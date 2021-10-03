«Зарабатывала по 300 тысяч»: история девушки, которая три года была собутыльницей за деньги

Анастасии Куприяновой 29 лет, и три года из них она прожила в Южной Корее. Суть ее работы там заключалась в том, чтобы пить, веселиться и получать за это деньги. Называют такую профессию «Собутыльник на час».



У самой Насти, когда ее туда позвала работать знакомая, были страхи и опасения, что всё это может оказаться каким-нибудь рабством. Решиться девушку заставила депрессия, из которой она решила выбираться всеми способами.

— В России у меня была затяжная депрессия. Как-то моя знакомая написала мне, что сейчас работает в Корее, позвала меня к себе. Она поговорила с боссом клуба, он купил мне билет, я тут же собрала вещи и уже на следующий день сидела в самолете, отправляя СМС маме, что лечу в Южную Корею, — рассказывает Настя. — Конечно, родителям не нравилась моя работа, но они никак не могли на меня повлиять, ведь я сама решаю, чем мне заниматься в жизни.

