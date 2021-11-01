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Новосибирский зоопарк в два раза снизил цену на посещение на антиковидных каникулах

С 30 октября нельзя посещать закрытые помещения зоопарка

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В закрытые павильоны заходить будет нельзя

В закрытые павильоны заходить будет нельзя

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Новосибирский зоопарк снизил цены билетов из-за антиковидных выходных

В Новосибирском зоопарке имени Шило снизили стоимость билетов в два раза до 7 ноября. Это связано с антиковидными каникулами, объяснили в зоопарке. В зоопарке закрыли для посещения павильоны.

— В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании постановления Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 № 437-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п) приостановлено посещение гражданами павильонов зоопарка, — рассказали на сайте зоопарка.

Стоимость билетов для взрослых стала 200 рублей вместо 400 рублей. Для льготников же цена билета составляет 100 рублей.

Вчера в Новосибирском зоопарке решили угостить волков тыквами и мясом в честь Хеллоуина. Но подарки пришлись не по вкусу хищникам.

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