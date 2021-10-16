Раздетые, пьяные и беспечные — посмотрите, как сибиряки отжигали в ночных клубах 10 лет назад

Впрочем, и в клубах тогда можно было встретить самую разную публику. Вот, например, как описывают пришедших в январе 2011 года на открытие нового заведения на Богдашке: «Гламура в "Априори" нет и в помине. Публика в основном одета скромно и неброско, девушки упакованы в теплые темные колготки, меховые сапоги и поколенные офисные серые юбки».



Слезы ностальгии могут вызвать и цены. Домашний студень за 200 рублей, салат «Цезарь» за 250 рублей, горячее с гарниром за 300–400 рублей. Коктейли стоят от 200 рублей (за огромный бокал водки-мартини, разбавленной тоником). Заметьте, это ночной клуб, а не демократичный бар для молодежи. Что касается шоу, то желающие могут увидеть подробности тут. Времена изменились, и мы не решаемся публиковать такое снова. На всякий случай: мы вас предупредили.



Обнаженка была востребована не только для шоу на сцене — даже работники шоу-бизнеса, которым и без демонстрации своих достоинств было чем заняться, нет-нет да и включали ее в свой, так сказать, арсенал. Так, в феврале в клубе с говорящим названием Schwein («свинья» в переводе с немецкого) гастролировала Sexy DJ Nicole: «Первые 20 минут Николь выступала в футуристическом костюме, от сияния которого спасалась массивными солнцезащитными очками. После нескольких па перед пультом диджей продолжила играть в одних трусиках».