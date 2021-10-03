«Зарабатывала по 300 тысяч»: история девушки, которая три года была собутыльницей за деньги

Анастасии Куприяновой 29 лет, и три года из них она прожила в Южной Корее. Суть ее работы там заключалась в том, чтобы пить, веселиться и получать за это деньги. Называют такую профессию «Собутыльник на час».
У самой Насти, когда ее туда позвала работать знакомая, были страхи и опасения, что всё это может оказаться каким-нибудь рабством. Решиться девушку заставила депрессия, из которой она решила выбираться всеми способами.
— В России у меня была затяжная депрессия. Как-то моя знакомая написала мне, что сейчас работает в Корее, позвала меня к себе. Она поговорила с боссом клуба, он купил мне билет, я тут же собрала вещи и уже на следующий день сидела в самолете, отправляя СМС маме, что лечу в Южную Корею, — рассказывает Настя. — Конечно, родителям не нравилась моя работа, но они никак не могли на меня повлиять, ведь я сама решаю, чем мне заниматься в жизни.
В Корее такая работа считается вполне нормальной и востребованной, причем в качестве собутыльницы Анастасии даже не всегда было обязательно пить с человеком. Чаще всего главное — это выслушивать проблемы и поддерживать человека.
— С кем-то можно было и не пить, с кем-то без этого никак. Многое зависело от гостя. Да и мне самой было не очень комфортно сидеть с ними «на сухую», ведь когда выпьешь — и разговор вяжется, и по-английски начинаю разговаривать, — объясняет Настя. — Я долго не могла до конца поверить, что можно пить, веселиться, петь и получать за это деньги! В обычной жизни я всё это делала бесплатно, а тут еще и платят.
Чаще всего клиентами были мужчины разных возрастов. Бывало, что девушку нанимали и целыми компаниями. Они пели, танцевали, разговаривали. Об интиме, уверяет Настя, никогда и речи не шло. В России ситуация была бы совершенно другой.
— Корейцы — очень хороший народ, они щедрые, добрые как дети! Агрессии с их стороны никогда не было, скорее, это я могла на них наехать, — говорит профессиональная собутыльница на час. — В России люди не понимают, как можно платить деньги за то, чтобы с тобой просто пили, пели и общались. Другой менталитет. В Корее это нормально, а в России же, я уверена, мужчины захотят продолжения вечера.
В месяц, гуляя по клубам и отдыхая, Настя зарабатывала по 300 тысяч рублей. Всё зависело от того, как много клиентов и какой продолжительности заказы.
— Был один гость, который приходил ко мне всю неделю подряд, с самого открытия клуба и до закрытия, то есть с 19:00 до 05:00. Он пил очень много, тут же спал за столом, а я делала что хотела! Могла успеть в то время, пока он спал, с другим гостем посидеть, — рассказывает Анастасия.
Когда началась пандемия, Насте пришлось вернуться в Екатеринбург. Причем еще около полутора лет она продолжала здесь отдыхать, баловать себя покупками и при этом не работать — остались накопления. В качестве одного из самых ярких воспоминаний о той работе у девушки осталась история с мужчиной, который уважал десантников.
— Однажды гость разбил себе бутылку пива о голову с криком «За ВДВ!». Я увидела кровь, испугалась, хотела уже бежать, просить администратора клуба, чтобы скорую вызвал. Но мой гость сидел как ни в чем не бывало и продолжал веселиться, — с улыбкой вспоминает Настя.
Сейчас она живет в Екатеринбурге, но думает о переезде в Москву. Недавно девушка вернулась со съемок реалити-сериала «Солдатки. Спецназ» на канале ТНТ4, где два месяца жила в армейских условиях. О том, как из-за этого она подорвала здоровье и рассталась с парнем, Настя рассказывала в отдельном интервью.