Новосибирский зоопарк в два раза снизил цену на посещение на антиковидных каникулах

Новосибирский зоопарк снизил цены билетов из-за антиковидных выходных
В Новосибирском зоопарке имени Шило снизили стоимость билетов в два раза до
— В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (
Стоимость билетов для взрослых стала 200 рублей вместо 400 рублей. Для льготников же цена билета составляет 100 рублей.
Вчера в Новосибирском зоопарке решили угостить волков тыквами и мясом в честь Хеллоуина. Но подарки пришлись не по вкусу хищникам.