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Тема дняВ Новосибирске заработали QR-коды
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Экспресс-тесты на ковид, значки и QR-коды: 10 кадров, как «Глобус» принимал посетителей после нововведений

На спектакли в малом зале театра можно попасть без наличия QR-кодов

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С 30 октября в театры вместимостью более 100 человек можно будет попасть лишь при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР

С 30 октября в театры вместимостью более 100 человек можно будет попасть лишь при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР

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С сегодняшнего дня в Новосибирске ужесточили карантинные меры: сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Меры действуют в местах вместимостью более 100 человек. Одним из театров, которые попали под новые ограничения, оказался и «Глобус». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал там сегодня — смотрим на 10 кадрах, как посетителей пускали в здание по новым правилам.

Стоит отметить, что в театре «Глобус» есть две сцены: большая и малая. Вместимость большой сцены — около 500 человек. Как раз туда людей пропускают только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19

Стоит отметить, что в театре «Глобус» есть две сцены: большая и малая. Вместимость большой сцены — около 500 человек. Как раз туда людей пропускают только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19

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На спектакли, проходящие на малой сцене, можно попасть без наличия QR-кодов

На спектакли, проходящие на малой сцене, можно попасть без наличия QR-кодов

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На входе в зал театра всем желающим посетителям, у которых нет QR-кода, дают возможность сдать тесты слюны на наличие коронавируса. Их стоимость — 650 рублей

На входе в зал театра всем желающим посетителям, у которых нет QR-кода, дают возможность сдать тесты слюны на наличие коронавируса. Их стоимость — 650 рублей

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Обладателям QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, дарят вот такие значки

Обладателям QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, дарят вот такие значки

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На значках изображена надпись, говорящая о том, что человек не болеет ковидом

На значках изображена надпись, говорящая о том, что человек не болеет ковидом

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Так выглядит экспресс-тест для сбора слюны

Так выглядит экспресс-тест для сбора слюны

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Некоторые посетители показывали QR-код из приложения «Госуслуг», а другие распечатывали его на бумаге

Некоторые посетители показывали QR-код из приложения «Госуслуг», а другие распечатывали его на бумаге

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Кстати, под исключение из новых правил в «Глобусе» на данный момент попадают спектакли «Одна абсолютно счастливая деревня», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Всем, кого касается»

Кстати, под исключение из новых правил в «Глобусе» на данный момент попадают спектакли «Одна абсолютно счастливая деревня», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Всем, кого касается»

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Под новые правила, помимо театров, попали кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и детские центры

Под новые правила, помимо театров, попали кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и детские центры

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Сегодня НГС выяснил, как после карантинных нововведений работают фитнес-клубы.

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