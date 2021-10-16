Раздетые, пьяные и беспечные — посмотрите, как сибиряки отжигали в ночных клубах 10 лет назад

В Новосибирске подняли архив о ночных кутежах в клубах
Для того чтобы предаться ностальгии, необязательно искать редкие архивные фото. Знакомый (вроде бы), но уже безмерно далекий мир может поджидать нас буквально в паре кликов. Всего десять лет назад новосибирская ночная жизнь буквально бурлила — только НГС написал в 2011 году об открытии почти 30 ночных клубов. Впрочем, именно тогда впервые начали хоронить и саму эту моду на разгульную жизнь. Обозреватель НГС Стас Соколов, который освещал открытие многих заведений, просмотрел публикации того времени и сам не поверил, что такое могло твориться в нашем городе.
Клубное движение начиналось, конечно, еще в
Только в 2011 году НГС написал об открытии 29 ночных клубов, и это был наверняка не исчерпывающий список новых проектов. Сегодня такую плотность открытий трудно себе представить, но достигалась она просто: нередко новое заведение отличалось от старого только вывеской и незначительными перемещениями по залу светового оборудования и мебели. Публика в любом случае почти не видела клуб в естественном свете, поэтому достаточно было просто сделать небольшую перестановку. Самое дорогое в клубе (звуковое оборудование и свет) всегда можно было просто перевезти на новое место. И открыть новый клуб.
Обязательным элементом открытия практически любого ночного клуба было шоу с участием девушек разной степени обнаженности — тогда без этого, похоже, не обходилось вообще никакое вечернее мероприятие. Даже немецкий гипермаркет MediaMarkt, начавший работать в апреле 2011 года, решил порадовать первых посетителей девушками, на которых из одежды были только трусы и нанесенная на кожу розовая краска. На фоне суетливых покупателей, которые волокли мимо телевизоры со скидкой, смотрелась эта торговая эротика довольно нелепо, но такой уж был тогда стиль.
Впрочем, и в клубах тогда можно было встретить самую разную публику. Вот, например, как описывают пришедших в январе 2011 года на открытие нового заведения на Богдашке: «Гламура в "Априори" нет и в помине. Публика в основном одета скромно и неброско, девушки упакованы в теплые темные колготки, меховые сапоги и поколенные офисные серые юбки».
Слезы ностальгии могут вызвать и цены. Домашний студень за 200 рублей, салат «Цезарь» за 250 рублей, горячее с гарниром за 300–400 рублей. Коктейли стоят от 200 рублей (за огромный бокал водки-мартини, разбавленной тоником). Заметьте, это ночной клуб, а не демократичный бар для молодежи. Что касается шоу, то желающие могут увидеть подробности тут. Времена изменились, и мы не решаемся публиковать такое снова. На всякий случай: мы вас предупредили.
Обнаженка была востребована не только для шоу на сцене — даже работники шоу-бизнеса, которым и без демонстрации своих достоинств было чем заняться, нет-нет да и включали ее в свой, так сказать, арсенал. Так, в феврале в клубе с говорящим названием Schwein («свинья» в переводе с немецкого) гастролировала Sexy DJ Nicole: «Первые 20 минут Николь выступала в футуристическом костюме, от сияния которого спасалась массивными солнцезащитными очками. После нескольких па перед пультом диджей продолжила играть в одних трусиках».
Не стоит думать, что почти голыми на сцене можно было увидеть исключительно девушек. Растущая российская экономика позволяла хорошо зарабатывать «представительницам прекрасного пола» тоже, и они тоже хотели накачанных молодых красавцев. Ну хотя бы визуально и тактильно. И клубы давали им такую возможность. В заведении под названием «Дали» наиболее разгоряченные зрительницы могли поучаствовать в раздевании танцоров.
В какой-то момент стриптиза стало так много, что владельцам клубов пришлось идти в какие-то смежные форматы. Именно в 2011 году в клубе «Баламут» появилось стриптиз-караоке — оно включало сразу два основных развлечения публики в ночных заведениях (ну конечно, не считая кальянов).
Ну и конечно, без ночного клуба нельзя было представить праздник хотя бы минимально элитных студентов. В марте 2011 года НГС писал (точнее, показывал), как развлекались студенты НГУ в клубе «Бункер». В анонсах вечеринки были обещаны горячие девочки go-go, а также строгий дресс-код и фейсконтроль. «Не стоит забывать, что мы представляем элиту университета», — напоминали организаторы.
