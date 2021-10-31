Сосиски с глазами и очаровательные ведьмочки: как новосибирцы отмечают Хеллоуин — подборка необычных фото и видео

Второй год подряд любители самого мрачного праздника года не могут предаться гедонизму в полной мере и отметить Хеллоуин так, как хотелось бы. Безусловно, вы можете уверять: «Не наш праздник, зачем вообще его отмечать? Это всё баловство!» Не будем спорить. Однако армия фанатов у Хеллоуина есть. В заведениях по такому случаю проводятся тематические вечеринки и разыгрываются призы за лучший костюм. Смотрим афишу празднования в нашем городе.

