31 октября воскресенье
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняАсфальт кладут в снег
Все новости
Все новости

Волки в Новосибирском зоопарке отказались отмечать Хеллоуин (привлечь их не смогло даже мясо)

Угощение активно клевали вороны, пока хищники боялись подойти

428
10Обсудить

Поделиться

Волки отказались подходить к незваному гостю

Волки отказались подходить к незваному гостю

Поделиться

В Новосибирском зоопарке волки испугались тыкв на Хеллоуин

В Новосибирском зоопарке сегодня решили угостить волков тыквами и мясом в честь Хеллоуина. Но подарки пришлись не по вкусу хищникам.

Как рассказал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, который наблюдал за экспериментом, волки отнеслись к угощению с недоверием.

— Поставили фигуру из тыкв, но волки два с половиной часа боятся к ней подходить и к мясу, которое там рядом лежало, — рассказал Александр Ощепков. — Пока хищники боялись, вороны клевали мясо.

Старания сотрудников Новосибирского зоопарка оказались напрасными — животные отказались праздновать Хеллоуин.

Тыквы подготовили заранее

Тыквы подготовили заранее

Поделиться

Пока в вольере никого не было, сотрудники начали собирать фигуру

Пока в вольере никого не было, сотрудники начали собирать фигуру

Поделиться

Внутри и рядом положили мясо

Внутри и рядом положили мясо

Поделиться

Фигура получилась забавной

Фигура получилась забавной

Поделиться

Но волки подумали иначе

Но волки подумали иначе

Поделиться

Хищники так и не подошли к тыкве, а мясо растащило воронье

Хищники так и не подошли к тыкве, а мясо растащило воронье

Поделиться

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хеллоуин. Праздник в Россию пришел из США и с каждым годом набирает популярность. К нему можно относиться по-разному, но многие новосибирцы украшают офисы и свои дома, а также готовят необычные угощения и наряды.

Второй год подряд любители самого мрачного праздника года не могут предаться гедонизму в полной мере и отметить Хеллоуин так, как хотелось бы. Безусловно, вы можете уверять: «Не наш праздник, зачем вообще его отмечать? Это всё баловство!» Не будем спорить. Однако армия фанатов у Хеллоуина есть. В заведениях по такому случаю проводятся тематические вечеринки и разыгрываются призы за лучший костюм. Смотрим афишу празднования в нашем городе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Новосибирский зоопаркХеллоуин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...