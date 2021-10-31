31 октября воскресенье
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняАсфальт кладут в снег
Все новости
Все новости

Сосиски с глазами и очаровательные ведьмочки: как новосибирцы отмечают Хеллоуин — подборка необычных фото и видео

Горожане полюбили праздник и тщательно к нему готовятся

665
16Обсудить

Поделиться

Хеллоуин — отличный повод проявить свою фантазию

Хеллоуин — отличный повод проявить свою фантазию

Поделиться

Новосибирцы украшают дома и готовят костюмы к Хеллоуину

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хеллоуин. Праздник в Россию пришел из США и с каждым годом набирает популярность. К нему можно относиться по-разному, но многие новосибирцы украшают офисы и свои дома, а также готовят необычные угощения и наряды.

Смотрим, как они решили отмечать Хеллоуин в этом году. В этой публикации очень много красивых фото и видео.

Какой праздник без яблока в карамели?

Какой праздник без яблока в карамели?

Поделиться

Пугающая тыква

Пугающая тыква

Поделиться

Симпатичная инсталляция

Симпатичная инсталляция

Поделиться

Забавный вороненок в гнезде

Забавный вороненок в гнезде

Поделиться

У кого-то сегодня был очень необычный завтрак

У кого-то сегодня был очень необычный завтрак

Поделиться

Очень необычное угощение

Очень необычное угощение

Поделиться

Какой может быть Хеллоуин без переодеваний?

Какой может быть Хеллоуин без переодеваний?

Поделиться

У одной из наших читательниц был очень приятный вечер

У одной из наших читательниц был очень приятный вечер

Поделиться

Дети любят праздновать Хеллоуин

Дети любят праздновать Хеллоуин

Поделиться

Дети любят наряжаться

Дети любят наряжаться

Поделиться

Егор вместе с мамой Еленой сделал очень интересную тыкву

Егор вместе с мамой Еленой сделал очень интересную тыкву

Поделиться

Второй год подряд любители самого мрачного праздника года не могут предаться гедонизму в полной мере и отметить Хеллоуин так, как хотелось бы. Безусловно, вы можете уверять: «Не наш праздник, зачем вообще его отмечать? Это всё баловство!» Не будем спорить. Однако армия фанатов у Хеллоуина есть. В заведениях по такому случаю проводятся тематические вечеринки и разыгрываются призы за лучший костюм. Смотрим афишу празднования в нашем городе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Хеллоуинпраздник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...