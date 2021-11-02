Новосибирцы толпятся в метро второй день подряд — в нерабочую неделю поезда ходят реже

В нерабочую неделю в новосибирском метро второй день подряд толпятся пассажиры
Во время нерабочей недели новосибирцы заполнили метро — ажиотаж наблюдается второй день подряд. Во время антиковидных каникул метрополитен перешел на график выходного дня с
Согласно официальной информации на сайте метро, на случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда. Тем не менее в часы пик новосибирцы вынуждены ехать в битком забитых поездах.
НГС обратился за комментарием в Новосибирский метрополитен, чтобы уточнить, какой пассажиропоток отмечается сейчас. Но там сообщили, что из-за выходных затрудняются с ответом.
На работу транспорта люди жалуются в соцсетях. Например, о ситуации написал новосибирский маркетолог и краевед Андрей Поздняков.
— Вчера простоял в 18:00 на «Красном проспекте» больше четырех минут на платформе, — написал у себя в соцсетях Поздняков.
Еще одна читательница НГС рассказала, что ей удалось попасть в вагон только с третьего раза.
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