Потребность в ночных развлечениях была настолько велика, что новый клуб мог открыться буквально где угодно. Пятый этаж торгового центра? Да почему бы и нет! Заведение под загадочным названием «1747» проработало недолго, но какую-никакую тусовку на открытии смогло собрать и оно. Главной фишкой клуба была эдакая «улица красных фонарей», организованная прямо над барной стойкой. Забрать понравившуюся девушку, оплатив по прейскуранту, правда, было нельзя, хотя злые языки говорили разное.
Если вы думаете, что вся эта бурлящая ночная жизнь концентрировалась исключительно в центре города (как сегодня), то глубоко ошибаетесь. В октябре 2011 года клуб Shelter открылся в подвале (!) на ОбьГЭСе (!!!). Хорошо, что НГС успел осветить это важное для города событие, поскольку уже через неделю клуб закрыла полиция. Мало того что заведение работало в принципе без каких-либо документов, но, как подозревали полицейские, «в клубе могли незаконно торговать алкоголем и распространять наркотики». Представляете себе: наркотики в клубе?! Даже не верится, что такие вещи могли происходить в родном городе.
Ночные клубы настолько глубоко вошли было в нашу жизнь, что начали уже выдавать кредиты на собственные услуги. И пусть речь шла о свадьбе, а сам кредит выделял банк, но сама по себе концепция продукта «веселись сегодня, плати всю оставшуюся жизнь» очень точно характеризовала летавший в воздухе дух.
Поход в клуб мог быть мероприятием увлекательным, но местами экстремальным. Вот как описывает произошедшее в заведении под названием Grand сухой полицейский протокол: «Когда напарник Любимова приблизился к гражданке, та схватила его руками за оба рукава и попыталась нанести удар ногой. При этом женщина нецензурно выражалась. Милиционеры вдвоем схватили гражданку, заковали ее в наручники и повели к выходу, чтобы усадить в служебный автомобиль. В узком дверном проеме выхода один из милиционеров ослабил хватку, Кухленко изогнулась, наклонилась к полу и укусила Любимова за правое бедро».
Иногда, впрочем, зашедшие слишком далеко посетители получали отпор от работников заведений. Зажигательная история случилась, например, в клубе Base. Ночью с воскресенья на понедельник там отдыхали молодые люди (двое мужчин и две девушки), которые «вели себя вызывающе, были в подпитии, на замечания сотрудников клуба отвечали грубостью». Охрана как могла сохраняла толерантность, но когда в половине третьего часа ночи один из этих мужчин вместе со своей девушкой отправились в женский туалет и занялись там сексом, терпение клубных «секьюрити» не выдержало. В итоге темпераментный молодой человек получил удар в челюсть и упал на землю, после чего охранники «стали его пинать ногами по туловищу». История и вправду возмутительная. Что это за ночной клуб, где нельзя заняться сексом в туалете?
Впрочем, первые звоночки катафалка новосибирской клубной жизни прозвенели уже тогда. Клуб «DOЖDь» (нет, правда, название у него писалось именно так), проработавший четыре года и ставший одним из самых желанных заведений города такого типа, закрыл двери в декабре
Примечательно, что именно на месте «Дождя» (точнее, его нижней части) открылось заведение, которое принадлежало уже другой, еще не наступившей тогда в Новосибирске эпохе — бар «Лебовски». Вот как описывал происходившее в баре корреспондент НГС: «К концу вечеринки утомленные тусовщики, не нашедшие себе места, присаживались отдохнуть на краешек сцены, чувствуя себя там так же комфортно и непринужденно, как если бы они сидели дома на кухонном табурете».
По-настоящему точкой отсчета для новой эпохи в местном ресторанном бизнесе можно считать начало работы бара Friends, который создали два приятеля, не имевших в этой сфере никакого опыта, кроме личного, потребительского. И оказалось, что именно такого подхода, отношения и атмосферы Новосибирску больше всего не хватало. Уставшая от пьянства и стриптиза публика стала перемещаться в тихие бары с крафтовым пивом и затейливой едой. А фотографии разгульной жизни в соцсетях всё чаще стали заменять снимки из фитнес-центров и с марафонов.
Бонус-трек: сегодня в барах с крафтовым пивом и полезной едой такого безобразия, конечно, не встретишь, а память былых тусовщиков уже не та. Но жесткие диски хранят многое. Вот, например, подборка заведений с самыми зажигательными танцами. Это же было здесь и совсем недавно.