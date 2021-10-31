Волки в Новосибирском зоопарке отказались отмечать Хеллоуин (привлечь их не смогло даже мясо)

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хеллоуин. Праздник в Россию пришел из США и с каждым годом набирает популярность. К нему можно относиться по-разному, но многие новосибирцы украшают офисы и свои дома, а также готовят необычные угощения и наряды.



Второй год подряд любители самого мрачного праздника года не могут предаться гедонизму в полной мере и отметить Хеллоуин так, как хотелось бы. Безусловно, вы можете уверять: «Не наш праздник, зачем вообще его отмечать? Это всё баловство!» Не будем спорить. Однако армия фанатов у Хеллоуина есть. В заведениях по такому случаю проводятся тематические вечеринки и разыгрываются призы за лучший костюм. Смотрим афишу празднования в нашем городе.

