня с 30 октября по 7 ноября, и интервал между поездами увеличился.

Согласно официальной информации на сайте метро, на случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда. Тем не менее в часы пик новосибирцы вынуждены ехать в битком забитых поездах.

НГС обратился за комментарием в Новосибирский метрополитен, чтобы уточнить, какой пассажиропоток отмечается сейчас. Но там сообщили, что из-за выходных затрудняются с ответом.

На работу транспорта люди жалуются в соцсетях. Например, о ситуации написал новосибирский маркетолог и краевед Андрей Поздняков.

— Вчера простоял в 18:00 на «Красном проспекте» больше четырех минут на платформе, — написал у себя в соцсетях Поздняков.

Еще одна читательница НГС рассказала, что ей удалось попасть в вагон только с третьего раза.

Такая плотность пассажиров была в вагоне в 19:15

Такая плотность пассажиров была в вагоне в 19:15

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Такая толпа была в метро сегодня утром в 09:40

Такая толпа была в метро сегодня утром в 09:40

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«Нерабочие дни с сохранением заработной платы» ввели во всей России с 30 октября по 7 ноября, чтобы снизить распространение коронавируса. При этом большинство людей посчитали меру бесполезной и заявили, что всё равно будут работать. Тем не менее 26 октября правительство Новосибирской области объявило частичный локдаун: по сравнению с соседними регионами, ограничения мягче, касаются они в основном только развлекательных заведений. Например, QR-код не потребуется в торговых центрах, а зоопарк даже снизил цены на билеты.

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