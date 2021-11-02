Новосибирцы толпятся в метро второй день подряд — в нерабочую неделю поезда ходят реже

Во время нерабочей недели новосибирцы заполнили метро — ажиотаж наблюдается второй день подряд. Во время антиковидных каникул метрополитен перешел на график выходного дня с 30 октября по 7 ноября , и интервал между поездами увеличился.

Согласно официальной информации на сайте метро, на случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда. Тем не менее в часы пик новосибирцы вынуждены ехать в битком забитых поездах.

НГС обратился за комментарием в Новосибирский метрополитен, чтобы уточнить, какой пассажиропоток отмечается сейчас. Но там сообщили, что из-за выходных затрудняются с ответом.