Как в последний раз: 5 жутких вечеринок в честь Хеллоуина. Уже придумали костюм? Он вам пригодится

Второй год подряд любители самого мрачного праздника года не могут предаться гедонизму в полной мере и отметить Хеллоуин так, как хотелось бы. Безусловно, вы можете уверять: «Не наш праздник, зачем вообще его отмечать, это всё баловство!» — не будем спорить. Однако армия фанатов у Хеллоуина есть. В заведениях по такому случаю проводятся тематические вечеринки и разыгрываются призы за лучший костюм. Смотрим афишу празднования в нашем городе.
Праздновать Хеллоуин принято в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня Всех Святых. Традиционно отмечается в Западной Европе и Америке, а в последние несколько лет праздник полюбился и в нашей стране. Наверняка вы обращали внимание на украшенные тыковками, привидениями и летучими мышами витрины и интерьеры заведений.
В этом году Хеллоуин выпадает на ночь с воскресенья на понедельник, поэтому даты празднования сдвинулись на несколько дней раньше: начинаем с пятницы, 29 октября, и веселимся до победного, кто как пожелает, но подстраиваемся под недавно принятый ряд ограничений. В заведениях вечеринки закончатся к 23:00, начиная с субботы, поэтому если хочется оторваться от души, сделайте это в пятницу.
В самом большом барном пространстве города — мы говорим о Bla Bla Bar — вечеринка по случаю Хеллоуина планируется 29 и 30 октября. Организаторы придумали провести ее в мексиканском стиле — гуглим идеи и думаем над костюмом. Прийти с одинаковым гримом маски мексиканской смерти — так себе, правда? Обещаются масштабные декорации, крутые аниматоры, wellcome drink на входе (наверное, текилу нальют) и приз 5000 рублей за лучший костюм. Для тех, кто не смог определиться с образом, прямо на площадке будут работать гримеры.
Где, когда, во сколько: бар Bla Bla Bar, Депутатская 46; 29 октября, пятница с 19:00 до 04:00; 30 октября, суббота с 19:00 до 23:00.
Сколько стоит: девушкам вход 300 рублей, мужчинам 800 рублей.
Полюбившийся многим за год работы бар «Типография» тоже не обходит стороной Хеллоуин, разве что празднует его менее масштабно. Будут декорации, и «Кровавую Мэри» вы сможете заказать в баре, конкурса на лучший костюм в афише нет, но это не значит, что ваш страшный образ отменяется. Наряжайтесь смело, если того просит ваша душа. Итак, в пятницу танцуем до победного под авторский инди-рок с 21:30 и продолжаем под сеты от Dj D. Romanova, а в субботу корректируем свои планы так, чтобы успеть хорошенько повеселиться до так называемого барного комендантского часа.
Где и когда: руин-паб «Типография», Красный проспект, 22, начало выступления группы — 21:30.
Сколько стоит: вход свободный.
Через дорогу от «Типографии» еще один полюбившийся новосибирцам барный дворик. The Rooks традиционно проводит Хеллоуин, гостей ожидают 29 октября. Что обещается? Да всё то же самое: музыка, танцы, веселье, сидр. Кстати, команда бара запустила необычную акцию совместно с благотворительным фондом «Парус».
— Давайте соберем сладости для детей, устроим праздник для тех, кому он очень нужен. Детство должно быть счастливое, — призывают ребята и добавляют. — Полкило сладостей меняем на 0,5 вкуснейшего смородинового пива.
Где, когда, во сколько: бар The Rooks, ул. Коммунистическая, 45, начало в 22:00.
Сколько стоит: вход свободный, но не забудьте конфеты.
Еще одна вечеринка планируется... Отгадайте где? Мы знаем ответ. Вечеринка секретная, для того чтобы на нее попасть, нужно написать организаторам. Тема: «Ночь в музее». Большое необычное пространство, а если проще — ангар. Уже интересно? Вас ждут жутчайшая атмосфера Хеллоуина, современная музыка от лучших диджеев города и опять конкурс на лучший костюм. Внимание, денег дают больше: приз
Где, когда, во сколько, сколько стоит: 29 октября, пятница. Место проведения и стоимость уточняйте у организаторов, просто напишите им в директ.
Рассказываем про вариант частной вечеринки в коттедже с живой музыкой. Организаторами являются участники музыкальной группы For me Band. Будет лампово, будет уютно, будет весело, ведь это не что иное... как бал сатаны (побежали мурашки). Подумайте над костюмом, потому что конкурсу быть, а призом станут не деньги, а путевка в Шерегеш вместе с группой. Из развлечений планируются: лицевой твистер, разбивание пиньят, дартс, бирпонг, танцы и еще один секретный конкурс (узнаем на месте).
Где, когда, во сколько: 30 октября, «Горизонт Патио Отель», Бердский тупик, 10. Сбор гостей с 18:00, старт в 19:00.
Сколько стоит: 850 рублей, при репосте записи 750 рублей, на входе 1000 рублей.
Вечеринка под громким лозунгом «Я убил Гевару» пройдет, как вы уже догадались, в одноименном клубе. Заявление появилось в Instagram-аккаунте заведения, сопровождаемое новостью о том, что скоро на этом месте заработает новый бар.
— Наверное, я просто сказал вслух то, что мои коллеги давно уже чувствовали сердцем — бар «Гевара» отдал Новосибирску всё что мог и должен умереть. Это произойдет 29 октября, на Хеллоуин. (Мне кажется, лучше момента не бывает). Мы торжественно расстреляем Ге, и я презентую вам идею нового бара, которую мы очень надеемся успеть воплотить до Нового года. И да — подарки за лучшие костюмы и грим никто не отменял. Хеллоуин только раз в году, — написано под постом в профиле бара.
Где, когда, во сколько: 29 октября, бар Guevara, Советская 18, начало в 22:00.
Сколько стоит: вход свободный.
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