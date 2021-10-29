Как в последний раз: 5 жутких вечеринок в честь Хеллоуина. Уже придумали костюм? Он вам пригодится

Второй год подряд любители самого мрачного праздника года не могут предаться гедонизму в полной мере и отметить Хеллоуин так, как хотелось бы. Безусловно, вы можете уверять: «Не наш праздник, зачем вообще его отмечать, это всё баловство!» — не будем спорить. Однако армия фанатов у Хеллоуина есть. В заведениях по такому случаю проводятся тематические вечеринки и разыгрываются призы за лучший костюм. Смотрим афишу празднования в нашем городе.

Праздновать Хеллоуин принято в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня Всех Святых. Традиционно отмечается в Западной Европе и Америке, а в последние несколько лет праздник полюбился и в нашей стране. Наверняка вы обращали внимание на украшенные тыковками, привидениями и летучими мышами витрины и интерьеры заведений.