Экспресс-тесты на ковид, значки и QR-коды: 10 кадров, как «Глобус» принимал посетителей после нововведений

С сегодняшнего дня в Новосибирске ужесточили карантинные меры: сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Меры действуют в местах вместимостью более 100 человек. Одним из театров, которые попали под новые ограничения, оказался и «Глобус». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал там сегодня — смотрим на 10 кадрах, как посетителей пускали в здание по новым правилам.